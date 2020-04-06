Коронавирус в мире: надежды в Испании и Италии, обвал экономики во Франции

Image caption Данные из Испании дают надежду, что пик заболеваемости скоро будет пройден

В Испании и Италии продолжает снижаться число заболевших и умерших, Швеция заявила о взлете числа безработных, Франция предупреждает о худшем со времен войны спаде экономики. Последние известия о ситуации с коронавирусом в мире - в нашем вечернем обновлении.

В Испании больше всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Европе, но четвертый день подряд число смертей за сутки снижается. В понедельник их было 637 по сравнению с 674 в воскресенье - это самая низкая цифра в стране с 24 марта.

2 апреля было зарегистрировано самое высокое количество смертей в Испании с начала пандемии - 950.

Число зараженных также постоянно снижается, и это показывает, что карантинные меры дают свой эффект.

Данные из Италии демонстрируют похожую тенденцию. Там зафиксировано больше всего смертей от коронавируса в мире - 15 887, однако каждый день число летальных исходов и новых случаев заражения снижается.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте, однако, не делает прогнозов о том, когда ограничительные меры будут ослаблены или сняты.

Позитивный тренд поддерживается и в Южной Корее. Впервые с февраля там зафиксировали менее 50 новых случаев заражения коронавирусом за сутки. В воскресенье власти сообщали о 81 случае. Общее число инфицированных там сейчас 10 284, количество смертей - 186.

Вскоре после обнаружения первых случаев Covid-19 в конце января власти Южной Кореи стали активно тестировать население, помещать на карантин зараженных и отслеживать круг людей, с которыми те контактировали.

Болезнь без симптомов

В Китае, как сообщает Рейтер, возросло число случаев заражения коронавирусом, не вызывающего каких-либо симптомов.

Национальная комиссия здравоохранения Китая сообщила в понедельник, что к концу воскресенья зарегистрированы 78 таких случаев. Сутками раньше их было 47.

Почти половина всех асимптоматичных случаев заражения в Китае отмечена в провинции Хубэй.

Случаи ввоза инфекции из-за рубежа и зараженные, не проявляющие каких-либо симптомов, но разносящие инфекцию, - это две главных заботы китайской системы здравоохранения на данный момент, сообщает Рейтер.

Жесточайшие меры карантина, введенные в Китае, помогли обуздать стремительное распространение эпидемии.

Зачем США гидроксихлорохин

Индия рассматривает возможность поставок в США гидроксихлорохина - препарата, который, как уверяет президент Дональд Трамп, может ход борьбы с коронавирусом. Научных подтверждений действенности препарата против коронавируса на данный момент нет.

В воскресенье Трамп позвонил премьер-министру Индии Нарендре Моди - на следующий день после того, как Индия запретила экспорт гидроксихлорохина, который страна производит в больших количествах.

Индийские СМИ со ссылкой на высокопоставленных лиц передают, что теперь страна, возможно, продолжит экспорт лекарства в США.

Гидроксихлорохин во многом сходен с хлорохином - одним из старейших лекарств против малярии.

В США этот препарат не одобрен для лечения коронавируса, но президент Трамп сказал, что врачам разрешено им пользоваться “из соображений гуманности” в тяжелых случаях.

25 тыс. безработных в Швеции

В Швеции открывается госпиталь на 600 коек на территории выставочного комплекса в Стокгольме. Изначально он примет 140 пациентов, чтобы облегчить нагрузку на больницы города.

Image caption В Швеции открывается полевой госпиталь

В отличие от других соседних стран Швеция не устанавливала строгих ограничительных мер, и в выходные в столице по-прежнему было людно.

Тем не менее, следуя мягким рекомендациям правительства, многие работодатели перевели сотрудников на удаленную работу или приостановили свой бизнес.

В результате, по данным Службы занятости Швеции, на неделе с 30 марта по 5 апреля в стране было зарегистрировано более 25 тыс. новых безработных.

“Это больше, чем за отдельно взятую неделю во время финансового кризиса 2008 года”, - подчеркнула главный аналитик службы Анника Сунден.

В Швеции подтверждена 401 смерть от коронавируса, больше половины из них зарегистрировано в Стокгольме. Сейчас в стране, по официальным данным, 6830 зараженных.

Франция: такого не было со Второй мировой

Министр экономики Франции Брюно ле Мэр предупредил, что его страна находится на пороге сильнейшего экономического спада со времен Второй мировой войны.

Image caption Министр экономики Фрации Брюно ле Мер предупредил о гигантском экономическом спаде

В марте правительство Франции подсчитало, что в 2020 году экономика страны сократится на 1%, но, по словам министра, с тех пор прогнозы изменились.

“Вероятно, речь идет о более чем 2,2%, которые были в 2009 году. Это показывает масштабы экономического шока, который нам предстоит”, - подчеркнул министр экономики.