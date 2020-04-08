Коронавирус: Ухань выходит из карантина, ВОЗ предостерегает Европу от подобных мер

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Ухань, китайская провинция, ставшая эпицентром пандемии коронавируса, постепенно выходит из карантина. Европе же пока рано ослаблять ограничительные меры борьбы с болезнью, предупредили во Всемирной организации здравоохранения.

Европейские лидеры пока не смогли договориться о восстановлении экономики после пандемии, а глава Европейского исследовательского совета Мауро Феррари ушел в отставку, раскритиковав Евросоюз за его реакцию на пандемию.

Число заразившихся коронавирусом в мире приближается к полутора миллионам, летальных исходов - более 80 тыс. Выздоровели с начала эпидемии более 300 тыс. заболевших.

Что еще происходит в мире? Последние новости о распространении коронавируса - ниже.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Во Франции продолжает действовать жесткий карантин

В Испании за минувшие сутки количество скончавшихся от Covid-19 вновь выросло. По данным на среду, в стране скончались 757 человек. Сутками раньше - 743. Ранее чиновники связывали рост количества смертей с учетом летальных исходов, произошедших в выходные. Это значительно меньше, чем на пике смертности, 2 апреля (950 смертей).

В Испании около 146 тысяч заразившихся. В начале марта несколько профсоюзов медиков в Испании инициировали судебный процесс в отношении премьер-министра Педро Санчеса. Медики обвиняют Санчеса в том, что он слишком поздно ввел карантинные меры и в том, что в Испании оказалось недостаточно оборудования.

В Британии в результате пандемии может умереть больше людей, чем в любой другой стране Европы. Об этом говорится в исследовании американского Института показателей и оценки состояния здоровья при Вашингтонском университете в Сиэтле.

Этот институт специализируется на анализе данных, его модели основаны на том, как эпидемия протекала до сих пор. По предсказаниям института, в Британии к четвертому августа в стране должно произойти 66314 смертей в связи с коронавирусом. На пике, предрекают в институте, в королевстве может гибнуть до трех тысяч человек в день.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Обязанности премьера временно исполняет Доминик Рааб

Британский премьер-министр Борис Джонсон провел вторую ночь в отделении реанимации и интенсивной терапии. В среду в правительстве вновь сообщили, что Джонсон находится "в бодром расположении духа".

Глава Европейского исследовательского совета "потерял веру"

Президент научного фонда Еврокомиссии Мауро Феррари признался, что "потерял веру в систему" из-за ответа Евросоюза на пандемию, и подал в отставку в эмоциональном заявлении. Феррари - специалист по биоинженерии и наномедицине, член совета директоров четырех технологических и фармацевтических компаний. Он исследовал, в частности, применение нанотехнологий против рака.

Европейский исследовательский совет занимается спонсированием научных исследований в Евросоюзе. Как говорится в заявлении Феррари, опубликованном Financial Times, он предложил совету запустить отдельную программу для противодействия эпидемии коронавируса.

"Я был уверен, что это оправдано ожидаемым масштабом смертей и страданий, социальных преобразований и экономической разрухи, которая коснется в первую очередь наименее социально защищенных людей во всем мире. Я думал, что в такое время лучшим ученым мира должны быть предоставлены возможности и ресурсы для борьбы с пандемией", - пишет Феррари.

Однако ученый совет, принимающий решения об открытии новых спонсорских программ, был единогласно против предложения Феррари, в частности потому, пишет он, что по своему уставу Европейский исследовательский совет не может делать заказы на исследования в тех или иных областях.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после этого обратилась к Феррари напрямую, попросив его внести предложения по борьбе с пандемией. Он пишет, что составил подробный план, однако воплощен он не был.

"Мои предложения передавались на разные уровни администрации Европейской комиссии, где, как мне кажется, просто исчезали", - пишет Феррари.

В результате доктор, по своим собственным словам, потерял веру в систему, и решил уйти.

"Меня крайне разочаровал ответ Европы на Covid-19 из-за полного отсутствия координации программ здравоохранения между странами-членами, постоянного противодействия инициативам по финансированию, закрытия границ в одностороннем порядке и очень низкого уровня синергии в области научных инициатив", - говорится в его заявлении.

Представитель Еврокомиссии поблагодарил Феррари за его работу и выразил сожаление, что президент покинул пост так рано. Он добавил, что 50 проектов Европейского исследовательского совета, находящихся в разных стадиях, связаны с ответом на пандемию.

Чиновники Евросоюза в беседе с Financial Times сказали, что ученый совет не согласился с мнением Феррари о краткосрочной программе реакции на пандемию. Еврокомиссия попыталась разрешить конфликт, но безуспешно.

Ухань: после карантина

Media playback is unsupported on your device Стрижка на улице и любимая лапша: Ухань возвращается к жизни

Китайский город Ухань, где впервые появился коронавирус, вышел из-под карантина. Жители провели в строгой изоляции около двух месяцев.

Людям позволено выходить на улицу, в городе открываются магазины и парикмахерские. Однако многие ограничения все еще остаются в силе.

По официальным данным китайских властей, в городе от вируса умерло больше 2,5 тыс. человек. Но многие западные эксперты сомневаются в этой цифре и говорят, что настоящее число жертв выше.

Европа: споры о деньгах на фоне пандемии

Министры финансовых дел стран Евросоюза в среду не смогли договориться о мерах финансовой помощи странам, экономика которых наиболее серьезно пострадала от пандемии. Министры в среду провели долгую видеоконференцию.

"После 16 часов обсуждения, мы близко подошли к соглашению, но не достигли его. Я прервал заседание Еврогруппы до завтрашнего дня, до четверга", - написал в "Твиттере" президент Еврогруппы Марио Сентено.

Речь идет о том, как восстанавливать европейскую экономику после того как будут сняты карантинные меры. Ряд стран, среди которых германия, предлагает прибегнуть к европейскому стабилизационному механизму - фонду на 44 млрд евро, созданному в 2012 году. Однако Голландия потребовала, чтобы в обмен на деньги страны, которые их получат, провели ряд реформ.

Италия и Испания, где с начала и середины марта соответственно не работают кафе, магазины и большинство компаний, хотят получить финансовую помощь без обязательств.

Между тем две крупнейших экономики Евросоюза, Франция и Германия, тоже серьезно замедлили рост. Банк Франции в среду оценил падение ВВП в первом квартале 2020 года в 6%.

В отчете, подготовленном немецкими экспертами для правительства, говорится о грядущем падении ВВП на 10% между апрелем и июнем.