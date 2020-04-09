"Времена тяжелые”. Министр связи собирает списки застрявших на Пхукете россиян в "Телеграме"

Правообладатель иллюстрации Anton Novoderezhkin/TASS

Российские чиновники продолжают формировать списки застрявших за рубежом россиян. Как выяснила Би-би-си, некоторые делают это в ручном режиме: министр связи Максут Шадаев вечером в среду лично собирал в "Телеграме" заявки туристов, ждущих эвакуации с Пхукета в Таиланде. Некоторые из участников переписки не поверили в то, что министр настоящий, а другие раскритиковали минсвязи за то, что организацией списков чиновники занялись глубокой ночью.

Из-за пандемии коронавируса и прекращения авиаперелетов российские туристы не могли вернуться из десятка стран, в том числе из Таиланда - рейсы с острова Пхукет в Новосибирск и Владивосток 7 и 8 апреля были отменены. Ситуация осложняется тем, что власти Таиланда уже пообещали, что 10 апреля закроют аэропорт Пхукета. "МБХ-медиа" со ссылкой на застрявших там россиян сообщало 8 апреля, что в списках на вылет - более 400 человек.

Поздно вечером в среду посольство России в Таиланде сообщило, что 9 апреля "Аэрофлот" все-таки вывезет застрявших россиян из Пхукета в Санкт-Петербург. Ранее в минтрансе России сообщали, что рейсы "Аэрофлота" из Таиланда в Москву и Санкт-Петербург запланированы на 10 апреля.

"Формирование списков на вывоз осуществляется минкомсвязи России на основании сведений, поданных гражданами через портал "Госуслуги" - уточнили в посольстве.

Подлинный министр

Как выяснила Би-би-си, формированием списков на вывозной рейст с Пхукета лично занялся министр цифрового развития Максут Шадаев.

Примерно в полночь по Бангкоку в "Телеграме" появился чат "Госуслуги: Пхукет-РФ". Его администратором значится пользователь "Минкомсвязь России", а на сообщения участников отвечал пользователь “Максут Шадаев”. Номер, привязанный к аккаунту, соответствует реальному мобильному номеру госслужащего.

Также в переписке предположительно участвовали генконсул России в Пхукете Владимир Соснов и представители портала "Госуслуги". Подлинность группы подтвердили в российском посольстве, которое дало ссылку на чат на своей странице в "Фейсбуке". Но некоторые туристы начали сомневаться, что имеют дело с реальными чиновниками.

"Опять же, если бы это был не развод, то почему МИД смс никому не отправил? Почему в личном кабинете госуслуг нет никакой информации? Все данные у них есть, а они какой-то фуфлыжный чат делают", - возмутился один из участников чата (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранена - прим. Би-би-си). "Откуда у нас номера заявок тогда" - возразил Шадаев.

Шадаев пообещал не банить тех, кто сомневается в подлинности чата, но попросил не мешать: "Скепсис Ваш понятный, но тяжелые времена - нужны неординарные решения".

Представитель “Госуслуг” сообщила участникам чата, что для регистрации на рейс "Аэрофлота" 9 апреля Пхукет-Петербург-Москва нужно подтвердить свое желание улететь. Для этого нужно было прислать в чат номер заявки, поданной через "Госуслуги". Сделать это предложили даже тем, кто смог найти себя в автоматически сгенерированном списке.

Десятки людей переслали в чат не только номера заявок, но и номера заграничных паспортов с датами рождения - сейчас они доступны любому пользователю "Телеграма". "Коллеги, нам не нужны персональные данные - только номер заявки на портале госуслуг!!!" - пытался остановить пользователей Шадаев.

Он уточнил, что зарегистрируют на рейс лишь тех, кто проживает в Москве, Петербурге, а также Московской и Ленинградской областях. "А что делать тем , кто не с этих регионов? 10 аэропорт закрывается уже", - поинтересовалась у Шадаева одна из участниц. "Будут еще рейсы", - пообещал министр.

