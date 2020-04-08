Время бизнес-джетов. Кто летает в небе над Россией и сколько это может стоить?

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Небо над Россией за последние недели заметно опустело. За границу летают в основном самолеты, вывозящие застрявших там туристов, а также бизнес-джеты. Последние летают в основном в Европу, например, в Лондон, Ниццу или Милан. Подобные рейсы могут стоить тысячи евро.

В субботу, воскресенье и понедельник аэропорты вокруг Москвы обслужили не менее 50 рейсов бизнес-джетов, подсчитала Русская служба Би-би-си на основе данных Flightradar 24. Этот сервис отслеживает совершенные авиарейсы гражданской авиации и некоторые военные.

В субботу, 4 апреля, аэропорты московского аэроузла, куда входят, например, Внуково, Шереметьево и Домодедово, обслужили не менее 16 рейсов таких самолетов. Бизнес-джеты летали в Ригу, Милан, Кавалу, а прилетали из Праги, Стокгольма и Базеля.

В субботу бизнес-джеты летали из Москвы и в другие города России, например, Санкт-Петербург, Красноярск и Абакан.

В воскресенье, 5 апреля, рейсов бизнес-джетов стало чуть меньше - всего восемь. Самолеты в этот день прилетали в Москву из Варшавы и датского города Роскилле. Один рейс был совершен в Париж. Из внутрироссийских рейсов бизнес-джеты летали в Петербург и обратно.

В понедельник, 6 апреля, из московских аэропортов бизнес-авиация летала в Лондон, Бухарест, Малагу, Ниццу, Ларнаку, Амстердам, а обратно прилетали самолеты из Баку, Белграда, Барселоны, Ниццы, Амстердама и Вильнюса. Всего было 26 бизнес-джетов.

Бизнес-джеты продолжают летать на фоне жестких ограничений, которые ввела Росавиация. 27 марта Россия полностью закрыла регулярное и чартерные перевозки. За границу летают лишь рейсы для вывоза российских туристов, застрявших за границей.

Бизнес-джетов, на самом деле, может быть намного больше. Flightradar отслеживает сигнал, который самолеты передают на определенной частоте, для обозначения своего положения в воздушном пространстве. Прибор, который отвечает за эту передачу, называется транспондер. Они бывают разных типов, выдавая разную информацию. Прибор можно выключить, тогда самолет будет не виден сервису.

Вывоз туристов на бизнес-джетах

"Сириус Аэро" - одна из крупных российских компаний-операторов бизнес-авиации. В компанию можно обратиться, например, чтобы арендовать бизнес-джет.

Ее самолеты продолжают летать за границу. Они побывали в последние дни в Тель-Авиве, Риге, Мюнхене, Брно и Малаге.

В "Сириус Аэро" Би-би-си рассказали, что компания "действует на основании разрешений Росавиации об экстрадиции". По словам представителей перевозчика, его самолеты только эвакуируют российских граждан из-за границы и отправляют иностранцев к месту их проживания.

В самолетах компании, которые летали в последние дни, может поместиться лишь небольшое число пассажиров. Например, такие самолеты как Hawker 850XP, Bombardier Challenger 300 или Cessna Citation могут перевозить от четырех до восьми человек.

Бизнес-джеты могут принадлежать частным лицам, корпорациям или авиакомпаниям. Многие борты не передают о себе все данные, часто можно только узнать марку самолета и его местонахождение. Понять, кто владеет конкретным самолетом, достаточно сложно. Чаще всего владельцами являются компании, зарегистрированные в офшорах.

Стоимость перелета на бизнес-джете довольно сильно зависит от класса самолета. Так на сайте компании JETVIP, которая предоставляет услуги аренды бизнес-джета, говорится, что в зависимости от класса и размера самолета стоимость летного часа может колебаться от 1500 евро до 14 тысяч евро.

Полет в Ниццу из Внуково-3 на небольшом самолете Hawker 850XP или подобного ему класса, по данным того же сайта, обойдется в 30 тысяч евро в оба конца для четырех пассажиров и 20 тысяч евро в один конец.

Компания FlightAway оценивает перелет в Ниццу на бизнес-джете, в среднем, в 18 тысяч евро в один конец.

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Опустевшее небо

Даже если отследить полеты бизнес-джетов только по сервису Flightradar24, то сразу заметно, что сейчас на них приходится значительная часть воздушного трафика, сильно сократившегося на фоне ограничений на полеты.

Согласно данным Flightradar, за 24 часа, с 07:30 утра понедельника по 7:30 утра вторника (из-за особенностей архива более ранние данные на момент написания материала не были доступны), из аэропорта Шереметьево вылетел 51 самолет, а приземлились 50. В этот период были отменены 250 рейсов и еще о 226 не было информации (чаще всего, это означает что рейс не был выполнен).

В аэропорту Внуково за тот же временной интервал приземлились 19 самолетов, взлетели 18, был отменен 21 рейс, а судьба 232 не была известна.

В Домодедово сели 58 лайнеров, вылетели 52, а прекращены 46 рейсов, ничего не известно о 199.

Согласно данным Flightradar24, если считать рейсы, о которых нет информации, отмененными, то воздушный трафик в Шереметьево сократился в 4,7 раза, Внукова - в 6,8 раза, Домодедова - в 2,2 раза. Средний трафик московского аэроузла таким образом сократился в 4,5 раза.

У оставшегося трафика есть одна особенность - подавляющее большинство самолетов российской гражданской авиации регулярно выполняет только внутренние рейсы. Русская служба Би-би-си обратилась в Росавиацию с просьбой о комментарии и ждет ответа.