Хлорохин от коронавируса. В мире скупают это лекарство, но правда ли оно помогает?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Хлорохин и его производные широко применяются при лечении малярии

Пока ученые срочно пытаются разработать лекарство от нового коронавируса, во все мире растет спрос на препараты, которые обычно используются для лечения малярии.

Одно из таких лекарств - хлорохин и его производное, гидроксихлорохин, - недавно оказалось у всех на слуху благодаря Дональду Трампу. Но Всемирная организация здравоохранения не нашла убедительных доказательств эффективности этого препарата при борьбе с коронавирусом.

Кто же использует сегодня это лекарство, и что говорят о нем специалисты?

Что известно о хлорохине?

Президент Трамп нередко говорил о высоком потенциале гидроксихорохина на брифингах в Белом доме, а на недавней пресс-конференции даже заявил: "вам нечего терять, принимайте его".

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Совет президент Трампа: "вам нечего терять, принимайте его"

Пезидент Бразилии Жаир Болсонару и вовсе утверждал в своем видеообращении, что "гидроксихлорохин работает повсеместно". Правда, "Фейсбук" это видео удалил как нарушающее правило о запрете на дезинформацию.

Действительно, таблетки хлорохина давно применяются при малярии для снятия воспаления и снижения температуры. Поэтому не исключено, что лекарство помогает и при Covid-19: это заболевание тоже часто вызывает высокую температуру.

По словам медицинского корреспондента Би-би-си Джеймса Галлахера, "в ходе лабораторных исследований были указания на то, что хлорокин блокирует коронавирус, и некоторые врачи даже приводили косвенные доказательства того, что он помогает".

Однако клинические испытания пока что не смогли убедительно доказать, что этот препарат является эффективным средством лечения пациентов с Covid-19. Зато риск побочных эффектов, включая поражение почек и печени, весьма велик.

Ложные надежды?

В действенности препарата также сомневаются многие ученые.

Например, профессор Кэтрин Сели-Радтке из американского Университета Мэриленда (она также является вице-президентом Международного общества исследований в области антивирусных препаратов) предостерегает от поощрения использования хлорохина и считает, что ему уделяется незаслуженно много внимания.

Она отмечает, что многие клинические исследования показали неэффективность препарата при Covid-19. "Что еще более важно, он может иметь опасные побочные эффекты и дать людям ложную надежду", - написала ученая на сайте sciencealert.com.

В частности, Сели-Радтке ссылается на клинические испытания препарата с гидроксихлорохкином во французском Марселе, проводившие их медики говорят о пользе хлорокина при короновирусе. Но эксперт отмечает, что хотя некоторые результаты выглядят обнадеживающими, у подавляющего большинства пациентов, которым якобы помог препарат, не было серьезных симптомов заболевания, и даже высокой температуры. "Это позволяет предположить, что эти пациенты самостоятельно избавились бы от вируса без всякого медицинского вмешательства", - пишет профессор.

"Чтобы лучше оценить его эффективность, нам нужны более широкие и высококачественные клинические испытания", - считает сотрудник Оксфордского университета и автор отчета о применении антималярийных лекарств при заболевании Covid-19 Коми Гбиниги.

В настоящее время в США, Великобритании, Испании и Китае проводится более 20 таких испытаний.

В Америке испытываются также комбинированные методы лечения пациентов с Covid-19 с применением хлорохина, гидроксихлорохина и антибиотика азитромицина.

В каких странах разрешено применять эти медикаменты?

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) в субботу одобрило в качестве экстренной меры применение хлорокина и гидроксихлорохина для лечения Covid-19 в ограниченных случаях в условиях стационара.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption В Америке проводится сразу несколько клинических испытаний антималярийных лекарств вкупе с антибиотиками

Это вовсе не означает, что FDA однозначно признает эффективность этих лекарств. Просто в особых случаях больницы могут запросить эти препараты с государственных складов для лечения больных Covid-19.

Правительство США сообщило, что одна из базирующихся в Германии фармацевтических компаний безвозмездно передала американским властям 30 млн доз гидроксихлорокина.

Это антималярийное лекарство в разных масштабах применяют и в других странах.

Во Франции врачам разрешено прописывать препарат пациентам с коронавирусом, хотя врачебные инстанции и предупреждают о побочных эффектах.

В Индии рекомендовано использование гидроксихлорохина в превентивных целях работниками системы здавоохранения, а также теми, кто контактирует с подтвержденными инфицированными коронавирусом и получил рецепт от лечащего врача.

При этом индийские власти предостерегают от бескотрольного применения антималярийных препаратов и подчеркивают, что их следует использовать только в качестве "экспериментального лекарства" и только в экстренных случаях.

В ряде стран Ближнего Востока разрешено использование этих препаратов или ведутся клинические исследования. Это Бахрейн (где утверждают, что первыми применили гидроксихлорохин для лечения пациентов с коронавирусом), Морокко, Алжир и Тунис.

Хватит ли хлорохина на всех?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Хлорохин и его производные вызвали интерес во всем мире по мере роста заболеваний коронавирусом

По мере роста интереса к этому лекарству как к возможной панацее от коронавируса, во многих странах резко возрос спрос на хлорохин. Это привело к его нехватке.

Хлорохин и его производные всегда были широко доступны в аптеках развивающихся стран как средство от малярии.

Однако эффективность таких препаратов постепенно сходила на нет по мере роста устойчивости малярийного плазмодия.

В Иордании введен запрет на продажи гидроксихлорохина в аптеках во избежание панической скупки лекарства. Власти Кувейта приняли схожие меры, там это лекарство теперь доступно только в больницах и медицинскх центрах.

В Кении хлорокин выведен из свободной продажи, и теперь его можно получить только по рецепту.

Индия, крупнейший в мре производитель антималярийных средств, ввела запрет на их экспорт.

Президент Трамп даже обратился с личной просьбой к премьер-министру Нарендре Моди предоставить США доступ к этим лекарствам.

Применять хлорохин без наблюдения врача весьма опасно

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Употреблять хлорохин рекомендуется только под наблюдением и с разрешения врача

Многие жители Нигерии по-прежнему регулярно употребляют хлорокин как средство от малярии, хотя еще в 2005 году был введен запрет на его использование в превентивных целях из-за ослабления эффективности лекарства.

Когда до Лагоса дошли известия о том, что в феврале в Китае изучали возможность применения хлорохина для лечения коронавируса, люди начали немедленно скупать это лекарство.

А после того, как Дональд Трамп отозвался об этом препарате как о средстве борьбы с вирусом, начался настоящий ажиотаж, и во всех аптеках и магазинах Нигерии лекарство быстро раскупили.

При этом власти настойчиво напоминают жителям, что "ВОЗ не одобряет использование хлорохина для лечения Covid-19".

Как утверждают официальные лица в Лагосе, рекомендации не всегда принимают на веру, и уже были случаи смерти от передизировки хлорохина.