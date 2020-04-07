Верховный суд Австралии отменил приговор кардиналу Пеллу, обвиненному в педофилии

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Верховный суд Австралии удовлетворил апелляцию кардинала и отменил приговор

Кардинала Джорджа Пелла, ранее признанного виновным в сексуальных преступлениях, освободили из тюрьмы после того, как Верховный суд Австралии удовлетворил его апелляцию и отменил приговор.

Бывший казначей Ватикана был самым высокопоставленным представителем католической церкви, оказавшимся за решеткой.

В 2018 году суд присяжных признал его виновным в насилии над двумя мальчиками в Мельбурне в 1990-х годах. Но Верховный суд отменил приговор, положив конец шестилетнему тюремному сроку кардинала.

78-летний священник изначально не признавал свою вину. Обвинения ему были предъявлены в июне 2017 года.

Судебный процесс стал сильным ударом по репутации католической церкви, поскольку Пелл был одним из ее наиболее высокопоставленных и влиятельных иерархов.

Дело кардинала рассматривали семь судей, которые единогласно встали на его сторону, придя к выводу, что во время процесса присяжные недостаточно тщательно рассмотрели представленные улики.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Пелл покинул тюрьму через несколько часов после отмены приговора

В 2019 году нижестоящий суд оставил приговор кардинала в силе, поэтому апелляция в Верховный суд была его последней надеждой.

"Я все это время настаивал на своей невиновности, испытывая при этом все невзгоды от вопиющей несправедливости", - заявил Пелл, комментируя решение суда. Он провел в заключении 400 дней и более не может предстать перед судом по тем же обвинениям.

По информации австралийских СМИ, кардинала выпустили из тюрьмы около полудня по местному времени, после чего он был доставлен в монастырь Кармелитов в Мельбурне.

За что посадили Пелла?

В декабре 2018 года суд присяжных признал его виновным в совершении насильственных действий в комнатах собора в Мельбурне в 1996 году в отношении двух 13-летних мальчиков из церковного хора. Пелл тогда занимал должность архиепископа Мельбурна.

Его осудили по обвинениям, которые включали сексуальное проникновение и четыре пункта о совершении непристойных действий.

На суде дал показания один истец, который заявил, что Пелл над ним надругался. Второй предполагаемый пострадавший скончался в 30 лет от передозировки наркотика. Суд заслушал тогда десятки свидетелей.

Кардинал подал апелляцию против приговора в прошлом году, но двое из трех судей апелляционного суда штата Виктория решили оставить приговор в силе.

Почему апелляцию удовлетворили в этот раз?

Кардинал настаивал, что суд присяжных и затем судьи апелляционного суда слишком сильно полагались на показания предполагаемой жертвы.

Адвокаты священника не пытались опровергнуть его свидетельские показания, но лишь указали на то, что суд присяжных не рассмотрел другие свидетельства должным образом.

Верховный суд согласился с этими доводами, постановив, что другие свидетельские показания позволяли допустить резонную возможность того, что преступление не произошло.

"Присяжные, действуя рационально и на основании всех доказательств, должны были принять к рассмотрению вероятность сомнения в виновности заявителя", - заявил суд, объявляя о своем решении.

Анализ

Саймон Аткинсон, Би-би-си

В основные дни слушаний по делу Джорджа Пелла - от его первого появления до приговора - у здания суда возникали потасовки. Полиции приходилось оттеснять фотографов и взбешенных активистов.

Само же здание суда было всегда переполнено.

Но в самый, пожалуй, важный для этой истории день воочию принятие решения судом не увидел практически никто.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption К делу Пелла в Австралии было приковано огромное внимание

Из-за карантинных ограничений, связанных с Covid-19, на места для публики в здание суда в Брисбене пустили лишь трех человек.

И хотя снаружи здания практически никого не было, решение отменить приговор Пелла было встречено в Австралии гулом недовольства, слезами и жидкими аплодисментами.

Какова реакция на решение суда?

Кардинал заявил, что справедливость была восстановлена, а сам он не держит зла на своего обвинителя.

"Я не хочу, чтобы мое освобождение добавило страданий и горечи, которую испытывают многие. Уже и так хватает страданий и горечи", - говорится в его заявлении.

"Но мои судебные слушания не являются референдумом о католической церкви или референдумом о том, как церковное руководство в Австралии поступает с таким преступлением, как педофилия среди служителей церкви".

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Сторонники Пелла были уверены в его невиновности

Отец скончавшегося хориста был шокирован решением суда, заявила его адвокат Лиза Флинн. "Он сказал, что у него не осталось веры в уголовное правосудие нашей страны", - сообщила она.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил: "Верховный суд принял решение, и его нужно уважать".

Он добавил, что думает о людях, которые пережили насилие, о тех, у кого одно лишь обсуждение этих тем вызывает сильные душевные страдания.

Полиция штата Виктория сообщила, что будет продолжать расследовать сексуальные преступления и осуществлять правосудие ради пострадавших, независимо от давности происшедшего.

Что ждет Пелла и католическую церковь?

Для Ватикана решение суда об отмене приговора Пелла стало огромным облегчением.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В кардинлы Пелла возвел папа римский Иоанн Павел II в 2003 году

Через несколько часов после того, как о нем стало известно, папа римский Франциск провел утреннее служение и помолился о людях, которым был вынесен несправедливый приговор. Имя кардинала при этом не упоминалось.

Пока неясно, вернется ли кардинал к своей работе казначеем в Ватикане.

Перед судебным процессом он начал проводить реформы. Он сделал финансовую систему Ватикана более прозрачной, чего ранее никогда не происходило, но в церковной системе нашлись оппоненты, которым это не понравилось.