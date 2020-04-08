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Утром в среду из нью-йоркского аэропорта имени Кеннеди вылетел рейс "Аэрофлота" - он вывез из США часть россиян, которые хотели вернуться на родину, но не могли этого сделать из-за того, что Россия приостановила авиасообщение со всеми странами и отменила вывозные рейсы.

Перед этим самолет Boeing 777 доставил в Нью-Йорк американцев, которые оставались в России. Сообщается, что рейс из Москвы был заполнен "под завязку".

В соответствии с введенным российскими властями правилом "одна страна вылета - один российский регион", из США полетели только жители Москвы и Московской области. Кроме того, на борт брали только тех, кто заполнил заявку на портале "Госуслуги".

На минувшей неделе из Нью-Йорка в Москву должно было вылететь несколько рейсов, но все они были отменены.

В субботу посол России в США Анатолий Антонов заявил, что о своем желании вернуться на родину заявили более 2 тысяч россиян, однако в ночь на вторник неожиданно сообщил, что желающих улететь не хватает даже на один самолет.

В ночь на среду в аэропорту Кеннеди собралось несколько десятков россиян, которые не попали в список вылетающих в Москву, поскольку не прописаны в Москве и Московской области - некоторых из них согласились разместить у себя проживающие в Нью-Йорке соотечественники.

Во вторник вечером минтранс сформировал предварительный график вывозных рейсов на ближайшие дни, с ним можно ознакомиться на сайте ведомства. В списке стран, откуда будут выполняться рейсы - Таиланд, Индия, Япония, Кипр, Испания, Турция и Черногория.

В Росавиации сообщили, что на вывозные рейсы могут претендовать россияне, которые выехали из страны после 1 января 2020 года.

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Власти Китая частично сняли карантин в городе Ухань, в котором произошла вспышка коронавируса - в среду, спустя 11 недель полной изоляции, открылся выезд из города, а с городского вокзала утром отправился первый скоростной поезд.

Карантин в городе продолжался 76 дней, все это время город был полностью отрезан от внешнего мира. Для жителей действовали строгие правила самоизоляции, передвижения людей строго контролировались.

Даже сейчас, чтобы покинуть город, нужно показать специальный QR-код на телефоне, который показывает состояние здоровья, а также измерить температуру.

Власти Китая накануне сообщили, что впервые с января на материковой части страны за сутки не было зарегистрировано ни одного летального исхода от Covid-19.

Всего в стране, по последним данным, зарегистрировано 82,7 тысячи случаев заражения и 3,3 тысячи смертей.

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Во вторник стало известно, что американский штат Нью-Йорк обогнал Италию по количеству зараженных. По данным на вторник, среди жителей штата коронавирусом заразились около 140 тысяч человек (всего в США - 400 тысяч заболевших).

По данным властей штата, понедельник стал рекордным по числу умерших от коронавируса за один день - число жертв превысило 730 человек.

Вместе с тем, как заявил минувшей ночью на брифинге вице-президент Майк Пенс, в Нью-Йорке и других крупных городах, где складывается наиболее сложная ситуация, появляются признаки улучшения.

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Один человек погиб в результате взрыва газа и последующего обрушения жилого дома в Нижегородской области минувшей ночью.

Инцидент произошел в селе Филинское Вачского района. Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России, взорвался газовый баллон в квартире на первом этаже двухэтажного жилого дома.

Всего, по предварительным данным, пострадали шесть человек - трое госпитализированы в лечебное учреждение, еще троим оказана помощь на месте.

Всего в доме проживали 12 человек.

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Британия может стать страной, наиболее сильно пострадавшей от пандемии коронавируса в Европе, и на ее долю может прийтись более 40% всех смертельных случаев на континенте, пишет Guardian со ссылкой на исследование американских ученых.

Институт показателей и оценки состояния здоровья при Вашингтонском университете в Сиэтле (IHME) прогнозирует 66 тысяч летальных исходов от Covid-19 в Великобритании к августу и до 3 тысяч смертей в сутки во время пика пандемии.

Аналитики утверждают, что длительные дискуссии о "групповом иммунитете" привели к задержке введения мер социального дистанцирования - они начали вводиться 23 марта, когда от осложнений, вызванных коронавирусом, умирало около 50 человек в сутки.

Ученые приводят для сравнения опыт Португалии, где подобные меры были введены сразу же после первого подтвержденного случая смерти.

Согласно проведенному сотрудниками IHME моделированию, к 4 августа в Великобритании будет зарегистрировано 66314 смертей - это будет наивысший показатель в Европе, где Covid-19 унесет, по мнению ученых, около 150 тысяч жизней.

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Большинство российских заемщиков с небольшими потребительскими кредитами смогут воспользоваться кредитными каникулами с учетом обозначенных правительством лимитов, однако наиболее чувствительные для граждан ипотека и автокредиты в более чем половине случаев в лимиты не вписываются, сообщает "Коммерсант".

Опрошенные изданием эксперты уверены, что такие ограничения могут привести к резкому увеличению числа банкротств. В правительстве, тем временем, задумались об увеличении лимита по ипотеке.

Согласно постановлению правительства, лимит по ипотеке установлен на уровне 1,5 миллиона рублей, по автокредитам - 600 тысяч, по потребительским кредитам 250 тысяч, по кредитным картам - 100 тысяч рублей.

По оценке бюро кредитных историй ОКБ, претендовать на кредитные каникулы могут около 45% владельцев автокредитов, 49% ипотечных заемщиков, около 72% заемщиков по потребительским кредитам и более 90% владельцев кредитных карт.

По данным ОКБ, в Москве средний размер потребительского кредита составляет 528 тысяч рублей, на покупку автомобиля жители российской столицы брали в среднем 1,2 млн руб. Ипотеку москвичи брали в среднем на 4,9 млн рублей, что более чем втрое превышает лимит.

Правозащитники считают, что ограничения по суммам обязательств могут спровоцировать резкий всплеск персональных банкротств.

"Непонятно, каким образом рассчитывались эти лимиты и кому планировалось оказывать помощь", - отмечает руководитель проекта "За права заемщиков" Евгения Лазарева.

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Почитайте о том, как властям Германии удается сдержать количество смертей от коронавируса - при том, что страна находится на пятом месте в мире по числу зараженных.

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Дайджест подготовил Олег Михайлов