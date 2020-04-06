Коронавирус: заразились тигры и львы в зоопарке Нью-Йорка

Правообладатель иллюстрации Corbis via Getty Images Image caption Один из тигров в нью-йоркском зоопарке. Фото 2017 года

В Нью-Йорке заразились коронавирусом семь хищников - четыре тигра и три льва. Тигрица по кличке Надия стала первым животным в США, у которого диагностировали коронавирус. Предполагается, что она заразилась от работника зоопарка, у которого не было симптомов заболевания.

Симптомы коронавируса, включая кашель, появились у животных в конце марта.

"Мы не слышали, чтобы где-нибудь в мире человек заразил животного и оно заболело“,- сказал агентству Рейтер Пол Калле, главный ветеринар зоопарка в Бруклине.

Ранее поступали отдельные сообщения о зараженных вирусом домашних животных, но эксперты подчеркивают, что нет никаких свидетельств того, что животные при этом заболевают или же распространяют коронавирус.

Media playback is unsupported on your device Некоторые любопытные животные решаются на исследование опустевших улиц городов.

У заболевших в нью-йоркском зоопарке животных понизился аппетит, но в остальном они чувствуют себя хорошо под присмотром ветеринаров и полны энергии.

Врачи ожидают, что Надия, ее сестра Азуль, а также двое амурских тигров и три африканских льва полностью выздоровеют.

Тем не менее в заявлении зоопарка говорится, что не известно, как именно вирус отразится на животных, так как разные млекопитающие по-разному реагируют на инфекции. Поэтому зараженные тигры и львы находятся под постоянным наблюдением.

Остальные большие кошки зоопарка – еще четыре тигра, снежные барсы, гепарды, дымчатый леопард, дальневосточный леопард, пума и сервал, пока не проявляют никаких признаков заболевания. За всеми ними присматривал тот же сотрудник, от которого, скорее всего, заразилась Надия.

Пока не ясно, будут ли тестироваться остальные животные.

Все зоопарки в Нью-Йорке закрыты для публики. Администрации зоопарков принимают дополнительные меры для защиты животных и сотрудников.

Главный вертеринар нью-йоркского зоопарка намерен поделиться информацией о заболевших животных с остальными зоопарками мира и лабораториями, изучающими распространение Covid-19.

"Мы протестировали Надию, руководствуясь самыми строгими мерами предосторожности, и поделимся всей информацией, чтобы внести свой вклад в понимание того, как распространяется новый коронавирус", - говорится в заявлении зоопарка.