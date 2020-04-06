Даунинг-стрит: госпитализация Бориса Джонсона - предупредительная мера

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон помещен на плановое обследование в больницу, сообщил представитель Даунинг-стрит. 10 дней назад у него был обнаружен коронавирус, и болезнь пока не отступает.

55-летний премьер был госпитализирован в воскресенье с продолжающимися симптомами Covid-19, включая повышенную температуру.

Как сообщается, госпитализация - предупредительная мера, предпринятая по совету лечащего врача премьер-министра.

Борис Джонсон по-прежнему руководит работой правительства, однако ежедневное совещание кабинета в понедельник, как ожидается, проведет министр иностранных дел.

Доктор Сара Джарвис, врач, писательница и радиоведущая, рассказала Би-би-си, что Джонсону, скорее всего, сделают рентген грудной клетки и сканирование легких, особенно если он у него затруднено дыхание.

По ее словам, ему также сделают электрокардиограмму, чтобы проверить работу сердца, а также анализы на уровень кислорода и лейкоцитов в крови. Врачи, скорее всего, также проверят работу печени и почек, прежде чем выписать премьер-министра из больницы.

Президент США Дональд Трамп начал свою встречу с прессой в Белом доме с пожеланий скорейшего выздоровления британскому премьеру, которого он назвал своим другом и сильной личностью.

"Все американцы молятся за него. Он мой хороший друг, настоящий джентльмен и великий лидер", - сказал Трамп.

Лидер британской оппозиции Кир Стармер также заявил, что надеется на скорое выздоровление премьер-министра.

Коронавирус поразил правительство

Комментарий Криса Мейсона, корреспондента Би-би-си по вопросам политики

Премьер-министр, так же как и королева, персонифицирует усилия страны в борьбе с этой пандемией.

При этом Борис Джонсон продолжает на своем личном опыте переживать последствия заражения коронавирусом.

Представитель Даунинг-стрит настаивают на том, что Джонсон остается у руля кабинета министров и находится в контакте с министрами и прочими чиновниками.

Но бесспорная реальность заключается в том, что в этой ситуации нет ничего обычного и нормального, какие бы рутинные анализы ни сдавал в больнице Борис Джонсон.

Коронавирус вновь и вновь подтверждает свою способность превратить нечто, казалось бы, маловероятное в реальность.

Советники, чиновники и министры-коллеги Джонсона были вынуждены самоизолироваться.

Covid-19, болезнь, вызываемая этим вирусом, подрывает экономику, отнимает у нас наши ежедневные свободы.

А теперь и для людей, находящихся на самых высоких постах в правительстве, она ограничивает возможности противостоять этой пандемии.

Коронавирусная инфекция у британского премьера была диагностирована 27 марта, после чего он самоизолировался. Сообщалось, что у него легкие симптомы болезни, он работал в своей резиденции на Даунинг-стрит, 10, и проводил совещания по видеосвязи.

В четверг он ненадолго вышел на улицу (один), чтобы вместе со всей страной аплодировать работникам Национальной службы здравоохранения.

В видеообращении, размещенном в "Твиттере" 3 апреля, Джонсон сказал: "Хотя я чувствую себя лучше, и я уже провел неделю в изоляции, к сожалению, у меня еще остаются некоторые важные симптомы. У меня все еще есть температура. В соответствии с политикой правительства мне необходимо оставаться в изоляции до тех пор, пока не исчезнет этот симптом. Но мы постоянно работаем над нашей программой, чтобы победить этот вирус".