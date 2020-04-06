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Премьер-министр Британии Борис Джонсон помещен в отделение интенсивной терапии больницы из-за коронавируса.

Состояние здоровья премьер-министра ухудшилось в последние часы, после чего врачи решили переместить его ближе к аппаратам искусственного дыхания.

По его просьбе замещать его на премьерском посту "при необходимости" будет министр иностранных дел Доминик Рааб, сообщил пресс-секретарь премьера.

Он также сказал, что Джонсону оказывается превосходная медицинская помощь.

"Сегодня во второй половине дня состояние премьер-министра ухудшилось, и по его лечащих врачей он был переведен в отделение реанимации и интенсивной терапии в больнице", - говорится в заявлении Даунинг-стрит.

В воскресенье 55-летнего Джонсона поместили в лондонскую больницу Сент-Томас с "выраженными симптомами" коронавирусной инфекции.

Лишь несколько часов назад проведший минувшую ночь в больничной палате Борис Джонсон сообщил, что бодр духом и продолжает руководить работой правительства.

У себя в "Твиттере" 55-летний Джонсон написал, что поддерживает связь со своей командой, продолжая совместно бороться с вирусом и заботясь о том, чтобы все были в безопасности.

Он также поблагодарил сотрудников национальной системы здравоохранения, заботящихся о нем и других пациентах, за блестящую работу. "Вы - лучшее, что есть в Британии", - написал он.

Днем в понедельник официальный представитель премьера сообщил, что Джонсон остается в больнице "под наблюдением". Он также охарактеризовал распространяемые в российских СМИ слухи о том, что Джонсона якобы подключили к аппарату ИВЛ, как дезинформацию.

Ранее российские СМИ с подачи государственного информагентства РИА Новости опубликовали информацию о том, что британский премьер якобы находится в реанимации и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Число летальных исходов в связи с коронавирусом в Британии возросло до 5373. За последние сутки от осложнений, связанных с вирусом, скончались 439 человек.

На данный момент в Британии зарегистрировано 51 608 подтвержденных случаев заболевания.

"Плановое обследование"

Image caption С воскресенья британский премьер находится в лондонской больнице Сент-Томас

Ранее представитель Даунинг-стрит подтвердил, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон помещен на плановое обследование в больницу. 10 дней назад у него был обнаружен коронавирус, и болезнь пока не отступает.

55-летний премьер был госпитализирован в воскресенье с продолжающимися симптомами Covid-19, включая повышенную температуру.

Как сообщается, госпитализация - предупредительная мера, предпринятая по совету лечащего врача премьер-министра.

Президент США Дональд Трамп начал свою встречу с прессой в Белом доме с пожеланий скорейшего выздоровления британскому премьеру, которого он назвал своим другом и сильной личностью.

"Все американцы молятся за него. Он мой хороший друг и настоящий джентльмен", - сказал Трамп.

Лидер британской оппозиции Кир Стармер также заявил, что надеется на скорое выздоровление премьер-министра.

АНАЛИЗ

Лора Кюнссберг, политический редактор Би-би-си

После крайне скудного потока информации, поступавшей сегодня, стало известно, что премьер-министра перевели в реанимацию. Это произошло около 19:00 часов по Лондону.

Сообщается, что он в сознании, но после полудня его состояние ухудшилось, и его перевели в реанимацию - это мера предосторожности на случай, если ему потребуется подключение к аппарату искусственного дыхания.

В заявлении Даунинг-стрит подчеркивается, что он получает первоклассное лечение и благодарит всех сотрудников Национальной службы здравоохранения.

Однако что-то всерьез изменилось, и он посчитал необходимым попросить главу МИД замещать его там, где это потребуется.

Это радикально отличается от сообщений последних 18 часов, когда нас уверяли, что "премьер-министр находится связи" и "он управляет делами", как будто все практически в норме.

Очевидно, что перевод в реанимацию все решительно меняет.

Кто замещает британского премьера

Во многих странах мира в законах и конституциях четко описана очередность замещения главы государства, если человек на этом посту вдруг оказывается недееспособен.

Например, президента замещает вице-президент. Bице-президента, если понадобится, - спикер парламента, и так далее, вплоть до "последнего преемника", героя известного американского телесериала "Назначенный уцелеть" (Designated Survavor).

В Британии во время холодной войны тоже был такой designated survivor, член правительства, который должен был взять на себя командование в условиях ядерного конфликта и в случае потери связи с премьером.

Но то было в эпоху страха перед ядерной войной, а сейчас у Великобритании четкой процедуры замещения премьер-министра, окажись он вдруг недееспособным, просто нет.

Институт британского премьер-министра вообще на удивление не зарегламентирован - очень многое основано на традициях.

Исходя из этих традиций, британские правоведы объясняют, что премьер может временно назначить вместо себя любого из членов кабинета.

Сейчас Борис Джонсон, отправившись в больницу, поручил руководство правительством министру иностранных дел Доминику Раабу.

Если из строя выйдет и Рааб, то, как предполагает пресса, правительство, скорее всего, временно возглавит министр без портфеля Майкл Гоув.

Далее в очереди, скорее всего, стоит министр здравоохранения Мэтт Хэнкок (он, кстати, уже переболел коронавирусом).

Но это всё лишь предположения, поскольку никакой официальной процедуры на этот счет нет.

История и право

Если премьер-министр лишается дееспособности внезапно, никого не назначив, то, как полагают знатоки британского конституционного права, члены кабинета выберут временного премьера, а затем правящая партия должна будет как можно быстрее выбрать нового лидера, и он возглавит правительство.

Мало того, что в Британии нет процедуры замещения премьера - нет и подходящих прецедентов, на которые привыкла опираться британская политика.

В 1782 году 52-летний премьер-министр Чарльз Уотсон-Уэнтворт, лорд Рокингем, скоропостижно скончался во время эпидемии гриппа. На посту премьера его заменил один из всего двух входивших тогда в состав правительства госсекретарей, то есть министров - лорд Шелбёрн.

В 1812 года убийца-одиночка застрелил в здании парламента премьер-министра Спенсера Персиваля. Его министры, посовещавшись, решили выдвинуть в премьеры министра военных дел и колоний Роберта Дженкинса, лорда Ливерпуля, и через месяц его утвердил парламент.

Но эти случаи пришлись на эпоху, когда политическая система Британии сильно отличалась от нынешней, и их трудно без натяжки считать подходящими прецедентами.

В 1953 прецедент чуть не случился. 78-летний Уинстон Черчилль, во второй раз возглавлявший правительство, перенес инсульт.

Но он быстро выкарабкался и оставался премьер-министром еще два года. Срочную замену искать не пришлось.