Россияне хотят улететь домой из США. В посольстве говорят, что их слишком мало

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Межведомственная рабочая группа Росавиации, координирующая возвращение россиян из-за рубежа, заявила, что готова возобновить вывозные рейсы. Российское посольство в США однако считает, что граждан, изъявивших желание вернуться в Россию, слишком мало даже для одного рейса.

Посол России в США Антолий Антонов, еще два дня назад утверждавший, что "более 2 тысяч россиян хотят вернуться домой из США" из-за пандемии коронавируса, заявил вечером в понедельник, что пока желающих вернуться не хватает даже для направления в Соединенные Штаты одного рейса.

"Важно каждому соотечественнику, нацеленному на выезд из США в Россию, зарегистрироваться на соответствующем разделе портала "Госуслуги", - сказал посол. - Пока это сделали лишь немногие, что явно недостаточно для направления сюда даже одного самолета".

По утверждению посольства, сейчас в одной из гостиниц недалеко от аэропорта им. Кеннеди в Нью-Йорке находится 47 человек, которые не смогли вылететь в Россию. Уже утром в понедельник все им придется покинуть свои номера.

Помощь российским гражданам пока оказывают несколько общественных организаций. "47 человек находятся в гостинице, еще 27 - в разных семьях, куда мы смогли их пристроить", - сообщил Русской службе Би-би-си руководитетель организации "Русская молодежь Америки" Игорь Кочан.

По его данным, пока за какой-то помощью и информацией о возможном вылете обратились не более 90 россиян. В их числе - школьники, которые были в стране по программе образовательного обмена, а также постоянные жители США.

Как сообщила Русской службе Би-би-си председатель "Координационного совета организации российских соотечественников США" Елена Брэнсон, уже в понедельник, 6 апреля, всем задержавшимся в Соединенных Штатах должны быть перечислены средства из "Фонда госуслуг".

"Они все заполнили анкету, и там же им будут сообщать, когда рейс", - сказала она.

Один из пассажиров рейса, отмененного 31 марта, попросивший не называть свое имя, сообщил Русской службе Би-би-си, что он уже несколько дней подряд не может зарегистрироваться и дозвониться по контактным телефонам сайта gosuslugi.ru.

"Я зарегистрировался и в посольстве, и на сайте, но со мной никто не связался", - говорит он.

Контактное СМС-сообщение посылают только на российский номер мобильного телефона, так что все граждане, у которых отключен или просто не существует подобный номер, не могут получить информацию о возможном вылете рейса.

Как сообщил Русской службе Би-би-си Игорь Кочан, сейчас активисты в Нью-Йорке собирают в соцсетях деньги для помощи соотечественникам.

"Пока мы собрали 1720 долларов - и сможем оплатить еще день проживания в гостинице для тех, кому это нужно", - сказал он, добавив, что все средства были собраны исключительно через призыв в соцсетях.

По его словам, каждый из россиян, застрявший в Нью-Йорке, уже в ближайшее время должен будет получить по 30 долларов в рамках программы помощи соотечественникам.

Десятки россиян застряли в аэропорту Нью-Йорка еще на прошлой неделе из-за отмены их рейса в Россию. Компания "Аэрофлот" объясняла случившееся тем, что власти России ввели существенные ограничения на вывоз россиян из-за рубежа.

В частности, в Шереметьево - единственный московский аэропорт, продолжающий принимать рейсы с возвращающимися из-за рубежа россиянами - было разрешено доставлять не более 500 пассажиров в сутки.

Министр транспорта Евгений Дитрих объяснял, что причиной этих ограничений стала необходимость тщательной медицинской проверки россиян, возвращающихся из-за границы.

С субботы, 4 апреля, российские власти полностью закрыли авиасообщение с другими странами, отменив в том числе и так называемые вывозные рейсы, которые существовали для эвакуации застрявших за границей россиян.