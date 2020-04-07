Бордюры на три миллиарда - нужны ли они Москве во время пандемии?

Правообладатель иллюстрации Vladimir Gerdo/TASS

В последний рабочий день перед объявлением режима самоизоляции московская мэрия заключила крупнейший контракт на закупку бордюров, утверждает "Медуза". Стоимость контракта, по данным издания, составляет 3,2 млрд рублей. Уместны ли такие траты в условиях пандемии? Би-би-си спросила об этом экспертов.

Предыдущий рекорд - соглашение с ООО "Башкирский камень" на 967 млн рублей, заключенное в августе 2019 года. Контракт предусматривал поставку гранитных бордюров.

В новом контракте речь идет о бетонных бордюрах, которые стоят дешевле гранитных. Сколько километров бетонных бордюров должна получить мэрия за 3,2 млрд рублей, в документах о закупке не указано, пишет "Медуза".

Тендер на рекордную сумму выиграло ООО "Бетонный завод №222", от других компаний заявок не поступало, контракт был заключен по начальной цене, отмечает издание. "Бетонный завод № 222" входит в группу компаний "Крост", которая принадлежит Алексею Добашину.

Во время выборов мэра Москвы в 2018 году Добашин был доверенным лицом Сергея Собянина, в том же году был доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах.

Москва - на первом месте среди российских регионов по числу подтвержденных случаев Covid-19: на момент публикации статьи сообщалось о 5181 случае заражения и 31 умершем.

На прошлой неделе в интервью Первому каналу мэр Собянин заявил, что у города есть запас денег.

"Запас у Москвы есть, мы частично оптимизировали расходы, частично у нас были переходящие остатки, - говорил мэр Москвы. - Пока, в принципе, ситуация в первом квартале более-менее стабильна. Весь удар и проблемы по бюджету мы получим, скорее всего, уже по второму кварталу, по итогам второго квартала, когда пойдет перерасчет".

сейчас необходимо на государственном уровне резко увеличить государственные инвестиции во всех сферах строительства - это и жилье, и любая инфраструктура. Да, бордюры относятся к благоустройству, но в целом это можно отнести и к сектору строительства Татьяна Полиди, экономист

Собянин также говорил, что власти не могут оказать финансовую поддержку всем, кто пострадал из-за введения в целях борьбы с распространением инфекции нерабочих дней. "Дискуссия идет о том, что надо немедленно всем выплатить из бюджета. Это тоже неправильно. Бюджеты треснут, они не смогут даже обеспечивать систему здравоохранения и так далее", - объяснял мэр на прошлой неделе.

Соцсети тогда подхватили выражение "бюджеты треснут". А сейчас далеко не все согласны, что укладка новых бордюров на рекордную сумму - правильная идея во время вспышки коронавируса. Хотя есть эксперты, которые видят в этом рациональное зерно.

Валерий Миронов, экономист, замдиректора института "Центр развития" НИУ ВШЭ:

"Западные экономисты и МВФ определяют нынешнюю рецессию как рецессию предложения - когда прекращается работа в силу карантина, разрываются поставки, что останавливает производство. Но в то же время, поскольку люди садятся на карантин, они прекращают тратить - возникают признаки рецессии спроса.

На горизонте маячит рецессия более масштабная, комбинированная - рецессия предложения и спроса. МВФ и Всемирный банк говорят, что будет глобальная рецессия.

Поэтому, когда мэрия тратит деньги на поддержку спроса, это хорошо, учитывая, что это совсем не большие деньги относительно того профицита бюджета, который есть у московской мэрии. Любые траты сейчас очень хороши - они поддерживают экономику, иначе все остановится".

Пропустить Twitter пост , автор: @Vorewig Или так. 3,2 млрд, которые ушли на бордюры, позволили бы 160 тысячам человек в Москве раздать по 20 тысяч прямо сейчас



Это все население таких районов как Алтуфьево, Ховрино и Куркино вместе взятых https://t.co/lypRRnb3iZ — Ilya Klishin (@Vorewig) 7 апреля 2020 г.

Максим Кац, политтехнолог, сооснователь фонда "Городские проекты":

"Это выглядит, мягко говоря, странной затеей, потому что сейчас у бюджета Москвы должны возникнуть большие проблемы - требуется много вложить в систему здравоохранения, причем это не на месяц история.

Выкидывать сейчас деньги на бордюры, когда нет никакой срочной необходимости в их замене, выглядит очень странным.

Скорее всего, у этого много влиятельных лоббистов. Сейчас все как могут лоббируют продолжение заказов. Я еще жду, что сейчас электробусов купят.

Я бы сейчас старался по возможности не тратить деньги лишний раз, потому что они могут понадобиться для поддержки здравоохранения, бизнеса и вообще людей в городе.

Сейчас большой кризис, неизвестно, чем он закончится, и вещи типа бордюров или строительства дорог - это просто трата огромного количества денег без какой-либо пользы. Если говорить про стройку метро (что нужная история), то нужно смотреть, думать. А бесполезные проекты можно остановить прямо сейчас".

Андрей Мовчан, финансист, партнер-основатель Movchans' Group:

"Поскольку это очевидно звучит как вещь неуместная, то я бы воздержался от быстрых высказываний. Я не занимался вопросом о том, что происходит с бордюрами в столице и даже не очень понимаю, много это или мало - 3 млрд рублей.

Вопрос стоит не в том, сколько мэрия тратит на бордюры, а в том, сколько денег надо потратить на поддержку бизнеса и на выплату компенсаций.

Уверен, что вне зависимости от того, сколько денег потрачено на бордюры, у мэрии достаточно денег, чтобы поддержать бизнес в этой ситуации".

Татьяна Полиди, экономист, исполнительный директор фонда "Институт экономики города":

"Сейчас мы готовим для городов и агломераций рекомендации, что в этой ситуации практически единственным инструментом поддержки экономики будет классический госзаказ в сфере строительства - частная стройка сократится, другие виды деятельности тоже.

Здравоохранение, понятное дело, финансируется. Например, в бюджете Москвы на 2020 год предусмотрено 306 млрд рублей. Но вся остальная экономика останавливается.

По нашей оценке, московской агломерации один день простоя стоит 30 млрд рублей, 10 дней простоя - уже 300 млрд. Эту выпадающую экономику нужно будет как-то возвращать.

В "Институте экономики города" мы сходимся в том, что сейчас необходимо на государственном уровне резко увеличить государственные инвестиции во всех сферах строительства - это и жилье, и любая инфраструктура. Да, бордюры относятся к благоустройству, но в целом это можно отнести и к сектору строительства.

Москва - это странный пример, потому что там огромные вложения, превышающие вложения других городов в сотни раз - в инфраструктуру, в метрополитен, в дороги и в реновацию. Москве нужно будет подумать, как еще можно эти вложения увеличить. А для других городов-миллионников это суперактуально, потому что там инвестиции в любую инфраструктуру очень низкие. Дефицит этих инвестиций, который накопился, можно оценить в 2,5-3 трлн рублей.

Сейчас то самое время, когда кризис и всем плохо, а с другой стороны, можно, решая накопившиеся проблемы, простимулировать экономику. Уже предложено много разных мер, но они не имеют прямого финансового выражения. Все ждут этого - так поступает весь мир. Я не сторонник того, чтобы прерывать все процессы, которые идут планово в госсекторе. Тем более, если эти бордюры закупались для того, чтобы завершить какие-то работы, то почему нет? Этими тремя миллиардами ситуацию все равно не спасешь".