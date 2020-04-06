Правообладатель иллюстрации Wayne Osborn Image caption Китовые акулы достигают 18 метров в длину, их средний вес - 20 тонн

Данные, полученные в результате ядерных испытаний во время холодной войны, помогли ученым точно установить возраст крупнейшей рыбы на планете.

Китовые акулы - огромные, неторопливые и кроткие существа, обитающие в основном в тропических водах. Эти акулы живут очень долго, однако до сих пор ученым не удавалось определить точный возраст этого вида, находящегося под угрозой исчезновения.

Однако используя накопленный в мире опыт изучения радиоактивности, они нашили действенные методы, которые могут помочь спасти этот вид рыб.

Китовые акулы - крупнейшие рыбы в мире и крупнейшие из существующих видов акул.

Они достигают 18 метров в длину и весят до 20 тонн. Характерная белая пятнистая окраска китовых акул делает их легко узнаваемыми. Они питаются преимущественно планктоном, отцеживая морскую воду. В поисках пропитания они могут преодолевать значительные расстояния.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Китовая акула в основном питается планктоном, отцеживая морскую воду

Китовые акулы пользуются большой популярностью у туристов во многих местах планеты и иногда позволяют дайверам плавать вместе с ними. Однако сейчас этот вид акул находится под угрозой исчезновения из-за чрезмерного вылова в Таиланде и на Филиппинах.

Многое в жизни китовых акул остается загадкой - например, точное установление их возраста.

Исследователи говорят, что ответ на этот вопрос имеет огромное значение для сохранения популяции китовых акул в долгосрочной перспективе.

До сих пор ученые пытались определить возраст по отличительным линиям на позвонках мертвых китовых акул. Принцип такой же, как у определения возраста деревьев с помощью годовых колец. У акул же вместо колец линии - чем их больше, тем старше рыба.

Однако ученые до сих пор не могли сказать с уверенностью, с какой скоростью формируются эти линии и по каким причинам.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Тигровые акулы привлекают к себе множество туристов, как правило, не представляя для них особой угрозы

Теперь же исследователи утверждают, что нашли более точный метод, позволяющий определять истинный возраст китовых акул.

С конца 1940-х годов ряд государств, включая США, СССР, Великобританию, Францию и Китай, проводили испытания ядерного оружия в разных местах.

Одним из побочных эффектов таких испытаний стало удвоение количества одного из изотопов углерода, известного как углерод-14 или С14, в атмосфере.

Со временем любые живые существа на планете поглощают этот избыточный радиоуглерод, который по-прежнему содержится в атмосфере.

Поскольку ученым известна скорость распада этого изотопа, он выступает в качестве важного маркера для определения возраста.

Чем старше организм, тем тем меньше в нем С14.

"Таким образом, у любого организма, жившего в то время, отмечается повышенное содержание С14 в их костных тканях, - говорит доктор Марк Микан из Австралийского института морских исследований. - Это означает, что у нас есть временной маркер внутри позвоночника животного. И это позволяет нам вычислить темп распада этих изотопов", - добавляет он.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Ребенок резвится на спине мертвой китовой акулы, выловленной рыбаками у берегов Индонезии

Одной из больших трудностей в установлении возраста этих акул было получение доступа к образцам их позвонков.

Ученым удалось обнаружить два экземпляра давно умерших акул, хранившихся в Пакистане и на Тайване. Исследования показали, что эти существа действительно способны жить невероятно долго.

"Срок жизни у них может быть, очень, очень большим - порядка 100-150 лет", - говорит доктор Мекан. - Это открытие имеет огромное значение. Оно говорит о том, что чрезмерный вылов наносит колоссальный урон популяции китовых акул".

Правообладатель иллюстрации Paul Fanning UN FAO Image caption На разрезе позвонка китовой акулы заметны линии роста

По словам ученых, результаты исследования проливают свет на то, почему численность китовых акул резко сократилась в окрестностях Таиланда и Тайваня - местах интенсивного рыболовства.

"Они попросту не приспособлены для такой эксплуатации со стороны человека", - говорит доктор Микан.

Несмотря на то, что в Международной Красной книге этот вид недавно был переведен из категории "находящегося под угрозой" в категорию "прямой угрозы исчезновения", ученые надеются, что их открытие поможет сохранить редкий вид.

Благодаря возможности узнать точный возраст акул, ученые смогут оценить общее состояние популяции и сделать вывод о том, возможен ли их вылов на исследуемой территории.

Во многих тропических регионах туризм напрямую связан с китовыми акулами. Ученые полагают, что залогом выживания этого вида стало сотрудничество разных стран, раположенных вдоль путей миграции китовых акул.

"Китовые акулы - восхитительные представители морского мира. Кроме прочего, именно благодаря им многие люди смогли выбраться из нищеты", - говорит доктор Микан.

"Это очень хорошая история. Она показывает, что даже у ядерных взрывов могут быть какие-то положительные стороны", - заключает он.

Оригинал исследования опубликован в научном журнале Frontiers in Marine Science.