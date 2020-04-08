США: Берни Сандерс вышел из президентской гонки

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Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс объявил о приостановке своей президентской кампании. О своем решении 78-летний политик объявил на конференции сотрудникам своего штаба.

Сандерс уже заявлял о приостановке кампании в октябре, после того как перенес операцию на сердце. Позже кампания продолжилась.

Он объяснил причину своего решения в видеообращении к сторонникам, записанном у него в доме в штате Вермонт.

"Путь к победе невозможен, - сказал Сандерс. - Я пришел к выводу, что эта борьба за номинацию от Демократической партии не будет успешной. И поэтому сегодня я объявляю о ее приостановке", - заявил он.

Лидирующим соискателем номинации от Демократической партии остается бывший вице-президент США Джо Байден.

Байден по состоянию на 7 апреля заручился поддержкой 1217 делегатов коллегии выборщиков США, у Сандерса было 914 делегатов, еще 171 делегат поддерживал других кандидатов на выборах. Для победы в номинации кандидат должен заручиться поддержкой 1991 делегата.

Таким образом шансы Байдена растут: после выхода Сандерса из гонки ему достаточно получить голоса 774 делегатов. Фактически он остался единственным кандидатом в борьбе за номинацию.

В США у Сандерса репутация социалиста. Его противники часто напоминают, что в юности будущий сенатор вступил в молодежное подразделение Социалистической партии Америки, а в конце 1980-х путешествовал в Советский Союз и провел там свой медовый месяц.

Одним из основных пунктов его политической программы было предоставление американцам бесплатного медицинского обслуживания.

Еще в конце февраля Сандерс считался лидером борьбы за номинацию. Однако в начале марта Джо Байден выиграл праймериз сначала в шести штатах, а потом еще в трех - и заметно потеснил сенатора от Вермонта.

После недавней победы Байдена, состоявшейся 17 марта, в мире началась пандемия Covid-19. Байден и Сандерс перенесли встречи со сторонниками в интернет. Отменялись и праймериз.

Исключением стало недавнее голосование в Висконсине, прошедшее в условиях серьезных ограничений и с соблюдением принципа социального дистанцирования.