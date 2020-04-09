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В Москве не ввели спецпропуска, но уже начали выдавать QR-коды для перемещения по городу в режиме самоизоляции. СМИ, крупные компании и штабы волонтеров раздают сотрудникам пропуска, выяснила Би-би-си. Единого стандарта у документов нет.

QR-коды для журналистов

В распоряжении Би-би-си оказалось несколько образцов пропусков с QR-кодами.

Сотрудникам холдинга "Москва Медиа" (финансируется столичным департаментом СМИ и рекламы, в него входят телеканалы "Москва 24" и "Москва Доверие", агентство "Москва" и радиостанции "Москва FM", Capital FM и "Голос Москвы") еще в декабре-январе 2020 года выдали пресс-карты с QR-кодом на обратной стороне.

С недавнего времени при сканировании кода открывается личная страница работника на сайте staff.m24.ru с его фотографией, должностью и пометкой: "Сотрудник, привлеченный к работе в период действия особых мер по борьбе с эпидемией коронавируса".

Собеседник Би-би-си, работающий в одном в медиахолдинге мэрии и попросивший об анонимности (он не уполномочен давать комментарии), уточнил, что страницы сотрудников дополнили такой отметкой примерно неделю назад.

Еще нескольким журналистам дополнительно выдали "удостоверения сотрудника, привлекаемого к работе в период действия особых мер по борьбе с эпидемией коронавируса", добавил он.

Копия документа есть в распоряжении Би-би-си. Удостоверения подписаны заместителем гендиректора холдинга Вячеславом Дубовицким. В "Москве Медиа" от комментариев Би-би-си отказались.

Текст в документах сотрудников "Москвы Медиа" тот же, что и в удостоверениях, которые получили сотрудники других СМИ - например, федеральных телеканалов. В распоряжении Би-би-си есть копия такого документа, который выдали сотруднику НТВ.

В отличие от СМИ, принадлежащих столичным властям, документы у журналистов федеральных каналов не имеют QR-кода и подписаны замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексеем Волиным. Такое же письмо-удостоверение получили сотрудники еще одного СМИ, входящего в холдинг "Газпром-медиа" (копия удостоверения есть у Би-би-си, название медиа не раскрывается в целях безопасности источника).

Оба документа датируются 30 марта, срок их действия не указан. Ранее "Открытые медиа" сообщали, что такие же документы выдали журналистам "Первого канала", "России 1", НТВ, агентства "РИА Новости" и "Вечерней Москвы".

В этих удостоверениях написано, что сотрудник СМИ работает в "непрерывно действующей организации" и "определен для работы в период действия особых мер". Документ действует "для перемещения исключительно по территории Москвы и Московской области". "Сотрудник предупрежден о необходимости строгого соблюдения мер профилактики вирусных инфекций", - указано также в пропуске.

Волин комментировать это Би-би-си отказался. "Документы, которые публиковали, не выглядели как законченные, в них какие-то черточки, имена сотрудников скрыты, - сказал он. - А полуфабрикаты я комментировать не буду".

QR-коды для волонтеров

Пропуска с QR-кодами начали выдавать и волонтерам #МыВместе - штаба помощи людям в ситуации распространения коронавирусной инфекции. Организация действует при поддержке Общероссийского народного фронта (ОНФ).

Бейдж-пропуск с QR-кодом предоставил Би-би-си волонтер штаба, предприниматель британского происхождения Джошуа Леви. Документ действителен "в электронном или распечатанном виде при предъявлении документа, удостоверяющего личность".

Пропуск выдавался на день. При сканировании QR-кода открывается страница волонтера на сайте "Добровольцы России".

Леви отметил, что пропуск ему не выдавали, пока он не потребовал его у руководства. Он посетовал, что и маску с перчатками смог получить только после обращения к организаторам.

На "горячей линии" штаба оператор не смогла уточнить в разговоре с Би-би-си, выдают ли волонтерам пропуска и нужны ли они им. В пресс-службе движения "Волонтеры медики" - одного из организаторов штаба #МыВместе - заверили, что пропуска у волонтеров обычные, без QR-кодов.

Кто еще

Документы для перемещения по городу начали выдавать на различных предприятиях в Москве. У Би-би-си есть образец такой справки, выданной одной из компаний, владелец которой входит в первую десятку списка богатейших бизнесменов по версии Forbes.

В документе нет QR-кода и лишь указано, что сотруднику "в рамках выполнения должностных обязанностей требуется присутствовать на рабочем месте". В справке записан домашний адрес сотрудника и адрес компании. Би-би-си знает название компании, но не раскрывает его в целях сохранения анонимности источника.

Торговые сети Москвы и Подмосковья начали формировать списки сотрудников на оформление пропусков для передвижения по городу в условиях карантина, сообщал 2 апреля РБК. По данным издания, паспортные данные сотрудников отправлялись в департамент торговли и услуг Москвы и министерство потребительского рынка Московской области. Руководство торговых сетей волновало, что многие сотрудники не имеют регистрации в Москве и области.

