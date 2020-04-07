Украина: к "закону против Коломойского" подали 16 тысяч поправок. Его принятия требует МВФ

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Принятие закона, исключающего возвращение "Приватбанка" его прежним владельцам, - ключевое условие, посставленное МВФ перед Киевом

К законопроекту, касающемуся усовершенствования механизмов регулирования банковской деятельности, который в Киеве называют "антиколомойским", депутаты Верховной Рады зарегистрировали рекордное количество поправок - больше 16 тысяч. Принятие этого законопроекта - ключевое требование Международного валютного фонда для продолжения сотрудничества с украинской властью.

Киевские обозреватели говорят, что в случае если Украина не получит очередной транш от МВФ, это может привести к объявлению дефолта. Рассмотрение всех поданных поправок к этому проекту способно отстрочить принятие этого закона на много месяцев.

Законопроект получил название "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности". В случае его принятия украинским парламентом закон исключит для олигарха Игоря Коломойского возможность вернуть контроль над ранее принадлежавшим ему крупнейшим банком Украины - "Приватбанком".

Комментируя этот законопроект в интервью изданию НВ, Игорь Коломойский сказал: "Я бы назвал этот закон не "антиколомойским", а антиукраинским. Торговля суверенитетом и Конституцией за 30 серебреников, правда, очень дорогих".

Проблема "Привата"

Этот банк был национализирован в конце 2016 года во время президентства Петра Порошенко.

Национальный банк Украины отнес его к категории неплатежеспособных и на протяжении года после национализации влил в него более 5 млрд долларов бюджетных средств. Прежний совладелец банка Игорь Коломойский назвал национализацию его актива грабежом.

Между государством в лице "Приватбанка" и Коломойским идут сотни судебных процессов в разных странах мира.

Промежуточные результаты этих судов можно оценивать двояко. С одной стороны, в декабре 2017 года Высокий суд Лондона издал решение о всемирном аресте активов Коломойского и его партнера Геннадия Боголюбова на сумму около 2,5 млрд долларов. С другой стороны, в апреле 2019 года киевский суд принял промежуточное решение о незаконности самой национализации "Приватбанка" по иску Игоря Коломойского.

Западные партнеры Украины, прежде всего МВФ, еще с прошлого года настаивали на принятии закона, который бы исключал возможность возвращения "Привата" Коломойскому, даже в случае окончательного решения украинского суда о незаконности национализации.

Сейчас потребность киевских властей в сотрудничестве с МВФ стала критической: Украину ждет секвестр бюджета в связи с необходимостью борьбы с пандемией коронавирусной инфекции. Ценой неполучения кредита от МВФ некоторые киевские обозреватели называют дефолт Украины.

В марте МВФ назвал принятие законов о банках и о свободном рынке земли критически важными условиями для продолжения сотрудничества с Киевом.

В ходе внеочередной сессии парламента 30 марта закон о рынке земли был принят в целом, закон о банках приняли в первом чтении.

16300 поправок

"Банковский" закон, который киевские политики и журналисты прямо называют "антиколомойским", предусматривает, что даже если украинский суд признает национализацию "Приватбанка" незаконной, то это судебное решение не отменит решение Национального банка о выведении "Привата" с рынка.

Другими словами, прежние владельцы "Привата" не смогут претендовать на возвращение им самого банка. Они могут рассчитывать только на компенсацию им убытков, размер которых должен быть определен международно признанной аудиторской фирмой.

Перед голосованием за этот закон в первом чтении в Верховную Раду пришел президент Владимир Зеленский.

Он лично попросил депутатов проголосовать за этот документ. Несмотря на это, фракция Зеленского "Слуга народа", формально обладающая единоличным большинством в Верховной Раде, разделилась в отношении к этому проекту. За него проголосовали всего 198 депутатов партии Зеленского из 248 членов фракции.

Отдельным решением Верховная Рада предусмотрела сокращенный срок подготовки "антиколомойского" законопроекта ко второму чтению. Фактически его рассмотрение может состояться уже на этой неделе.

Однако за неделю, отведенную для подачи депутатами поправок ко второму чтению, в профильный комитет Рады было подано рекордное количество правок.

Согласно данным первого заместителя комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослава Железняка, всего к этому проекту было подано более 16300 поправок, что стало рекордом за всю историю украинского парламентаризма.

Еще одним рекордом, добавил Железняк, стало число правок, поданное одним депутатом Рады к одному законопроекту. Ранее исключенный из фракции "Слуга народа" депутат Антон Поляков подал к этому законопроекту 6033 поправки.

Еще шесть депутатов парламента, в том числе двое бывших журналистов принадлежавшего Игорю Коломойскому телеканала "1+1" Александр Дубинский и Ольга Василевская-Смаглюк, входящие в президентскую фракцию "Слуга народа", подали более чем по тысяче поправок каждый.

Согласно нормам украинского законодательства, каждая поданная депутатом поправка должна рассматриваться и голосоваться отдельно, если на этом настаивает автор поправки. Рассмотрение всех этих поправок способно растянуть рассмотрение "антиколомойского" закона на многие месяцы: около четырех тысяч поправок, поданных к законопроекту о рынке земли, растянули рассмотрение этого документа на два месяца.

Теоретически ускорить рассмотрение проекта может внесение изменений в регламент Верховной Рады Украины, однако их тоже необходимо наработать и выставить на голосование в парламенте, в котором Владимир Зеленский уже не может рассчитывать на подконтрольное себе большинство депутатов.