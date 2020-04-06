Коронавирус в мире: надежды в Испании и Италии, обвал экономики во Франции
В Испании и Италии продолжает снижаться число заболевших и умерших, Швеция заявила о взлете числа безработных, Франция предупреждает о худшем со времен войны спаде экономики. Последние известия о ситуации с коронавирусом в мире - в нашем вечернем обновлении.
В Испании больше всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Европе, но четвертый день подряд число смертей за сутки снижается. В понедельник их было 637 по сравнению с 674 в воскресенье - это самая низкая цифра в стране с 24 марта.
2 апреля было зарегистрировано самое высокое количество смертей в Испании с начала пандемии - 950.
Число зараженных также постоянно снижается, и это показывает, что карантинные меры дают свой эффект.
Данные из Италии демонстрируют похожую тенденцию. Там зафиксировано больше всего смертей от коронавируса в мире - 15 887, однако каждый день число летальных исходов и новых случаев заражения снижается.
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте, однако, не делает прогнозов о том, когда ограничительные меры будут ослаблены или сняты.
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Позитивный тренд поддерживается и в Южной Корее. Впервые с февраля там зафиксировали менее 50 новых случаев заражения коронавирусом за сутки. В воскресенье власти сообщали о 81 случае. Общее число инфицированных там сейчас 10 284, количество смертей - 186.
Вскоре после обнаружения первых случаев Covid-19 в конце января власти Южной Кореи стали активно тестировать население, помещать на карантин зараженных и отслеживать круг людей, с которыми те контактировали.
Болезнь без симптомов
В Китае, как сообщает Рейтер, возросло число случаев заражения коронавирусом, не вызывающего каких-либо симптомов.
Национальная комиссия здравоохранения Китая сообщила в понедельник, что к концу воскресенья зарегистрированы 78 таких случаев. Сутками раньше их было 47.
Почти половина всех асимптоматичных случаев заражения в Китае отмечена в провинции Хубэй.
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Случаи ввоза инфекции из-за рубежа и зараженные, не проявляющие каких-либо симптомов, но разносящие инфекцию, - это две главных заботы китайской системы здравоохранения на данный момент, сообщает Рейтер.
Жесточайшие меры карантина, введенные в Китае, помогли обуздать стремительное распространение эпидемии.
Зачем США гидроксихлорохин
Индия рассматривает возможность поставок в США гидроксихлорохина - препарата, который, как уверяет президент Дональд Трамп, может ход борьбы с коронавирусом. Научных подтверждений действенности препарата против коронавируса на данный момент нет.
В воскресенье Трамп позвонил премьер-министру Индии Нарендре Моди - на следующий день после того, как Индия запретила экспорт гидроксихлорохина, который страна производит в больших количествах.
Индийские СМИ со ссылкой на высокопоставленных лиц передают, что теперь страна, возможно, продолжит экспорт лекарства в США.
Гидроксихлорохин во многом сходен с хлорохином - одним из старейших лекарств против малярии.
В США этот препарат не одобрен для лечения коронавируса, но президент Трамп сказал, что врачам разрешено им пользоваться “из соображений гуманности” в тяжелых случаях.
25 тыс. безработных в Швеции
В Швеции открывается госпиталь на 600 коек на территории выставочного комплекса в Стокгольме. Изначально он примет 140 пациентов, чтобы облегчить нагрузку на больницы города.
В отличие от других соседних стран Швеция не устанавливала строгих ограничительных мер, и в выходные в столице по-прежнему было людно.
Тем не менее, следуя мягким рекомендациям правительства, многие работодатели перевели сотрудников на удаленную работу или приостановили свой бизнес.
В результате, по данным Службы занятости Швеции, на неделе с 30 марта по 5 апреля в стране было зарегистрировано более 25 тыс. новых безработных.
“Это больше, чем за отдельно взятую неделю во время финансового кризиса 2008 года”, - подчеркнула главный аналитик службы Анника Сунден.
В Швеции подтверждена 401 смерть от коронавируса, больше половины из них зарегистрировано в Стокгольме. Сейчас в стране, по официальным данным, 6830 зараженных.
Франция: такого не было со Второй мировой
Министр экономики Франции Брюно ле Мэр предупредил, что его страна находится на пороге сильнейшего экономического спада со времен Второй мировой войны.
В марте правительство Франции подсчитало, что в 2020 году экономика страны сократится на 1%, но, по словам министра, с тех пор прогнозы изменились.
“Вероятно, речь идет о более чем 2,2%, которые были в 2009 году. Это показывает масштабы экономического шока, который нам предстоит”, - подчеркнул министр экономики.