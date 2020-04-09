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Число людей, заразившихся коронавирусом по всему миру, приближается к отметке полтора миллиона, более 88 тысяч умерли, около 331 тыс. выздоровели. Среди всех стран от Covid-19 больше всего пострадали США: здесь более 432 тысяч заболевших и почти 15 тысяч смертей.

В среду, второй день подряд, в США оплакивали почти 2 тыс. умерших. Впрочем, американские власти надеются, что пик заболеваемости близок и, как выразился президент Дональд Трамп, "в конце туннеля забрезжил свет".

Между тем, глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебреисус призвал все страны объединиться в борьбе с новым вирусом, не пытаясь политизировать ситуацию. Ранее Трамп обвинил ВОЗ в том, что организация слишком поздно стала бить тревогу по поводу нового коронавируса и чрезмерно ориентируется на Китай.

В Британии в среду было зарегистрировано рекордное число смертей за сутки от Covid-19 - 938 человек, общее число зараженных превысило 60 тысяч. Всего от коронавируса скончались около 7,1 тыс. жителей страны.

Премьер-министр Борис Джонсон провел третьи сутки в больнице, он по-прежнему находится в отделении реанимации, однако, по словам министра финансов Риши Сунака, уже "сидит в постели и общается с медперсоналом".

Герцог и герцогиня Кембриджские позвонили по видеосвязи в школу Casterton Primary Academy в Ланкашире, чтобы пообщаться с детьми, чьи родители работают в ключевых сферах экономики - Национальной службе здравоохранения, супермаркетах и транспортных агентствах. Все учебные заведения в Британии закрыты на карантин, школы могут посещать только дети ключевых работников.

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Во Франции общее число летальных исходов в результате Covid-19 превысило 10 тыс человек. Власти ужесточили карантин, разрешив выходить на прогулку только в определенные часы - до 10 утра и после 19:00.

Италия может к концу апреля ослабить карантинные меры, как сообщил в четверг Би-би-си премьер-министр Джузеппе Конти, если количество вновь инфицированных будет продолжать уменьшаться.

Он также отметил, что у Евросоюза есть все шансы доказать свою бесполезность в ходе нынешней пандемии, поскольку Брюссель неохотно отреагировал на призыв оказать помощь наиболее пострадавшим от коронавируса странам, в частности, Италии.

Летальность от коронавирусной инфекции в этой стране также продолжает снижаться, как и количество пациентов отделений интенсивной терапии. Однако Италия по-прежнему остается лидером по общему числу летальных исходов от нового вируса - 17 669.

В России в четверг зарегистрировано самое большое число новых случаев за сутки - 1 459, однако общее число инфицированных остается сравнительно низким - 10 131.

В Германии третий день подряд отмечен рост заболеваемости после предыдущих четырех дней спада. В четверг, по данным Института инфекционных болезней Роберта Коха, в стране выявлено 4 974 новых заболевших, общая численность составляет 108 202.

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В Китае постепенно ослабляются карантинные меры, но город Суйфыньхэ на границе с Россией напротив ввел карантин из-за роста заболеваемости коронавирусом. Там построена новая больница на 600 мест - специально для больных Covid-19.

100 дней прошло с момента, когда правительственный вебсайт в КНР оповестил мир о вспышке "пневмонии неясной этиологии".

За это время стало очевидно, что быстрому распространению нового вируса способствовали в основном кластерные вспышки - то есть передача инфекции в момент большого скопления людей.

Как пишет в четверг британская Guardian, во всех наиболее пострадавших от пандемии странах наблюдается одна и та же тенденция: заражение большого числа людей произошло во время какого-то массового культурного, религиозного или спортивного события, когда многие находились в непосредственной близости друг от друга в течение нескольких часов: они держались за руки, целовались, обменивались напитками - и это способствовало молниеносному росту числа инфицированных.

"Один и тот же паттерн мы наблюдаем по всему миру: там, где люди пели и танцевали, вирус передавался быстрее", - отметил профессор-вирусолог Генрих Стриик из Боннского университета, изучающий кластерную заболеваемость Covid-19.

Это особенно важно учесть накануне предстоящего празднования во многих странах мира Пасхи и других традиционных торжеств, связанных с приходом весны.

Раздолье для киберпреступников

Мошенники тоже работают из дома, говорится в совместном докладе служб кибербезопасности США и Британии. Западные специалисты предупреждают, что хакеры и кибермошенники активно эксплуатируют новые возможности, возникшие для них во время пандемии.

Уязвимости в Zoom, а также фишинговые смс-сообщения и имейлы, замаскированные под раздачу денег от правительства или оповещения о новых случаях заражения - вот ключевые направлений такой активности, выделенные в докладе. Но есть и более изобретательные примеры - имейлы, якобы отправленные директором ВОЗ, и продажа градусников и масок.

В среду же стало известно, что Google запретила своим сотрудникам использовать программу видеосвязи Zoom с ссылкой на ее уязвимость. О недостатках этой программы с точки зрения безопасности и тайны разговоров сообщали и раньше.

Правительство Тайваня также запретило использовать Zoom для госслужащих. Это решение было принято после того, как канадские исследователи обнаружили, что Zoom передавал трафик через Китай - по ошибке, как утверждают представители Zoom. Китай не признает независимость Тайваня.