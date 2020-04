"Не хочу закончить дни в вирусном бараке". Как туристов возвращают в Россию и что их ждет

View this post on Instagram

Именно с этого начался увлекательный 15 дневный ретрит почти 200 пассажиров рейса #S7 5702, который вылетел почти с суточной задержкой из Бангкока в Новосибирск. Когда мы уходили счастливыми от стоек регистрации в международном аэропорту #суварнабхуми мимо наших товарищей по несчастью, которые не смогли вылететь в Иркутск, мы были счастливы. Но как оказалось, у первого апреля если ещё один сюрприз. Принудительный карантин по причине #covid2020 в замечательных санаториях #новосибирска "Лунный камень" и "Обские зори". Stay tuned...