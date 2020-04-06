Мишустин: первые рейсы с россиянами из-за границы вылетят уже 6 апреля

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Премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник высказался о возвращении россиян в Россию. Также он утвердил перечень пострадавших от коронавируса отраслей.

Как заявил Мишустин, отмена всех рейсов для возвращения россиян из-за границы не означает, что в России отказались от их вывоза.

"Хочу подчеркнуть: Россия не отказывалась вывозить своих граждан из других стран, мы никогда не оставляем наших людей. Наоборот, в ситуации, когда закрыты границы, отменены рейсы, мы предпринимаем усилия, чтобы все, кто хочет, вернулся домой", - сказал он.

При этом он призвал россиян быть ответственными и писать заявления на вылет только если им действительно необходимо вернуться в Россию именно сейчас. Мишустин отметил, что некоторые граждане подавали заявки на вывозные рейсы, но не являлись на посадку. "Самолеты летели домой буквально пустыми, а те, кому нужно было лететь на них, попасть туда не могли", - сказал он на совещании.

Подать заявление на вывоз из-за границы можно на портале госуслуг. График первых рейсов возвращения россиян из-за рубежа появится вечером 6 апреля, рейсы начнутся в тот же день, заявил премьер. Информация о таких рейсах будет публиковаться на портале "стопкоронавирус.рф".

Россияне, которые не смогут улететь в Россию из-за отмены рейсов, получат финансовую поддержку до возвращения в страну или возобновления авиасообщения, добавил Мишустин. Деньги будут зачислять на карточки в срок до 48 часов после подачи заявления. Правительство уже довело до МИД 500 миллионов рублей для оплаты временного проживания оставшихся за рубежом россиян, сказал он.

По словам Мишустина, первые средства начнут поступать сегодня, 6 апреля.

Помимо мер по поддержке россиян за рубежом, премьер анонсировал, что российские власти продлят визы иностранцам, которые не могут вернуться домой.

Кроме того, он заявил о недопустимости перекрытия административных границ в регионах. "Еще раз хочу обратиться к руководителям субъектов. Не надо путать региональные полномочия с федеральными. Любые ограничения должны быть адекватными и соответствовать реальной ситуации. И конечно, тем мерам, которые введены президентом и федеральным правительством", - предупредил премьер.

Помощь застройщикам

По словам Мишустина, российские власти поддержат строительные компании, возводящие жилые дома.

"Недавно эта отрасль перешла на новую схему работы с использованием так называемых эскроу-счетов. Это серьезно изменило всю финансовую составляющую проектов, усилило ответственность застройщиков и уверенность покупателей. Распространение коронавируса привело к новым рискам, поэтому необходима поддержка отрасли жилищного строительства", - сказал он во время совещания с вице-премьерами.

Он заявил, что со 2 апреля до 1 января 2021 года к застройщикам не будут применять штрафные санкции. "На этот же период многоквартирные дома не будут включаться в реестр проблемных активов", - добавил Мишустин.

Пострадавшие от коронавируса

Премьер утвердил перечень отраслей российской экономики, наиболее пострадавших от коронавируса.

В этот список вошли:

автомобильные и авиаперевозки (пассажирский и грузовой транспорт, аэропорты, автовокзалы и автостанции)

физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт, в том числе санатории

туристический, гостиничный бизнесы

общественное питание

культура, организация досуга и развлечений

организации дополнительного образования, негосударственные образовательные учреждения

компании, организующие конференции и выставки

компании, предоставляющие бытовые услуги (ремонт, стирка, химчистка, парикмахерские и салоны красоты)

Организации, относящиеся к этому списку, могут до 30 сентября подать заявления в банки об отсрочке платежей по кредитам.

"Мы отменили все плановые проверки в отношении малого и среднего бизнеса. Дополнительно серьезно ограничим основания, по которым можно будет проводить внеплановые проверки", - добавил премьер-министр. Такие проверки, по его словам, можно назначать только если "есть реальные факты причинения вреда жизни и здоровью людей или хотя бы серьезные угрозы такого инцидента". И даже тогда проверяющие должны будут получить разрешение прокуратуры.

Мишустин заявил, что правительство продлевает на год действие срочных лицензий и разрешений, истекающих с 1 марта до конца 2020 года. Это касается в том числе строительства, производства лекарств, услуг связи, теле-радиовещания, а также деятельности организаций, которые отвечают за безопасность.

Также до года переносится срок подачи документов на переаттестацию или повторную аккредитацию в лабораториях, центрах, которые занимаются вопросами транспортной безопасности, выдачи сертификатов соответствия. "Очередная процедура подтверждения будет считаться пройденной, а старая аккредитация действующей", - сказал премьер.