Самолет для эвакуации россиян уже вылетел в Таиланд, а с Пхукета он стартует обратно в Россию примерно в 22:00 по местному времени, отметил в чате консул Соснов. Шадаев уточнил, что всего в самолете 220 мест, заполнят его в "порядке живой очереди". "Кто номер заявки дал - тех включаем в список - как заполним 220 мест - процесс закончим", - написал министр. На Пхукете в это время было около часа ночи.

Правообладатель иллюстрации Sergey Bobylev/TASS Image caption В среду "Аэрофлот" доставил в Москву часть россиян из Нью-Йорка

Перенос рейса

После этого выяснилось, что вылет переносят на 10 апреля - из-за "неполного списка пассажиров на данный момент". На сайте посольства в Таиланде до сих пор написано про вылет 9 апреля. Информации о том, что после остановки в Петербурге самолет полетит в Москву, там нет.

На сайте "Аэрофлота" указано, что рейс SU0257 улетит из Таиланда 10 апреля. При этом указано, что самолет проследует в Петербург, а Москва из пункта назначения вычеркнута. Несмотря на это, администраторы чата утверждали, что добраться в столицу желающие все-таки смогут.

Полные списки пассажиров обещают опубликовать к утру четверга.

В итоге диалог в чате свелся к обсуждению того, эффективно ли было начать составлять списки в ручном режиме поздним вечером.

"Люди всю ночь должны мониторить все 10 групп в телеге на вылет, чтобы случайно во втором часу ночи наткнуться на ссылку этой группы, поверить, что не ******** [обман] и че-то сделать здесь", - упрекнул чиновников участник чата.

"Горько, что это делается таким образом", - подвела итог одна из застрявших россиянок. "Нам оч жаль, что не оправдали ваших ожиданий", - ответил ей Шадаев.

Министр связи прочел сообщения корреспондентов Русской службы Би-би-си в "Телеграме", но не ответил на них.

В каких странах застряли россияне

Российские туристы не могут вернуться из десятка стран.

Тысячи россиян остаются в Индии, около 100 человек - на Сейшельских островах, 300 - на Мальдивах.

В Индии действует жесткий карантин, закрыто практически все, оказавшиеся там россияне жалуются на угрозы от местных жителей.

В Таиланде застряло более 20 тысяч россиян, заявлял в конце марта посол России в этой стране Евгений Томихин.

3 апреля власти России заявили о приостановке вывозных рейсов на родину. В ночь с пятницы на субботу по московскому времени на портале "Гоуслуг" должна была появиться анкета, которую должны были заполнить туристы, желающие уехать в Россию. На основе этих анкет власти обещали сформировать новые вывозные рейсы.

Спустя три дня, 6 апреля, правительство заявило о возобновлении рейсов на основе списков россиян, сформированных на основании данных в "Госуслугах".

Всего за границей, по данным на 8 апреля, находились около 25,8 тысяч человек, сообщило минкомсвязи России. Это туристы, которые хотели бы вернуться в Россию и заполнили анкеты на сайте “Госуслуг”. МИД оценивал количество туристов, которые хотели бы вернуться на родину, на уровне 25-35 тысяч человек.

Одними из первых возобновленных рейсов стали самолеты из Бангкока в Москву и Санкт-Петербург 7 апреля. Пассажиры этих рейсов также жаловались, что узнали о вылете за 10 часов до него.

На самолет, летевший в Санкт-Петербург, зарегистрировались всего 187 пассажиров при средней вместимости вылетевшего за россиянами самолета Airbus A330 в 300 человек.

Издание "Фонтанка" сообщило, что рейсом могли воспользоваться только пассажиры с заранее купленными билетами на рейсы "Аэрофлота".

В Таиланде некоторые туристы так и не получили никаких сообщений от "Госуслуг", хотя заполнили анкеты.

Власти сообщили, что вывозные рейсы будут бесплатными только для россиян с билетами на отмененные рейсы российских авиакомпаний.

Если у туриста билет на рейс иностранной компании, то ему придется заплатить 200 евро за билет из Европы в Россию и 400 евро в случае дальних авиаперелетов, сообщал минтранс.

При участии Ольги Шаминой и Ксении Чурмановой