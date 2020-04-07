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Представители премьер-министра Великобритании заявили о том, что Борис Джонсон, который провел ночь в отделении реанимации, "сохраняет бодрое расположение духа", и хотя ему дают кислород, он не подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Джонсон, которому 55 лет, в воскресенье был доставлен в больницу Сент-Томас в центре Лондона с "постоянными симптомами" Covid-19, а в понедельник, когда его состояние ухудшилось, его перевели в отделение реанимации.

"Премьер-министр ночью оставался в стабильном состоянии и сохраняет бодрое расположение духа, - говорится в официальном заявлении Даунинг-стрит. - Он получает кислород, но дышит без посторонней помощи. Ему не требуется аппарат ИВЛ или иная неинвазивная поддержка функции дыхания".

Представители Бориса Джонсона особо подчеркнули, что ИВЛ применяется в случаях, когда отказывают легкие, а у премьер-министра нет пневмонии.

Письмо королевы

Как говорится в заявлении Букингемского дворца, королева Елизавета II отправила личное послание семье Бориса Джонсона и его подруге Кэрри Саймондс, в котором отметила, что постоянно думает о них и желает премьер-министру полного и скорейшего выздоровления.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Бориса Джонсона временно заменяет министр иностранных дел Доминик Рааб

Принц Уильям также отправил личное послание в "Твиттере" семье Джонсона. А наследник престола принц Чарльз, у которого также был обнаружен коронавирус, отправил послание от себя и от имени герцогини, пожелав Джонсону "скорейшего выздоровления".

Между тем, инфекционное заболевание Бориса Джонсона означает, что его беременная невеста Кэрри Саймондс не может навещать его в больнице.

В выходные она сообщила, что сама вынуждена была самоизолироваться, поскольку у нее тоже проявились симптомы заражения коронавирусом.

Пожелания скорейшего выздоровления направили Джонсону и другие мировые лидеры и политики.

Недавно избранный новый лидер лейбористов сэр Кир Стармер назвал болезнь премьера "ужасно печальной новостью", добавив, что "в это чрезвычайно трудное время вся страна мысленно поддерживает премьер-министра и его семью".

Президент России Владимир Путин пожелал Джонсону скорейшего выздоровления. "Уверен, что ваши энергия, оптимизм и чувство юмора помогут победить болезнь", - сказано в телеграмме Путина.

А президент США Дональд Трамп отметил, что "все американцы молятся за его выздоровление", назвав Джонсона "своим очень добрым другом и другом всей Америки, который "силен" и "просто так не сдается".