Одновременно полицейские в регионах начали ловить торговцев поддельными пропусками в карантин. В начале апреля в Петербурге, где пропускной режим не вводился, задержали мужчину, который за тысячу рублей продавал справки от несуществующей хлебобулочной фирмы.

В Казани с 30 марта запрещено отходить более чем на 100 метров от дома без пропуска. Там полиция выявила нарушителей, которые через соцсети за 1-2 тысячи рублей продавали поддельные пропуска от имени работающих в карантин предприятий, сообщал "Коммерсантъ".

В Сочи 31 марта ввели пропускной режим из-за пандемии - у местной жительницы при проверке документов обнаружили поддельный пропуск для поездок на работу.

Систему пропусков с QR-кодами ввели в Нижнем Новгороде, но губернатор Глеб Никитин позднее назвал их необязательными. Приморье и Саратовская область анонсировали введение пропусков.

Помогут ли такие бумаги при встрече с полицией

Мэр Москвы Сергей Собянин 2 апреля утвердил закон о штрафах за нарушение режима самоизоляции. Он предусматривает для граждан штрафы в размере 4-5 тысяч рублей, для должностных лиц - 30-50 тысяч рублей, для организаций и предприятий - до 500 тысяч рублей.

Практика правоприменения таких штрафов еще не сложилась и все зависит от действий конкретных полицейских, полагают юристы.

"Любой документ и любая справка для гражданина будет, конечно не железной броней, но поможет в общении с полицейскими, - сказал Би-би-си старший партнер коллегии адвокатов Pen&Paper Константин Добрынин. - Потому что мы живем в режиме необъявленного чрезвычайного положения - действует странный режим изоляции, который различные регионы вводят по-разному и произвольно".

Юрист убежден, что на практике исход встречи с полицией зависит от конкретного сотрудника МВД и весомости аргументов в пользу нахождения на улице. "Все живут сейчас в юридически авральном режиме, и наличие справки лучше, чем ее отсутствие, - считает Добрынин. - Все, к сожалению, действуют кто во что горазд".

За минувшие выходные полиция уже несколько раз задерживала людей и выписывала штрафы из-за нарушения условий самоизоляции. Самым громким случаем стало задержание москвича Иисуса Воробьева, который выгуливал собаку на Патриарших прудах.

Воробьев утверждал, что прямого запрета на то, чтобы гулять с собакой в парке, нет. Полицейские задержали его и доставили в ОВД, оставив собаку на улице. Пресненский районный суд оштрафовал Воробьева на 1 тысячу рублей, но не за нарушение законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия, а за неповиновение сотруднику полиции. Именно такой протокол составили полицейские.

К чему приготовились в мэрии

Впервые о возможном введении в Москве пропусков с QR-кодами написала 29 марта "Медуза" на фоне объявленного мэром ужесточения режима домашней изоляции для всех москвичей.

Как сообщала Би-би-си, 2 апреля московские власти рассматривают возможность ввести пропуска для передвижения по городу в режиме "повышенной готовности". Мэрия, по информации Би-би-си, уже прописала условия выдачи спецпропусков ("кодов") для тех, кому нужно покидать жилище для работы или службы, и тех, кто будет выходить в магазин или аптеку.

Оформлять пропуска по этой схеме планировалось через официальный сайт мэрии. Документ для поездок на работу может выдаваться на семь календарных дней. Москвичам для похода в магазин или аптеку далее чем в 100 метрах от дома, вероятно, придется получать новое разрешение каждый раз.

Вечером 2 апреля Собянин заявил, что что пропускной режим передвижения по городу вводить не планируется, так как в целом москвичи соблюдают режим самоизоляции. Но он не исключил, что такие меры потребуются при неблагоприятном развитии эпидемиологической ситуации 0 либо если горожане перестанут сидеть по домам.

В пятницу, 3 апреля, мэр подтвердил, что планы "ввести жесткий пропускной режим" у мэрии были, поскольку в выходные "огромное количество людей решило расслабиться". "Но ситуация изменилась, и на этой неделе граждане ведут себя очень корректно и выполняют рекомендации", - отметил он.

"На сегодняшний день, не видим необходимости введения пропусков. Эту позицию озвучивал и мэр", - сообщила Би-би-си пресс-секретарь Собянина Гульнара Пенькова. Она добавила, что ей "неизвестно, чья инициатива" - выдать пропуска сотрудникам СМИ и волонтерам.

"Хочется верить, что люди не будут злоупотреблять этим [отсутствием системы спецпропусков] и не ухудшат эпидемиологическую ситуацию в городе", - сказал заместитель пресс-секретаря мэра Борис Булай.