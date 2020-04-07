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Британский премьер-министр Борис Джонсон, который ранее был направлен в лондонский госпиталь Сент-Томас для тестирования в связи с коронавирусом, в понедельник был переведен в отделение реанимации и интенсивной терапии из-за ухудшения его состояния.

По данным корреспондентов Би-би-си, Джонсон находится в сознании и не подключен к аппарату искуственной вентиляции легких.

Как заявили на Даунинг-стрит, премьера перевели в другое отделение в качестве меры предосторожности.

Как сообщили в канцелярии премьера, Джонсон попросил главу МИД Британии Доминика Рааба замещать его в случае необходимости.

За несколько часов до этого в "Твиттере" премьера появилась запись о том, что он бодр духом и находится на связи со своей командой.

Пропустить Twitter пост , автор: @BorisJohnson Last night, on the advice of my doctor, I went into hospital for some routine tests as I’m still experiencing coronavirus symptoms. I’m in good spirits and keeping in touch with my team, as we work together to fight this virus and keep everyone safe. — Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) 6 апреля 2020 г.

Джонсон сообщил, что прибыл в больницу в воскресенье вечером по совету своего врача для прохождения планового тестирования в связи с тем, что у него сохраняются симптомы коронавируса.

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Власти Китая минувшей ночью сообщили, что впервые с января на материковой части страны за сутки не было зарегистрировано ни одного летального исхода от Covid-19.

В сообщении госкомитета по вопросам здравоохранения КНР говорится, что выявлено 32 новых случая заражения, и все они - завозные. В провинции Хубэй, которая стала очагом вспышки коронавируса, за день не было выявлено ни одного нового случая.

Ранее там ослабили жесткие карантинные меры, а со среды начнут снимать ограничения в административном центре провинции - городе Ухань, где началась вспышка коронавируса.

Всего, по данным на утро вторника, коронавирусом в мире заразилось более 1,3 млн человек, число смертей приближается к 75 тысячам.

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В понедельник Россия возобновила авиарейсы для возвращения российских граждан из-за рубежа, которые были приостановлены на прошлой неделе.

Первые два рейса - Бишкек-Екатеринбург и Дакка-Нижний Новгород - уже прибыли в Россию. Во вторник, как ожидается, "Аэрофлот" выполнит два рейса для возвращения российских граждан из Бангкока - Бангкок-Шереметьево и Бангкок-Санкт-Петербург-Шереметьево.

Аэрофлот также сообщил, что ожидает разрешений на выполнение рейсов из Нью-Йорка и Мале 7 и 8 апреля.

При этом в ночь на вторник на странице посольства России в США появился комментарий посла Анатолия Антонова, в котором он утверждает, что заявок от российских граждан пока недостаточно даже для выполнения одного рейса.

"В Москве важно увидеть, сколько в действительности россиян планируют вернуться домой. А для этого важно каждому соотечественнику, нацеленному на выезд из США в Россию, зарегистрироваться на соответствующем разделе портала "Госуслуги". Пока это сделали лишь немногие, что явно недостаточно для направления сюда даже одного самолета", - говорится в комментарии.

В минувшую субботу сам Антонов говорил, что из-за пандемии коронавируса вернуться на родину из США хотят более 2 тысяч россиян, и они сообщили об этом желании посольству.

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Перевод британского премьер-министра Бориса Джонсона в реанимацию свидетельствует о том, что у него может быть тяжелая форма Covid-19, и он испытывает проблемы с дыханием, с которыми нельзя справиться в условиях обычной палаты, пишет Guardian.

"Кислородная поддержка в виде маски была доступна в палате, в которую он поступил в воскресенье, но перевод в реанимацию в понедельник свидетельствует о том, что этого оказалось недостаточно, чтобы помочь ему с проблемами дыхания, вызванными пневмонией", пишет издание.

Госпитализация и перевод Джонсона в отделение интенсивной терапии произошли через 10 дней после того, как у него был диагностирован коронавирус.

В этот момент существует реальная опасность, поскольку в течение первой недели иммунной системе большинства пациентов удается бороться с вирусом, но тем, кто продолжает испытывать симптомы заболевания, как правило, требуется дополнительная помощь в середине второй недели.

При этом, как подчеркивает Guardian, Джонсон не находится на искусственной вентиляции легких, которая необходима некоторым тяжелым пациентам с коронавирусом.

"Насколько мы понимаем, премьер-министр находится на режиме вентиляции легких постоянным положительным давлением (CPAP), который обычно используется для лечения обструктивного апноэ во сне. Опыт Италии и других европейских стран показал, что CPAP может быть эффективным для пациентов с Covid-19, по крайней мере на начальном этапе", - сказал изданию профессор Университетского колледжа Лондона Дерек Хилл.

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Австрийский канцлер Австрии Себастьян Курц в понедельник представил пошаговый план отмены ограничений из-за коронавируса, который позволит Австрии стать первой европейской страной, способной перезапустить свою экономику, пишет FT (платная подписка).

Согласно плану австрийских властей, с 14 апреля будет разрешено открытие мелких магазинов площадью до 400 квадратных метров при соблюдении строгих мер предосторожности. С 1 мая возобновится работа всех остальных магазинов и торговых центров.

При этом до 1 мая продлеваются введенные ранее ограничения на передвижение людей, согласно которым из дома можно выйти на работу, за продуктами, для помощи другим людям, прогулки на свежем воздухе или занятий спортом.

Планируется, что в середине мая начнут открываться гостиницы и рестораны.

Курц заявил, что все зависит от того, как будут соблюдаться ограничительные меры, и предупредил, что при необходимости план будет пересмотрен.

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По меньшей мере 20 вышек мобильной связи в Британии подверглись на этой неделе нападениям вандалов, сообщает Guardian со ссылкой на источники в отрасли.

Нападения произошли на фоне появления в соцсетях версии о том, что сети связи нового поколения 5G могут быть каким-то образом связаны с распространением коронавируса.

Несмотря на многочисленные заверения специалистов в том, что технология 5G является безопасной, теории заговора по поводу рисков, которые она несет, продолжают распространяться и давно вышли за рамки обсуждений в интернете.

Крупнейшие британские телекоммуникационные компании обратились к клиентам с открытым письмом, в котором подчеркнули, что никаких научных доказательств какой-либо связи между 5G и пандемией коронавируса не существует.

Они также призвали сообщать о любых попытках нападений или агрессии по отношению к своим сотрудникам, которые обслуживают оборудование (только за последнюю неделю произошло 30 подобных инцидентов).

Что касается повреждений вышек, то, как пишет Guardian, на большинстве из них даже не было установлено дорогостоящее оборудование для связи нового поколения, в результате из-за нападений пострадали сети 3G и 4G.

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Дайджест подготовил Олег Михайлов