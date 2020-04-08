Путин предложил новые меры борьбы с коронавирусом и обратился к народу

Правообладатель иллюстрации Минобороны РФ Image caption Путин во время совещания с главами регионов по борьбе с распространением коронавируса в России. Видеоконференция из его резиденции в Ново-Огарево

Президент России Владимир Путин начал совещание с губернаторами по коронавирусу с обращения к гражданам. Россия не раз проходила через серьезные испытания, и печенеги ее терзали, и половцы, но Россия со всем справилась, справится и с коронавирусом, сказал Путин. Российские телеканалы вели прямую трансляцию.

Доплаты врачам, сохранение занятости

Сначала Путин общался с регионами - по видеосвязи. Он говорил об обеспечении больниц дополнительными койками и новых машинах скорой помощи. После чего сообщил первую новость: на три месяца будет введена федеральная доплата медикам, которые борются с коронавирусом. Врачам - 80 тысяч рублей, специалистам среднего звена - 50 тысяч, младшему медицинскому персоналу - 25 тысяч.

Вторая тема, которую затронул Путин, была заявлена так: "Конечно, нельзя останавливать экономику". Президент России сказал, что нельзя закрывать транспортное и пассажирское сообщение между регионам (он не упомянул при этом Чечню).

Приостановка такого сообщения может привести к большому урону, даже в Москве, по словам Путина, "нет повсеместного закрытия предприятий". "Многие столичные компании продолжают работать или перешли на удаленный режим", - добавил он.

Нужно уже думать о том, как возвращаться "в нормальный график работы", "внимательно отслеживая" с ситуацию с распространением коронавирусом, продолжил Путин. Он потребовал "не грузить" компании справками, которые могут помешать их работе. Компании, сказал он, могут продолжать работать, соблюдая санитарные нормы.

Далее Путин попросил губернаторов "вникать в проблемы каждого предприятия", как и в прошлых обращениях сделав акцент на сохранении занятости. Правительству и ЦБ он поручил подготовить программу дополнительной поддержки бизнеса.

"Помогать прежде всего тем компаниям, которые сохраняют занятость", - поставил задачу Путин, предположив, что и сами компании заинтересованы в том, чтобы сохранить свои коллективы и команды.

Путин снова поставил вопрос о снижении налоговой и долговой нагрузки на бизнес, но в первую очередь потребовал "помогать гражданам, чьи доходы сократились". Он анонсировал новые выплаты пособий на детей - от трех до семи лет, причем не учитывая доход родителей, чтобы увеличить охват поддержки.

Еще одна мера - автоматического продление паспортов и водительских прав "не менее чем на три месяца". Путин также попросил расширить параметры ипотечных каникул "для большего числа людей".

Далее Путин вспомнил о встрече (по видеосвязи) с эпидемиологами, которую он провел накануне, и сказал, что самыми сложными в ситуации со вспышкой коронавируса бывают "первые четыре пять недель, когда требуется "предельная концентрация ресурсов".

Возможные разные варианты развития ситуации, и на каждый из вариантов должен быть свой план действий, продолжил Путин, и перечислил преимущества, которые есть, по его мнению, у России: устойчивая макроэкономическая ситуация, минимальный госдолг, подушка безопасности (Фонд национального благосостояния), а также опыт преодоления предыдущих кризисов.

"И печенеги ее терзали, и половцы"

После этого Путин обратился к гражданам, начав со слов "дорогие друзья". Он признал, что за время режима самоизоляции, объявленного в регионах страны, накопилось усталость и проблемы. Как он выразился, сидеть в четырех стенах "муторно и тошно". Путин призвал выдержать эти испытания, предупредив, что от дисциплины будет зависеть, когда наступит перелом в ситуации с коронавирусом.

"Лучшие качества каждого из вас нужны и востребованы", - сказал Путин. И перешел к заключительной части, которая сейчас больше всего цитируется.

"Все проходит - и это пройдет. Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги ее терзали, и половцы, - со всем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную", - заявил российский президент.

"Вместе мы все преодолеем", - подытожил он. Совещание с губернаторами далее проходило в закрытом режиме.

Обращения Путина

В первый раз Путин обратился к россиянам в связи с пандемией 25 марта. Тогда он объявил следующую неделю нерабочей и сообщил, что голосование по поправкам в Конституцию откладывается. Кроме этого, он предложил ввести налог на дивиденды, выводимые на зарубежные счета, в размере 15%, и налог на прибыль от банковских вкладов объемом более 1 млн рублей. Путин также пообещал россиянам некоторые меры социальной поддержки.

После этого обращения Москва, Московская и большая часть регионов объявили о введении режима самоизоляции.

2 апреля Путин выступил с новым обращением и объявил, что весь апрель будет в России нерабочим из-за эпидемии коронавируса. При этом работникам должны продолжить начисление заработной платы.

За последние сутки в России выявили 1175 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших в стране достигло 8672 человек. Последние три дня число прирост числа заболевших более или менее стабилен. Всего проведено более 901 тысячи тестов.

Больше всего заболевших в Москве - 660 человек, в Подмосковье - 95 человек и в Санкт-Петербурге - 34 человека.

Оперативный штаб сообщал о пяти новых умерших пациентах с коронавирусом. Таким образом, всего в стране умерли 63 человека.