Путин борется с "коронавирусной заразой". Что он конкретно предложил?

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Владимир Путин пообещал победить коронавирус, как в свое время Россия победила половцев и печенегов. Что же он предложил в этот раз? Би-би-си выбрала из его речи конкретные меры поддержки, которые, по мнению Путина, помогут людям и бизнесу. Получилось не очень много.

В среду президент России в режиме видеосвязи проводил совещание с губернаторами по коронавирусу. Его анонсировали как новое, уже третье обращение к гражданам. Совещание Путин начал со вступительной речи. Первая ее часть была обращена к властям - главам регионов, правительству России, ЦБ. Вторая - к народу.

Главное, о чем попросил граждан президент - потерпеть самоизоляцию в четырех стенах, пока не пройдет пик пандемии, проявить сознательность и соблюдать дисциплину. Закончил он на пафосной ноте.

"Все проходит - и это пройдет. Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги ее терзали, и половцы, - со всем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную. Вместе мы все преодолеем", - сказал он.

В первых двух телевизионных обращениях Путин сначала объявил нерабочую неделю, а затем продлил ее до мая. Тогда же он обещал помощь бизнесу и людям. Бизнес остался недоволен. Например, тем, что Путин велел платить зарплату, но денег не дал. Какие же меры он предложил в этот раз?

Помощь людям. 5 пунктов

Временно безработные получат выплаты на детей от трех до семи лет без учета дохода, который у них был ранее.

Семьи, имеющие право на материнский капитал, в апреле, мае и июне смогут получить по 5 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте до трех лет включительно.

Те, кто потерял работу и обратился в службу занятости после 1 марта, смогут получить пособие по безработице по верхней планке в размере МРОТ - 12 130 рублей.

Правительство должно разработать механизм автоматического продления паспортов, водительских прав, других удостоверяющих документов не менее чем на три месяца.

Правительство должно распространить каникулы по потребительским и ипотечным кредитам на большее число людей.

Помощь бизнесу. 2 новых пункта

Малый и средний бизнес, пострадавший от пандемии, сможет получить отсрочку по уплате страховых взносов в социальные фонды на шесть месяцев. "Ее можно будет гасить плавно, ежемесячно, равными долями в течение не менее года после окончания отсрочки", - пообещал Путин.

Возможно, это еще не все, ведь Путин сказал, что правительство и ЦБ должны разработать программу дополнительной поддержки бизнеса. "Помогать, прежде всего, в первую очередь тем компаниям, которые сохраняют занятость", - предложил президент.

Помощь медикам. 3 пункта

Медицинский персонал, непосредственно работающий с заболевшими Covid-19 в больницах, получит доплаты. Для врачей доплата составит 80 тысяч рублей в месяц, для фельдшеров, медсестер - 50 тысяч рублей, для младшего медицинского персонала - 25 тысяч рублей в месяц.

Плюс - врачи скорой помощи, которые также работают с заболевшими коронавирусом, они получат выплату в 50 тысяч рублей в месяц. Фельдшеры, медсестры и водители экипажей машин - 25 тысяч рублей.

На медиков также будут распространены повышенные страховые гарантии за счет федерального бюджета - "так, как это сделано для личного состава вооруженных сил".