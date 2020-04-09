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Число заразившихся коронавирусом во всем мире минувшей ночью превысило 1,5 млн человек, от Covid-19 скончались 88,5 тысяч человек.

В Британии в среду было зафиксировано рекордное число смертей - за сутки скончались 938 пациентов. Всего в стране - более 7 тысяч летальных исходов и 61,5 тысячи заразившихся.

Мэр Лондона Садик Хан сказал в эфире Би-би-си, что от пика эпидемии Британию отделяют полторы-две недели, поэтому введенный в стране карантин вряд ли будет снят в ближайшие дни или недели.

Тем временем состояние здоровья британского премьер-министра Бориса Джонсона, который третью ночь находится в отделении реанимации, улучшается, сообщил на брифинге министр финансов Риши Сунак.

По его словам, премьер-министр сидит в постели и взаимодействует с сотрудниками больницы.

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В Италии в среду было зарегистрировано рекордное число вылечившихся от коронавируса за сутки - более 2 тысяч человек.

Власти признают, что ситуация начинает улучшаться, однако о снятии карантина речи пока не идет.

В США число жертв Covid-19, наоборот, увеличилось - за сутки скончались 1965 человек. Всего в стране вирус унес жизни почти 15 тысяч человек, 4,5 из них умерли в Нью-Йорке.

Минувшей ночью США вышли на второе место по числу жертв Covid-19 в мире, обогнав Испанию.

Министры энергетики стран ОПЕК и других крупных производителей нефти (ОПЕК+) встретятся в формате видеоконференции, чтобы обсудить возможное сокращение добычи нефти;

В Нью-Йорке пройдет закрытое заседание Совета Безопасности ООН (также в формате видеоконференции), на котором будет обсуждаться ситуация с коронавирусом;

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрит дело историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки.

Media playback is unsupported on your device "Зараза коронавирусная": Путин сравнил Covid-19 с половцами и печенегами

Российский президент Владимир Путин пообещал победить коронавирус, как в свое время Россия победила половцев и печенегов.

"Все проходит, и это пройдет. Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги ее терзали, и половцы, - со всем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную. Вместе мы все преодолеем", - сказал Путин.

Президент также заявил, что определяющими в ситуации с распространением коронавируса в России будут "ближайшие две-три недели", и анонсировал новые меры поддержки экономики и граждан страны.

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Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс объявил о приостановке президентской кампании.

78-летний Сандерс уже заявлял о приостановке кампании в октябре после операции на сердце, однако впоследствии кампания продолжилась.

"Путь к победе невозможен, - сказал Сандерс. - Я пришел к выводу, что эта борьба за номинацию от Демократической партии не будет успешной. И поэтому сегодня я объявляю о ее приостановке".

Лидирующим соискателем номинации от Демократической партии остается бывший вице-президент США Джо Байден.

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В США в возрасте 70 лет скончалась бывшая сотрудница Белого дома Линда Трипп, которая раскрыла любовную связь экс-президента США Билла Клинтона с Моникой Левински.

Американские СМИ сообщают со ссылкой на членов семьи Трипп, что ее смерть не связана с коронавирусом и произошла от рака поджелудочной железы.

Трипп состояла в дружеских отношениях с Моникой Левински, которая призналась в связи с Клинтоном во время телефонных разговоров с подругой.

Женщина начала записывать разговоры, впоследствии эти записи стали одним из центральных доказательств на процессе об импичменте Клинтона, которого в конечном итоге оправдали.

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Исследовательская компания Nielsen зафиксировала всплеск продаж алкоголя в крупнейших торговых сетях России в последнюю неделю марта - еще до начала всеобщей изоляции, сообщают "Ведомости".

Продажи алкоголя начали расти одновременно с началом ажиотажного спроса на другие продукты питания, примерно с 9-10 марта, но с каждой неделей прирост увеличивался и достиг пика в последнюю неделю, которую власти объявили выходной.

Подсчеты Nielsen подтверждают представители крупнейших торговых сетей страны.

Исследователи считают, что в начале ажиотажа большинство покупателей запасалось товарами длительного хранения, а алкоголь отошел на второй план. Создав запасы, часть потребителей стала докупать и алкоголь.

Кроме того, на рост спроса в рознице повлияло закрытие кафе и ресторанов. При этом алкоголь в отличие от продуктов питания онлайн заказать нельзя, поэтому потребители перешли в магазины, рассуждают эксперты Nielsen.

С конца марта некоторые регионы решили ввести ограничения на торговлю алкоголем, опасаясь массовой алкоголизации и роста преступлений на почве потребления алкоголя, однако на прошлой неделе минпромторг рекомендовал ограничения снять.

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Китайский Ухань постепенно начал возвращаться к нормальной жизни, но когда же мы все сможем вздохнуть спокойно и снова начать заниматься привычными вещами? Простого ответа на этот вопрос нет, но мы собрали для вас экспертные мнения о том, как ситуация будет развиваться дальше.

Media playback is unsupported on your device Один день в реанимации Лондона

Дайджест подготовил Олег Михайлов