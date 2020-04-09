Коронавирус: почти полтора миллиона заболевших, скачок смертности в США и Британи
Число людей, заразившихся коронавирусом по всему миру, приближается к отметке полтора миллиона, более 88 тысяч умерли, около 331 тыс. выздоровели. Среди всех стран от Covid-19 больше всего пострадали США: здесь более 432 тысяч заболевших и почти 15 тысяч смертей.
В среду, второй день подряд, в США оплакивали почти 2 тыс. умерших. Впрочем, американские власти надеются, что пик заболеваемости близок и, как выразился президент Дональд Трамп, "в конце туннеля забрезжил свет".
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Между тем, глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебреисус призвал все страны объединиться в борьбе с новым вирусом, не пытаясь политизировать ситуацию. Ранее Трамп обвинил ВОЗ в том, что организация слишком поздно стала бить тревогу по поводу нового коронавируса и чрезмерно ориентируется на Китай.
В Британии в среду было зарегистрировано рекордное число смертей за сутки от Covid-19 - 938 человек, общее число зараженных превысило 60 тысяч. Всего от коронавируса скончались около 7,1 тыс. жителей страны.
Премьер-министр Борис Джонсон провел третьи сутки в больнице, он по-прежнему находится в отделении реанимации, однако, по словам министра финансов Риши Сунака, уже "сидит в постели и общается с медперсоналом".
Герцог и герцогиня Кембриджские позвонили по видеосвязи в школу Casterton Primary Academy в Ланкашире, чтобы пообщаться с детьми, чьи родители работают в ключевых сферах экономики - Национальной службе здравоохранения, супермаркетах и транспортных агентствах. Все учебные заведения в Британии закрыты на карантин, школы могут посещать только дети ключевых работников.
Во Франции общее число летальных исходов в результате Covid-19 превысило 10 тыс человек. Власти ужесточили карантин, разрешив выходить на прогулку только в определенные часы - до 10 утра и после 19:00.
Италия может к концу апреля ослабить карантинные меры, как сообщил в четверг Би-би-си премьер-министр Джузеппе Конти, если количество вновь инфицированных будет продолжать уменьшаться.
Он также отметил, что у Евросоюза есть все шансы доказать свою бесполезность в ходе нынешней пандемии, поскольку Брюссель неохотно отреагировал на призыв оказать помощь наиболее пострадавшим от коронавируса странам, в частности, Италии.
Летальность от коронавирусной инфекции в этой стране также продолжает снижаться, как и количество пациентов отделений интенсивной терапии. Однако Италия по-прежнему остается лидером по общему числу летальных исходов от нового вируса - 17 669.
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В России в четверг зарегистрировано самое большое число новых случаев за сутки - 1 459, однако общее число инфицированных остается сравнительно низким - 10 131.
В Германии третий день подряд отмечен рост заболеваемости после предыдущих четырех дней спада. В четверг, по данным Института инфекционных болезней Роберта Коха, в стране выявлено 4 974 новых заболевших, общая численность составляет 108 202.
В Китае постепенно ослабляются карантинные меры, но город Суйфыньхэ на границе с Россией напротив ввел карантин из-за роста заболеваемости коронавирусом. Там построена новая больница на 600 мест - специально для больных Covid-19.
100 дней прошло с момента, когда правительственный вебсайт в КНР оповестил мир о вспышке "пневмонии неясной этиологии".
За это время стало очевидно, что быстрому распространению нового вируса способствовали в основном кластерные вспышки - то есть передача инфекции в момент большого скопления людей.
Как пишет в четверг британская Guardian, во всех наиболее пострадавших от пандемии странах наблюдается одна и та же тенденция: заражение большого числа людей произошло во время какого-то массового культурного, религиозного или спортивного события, когда многие находились в непосредственной близости друг от друга в течение нескольких часов: они держались за руки, целовались, обменивались напитками - и это способствовало молниеносному росту числа инфицированных.
"Один и тот же паттерн мы наблюдаем по всему миру: там, где люди пели и танцевали, вирус передавался быстрее", - отметил профессор-вирусолог Генрих Стриик из Боннского университета, изучающий кластерную заболеваемость Covid-19.
Это особенно важно учесть накануне предстоящего празднования во многих странах мира Пасхи и других традиционных торжеств, связанных с приходом весны.
Раздолье для киберпреступников
Мошенники тоже работают из дома, говорится в совместном докладе служб кибербезопасности США и Британии. Западные специалисты предупреждают, что хакеры и кибермошенники активно эксплуатируют новые возможности, возникшие для них во время пандемии.
Уязвимости в Zoom, а также фишинговые смс-сообщения и имейлы, замаскированные под раздачу денег от правительства или оповещения о новых случаях заражения - вот ключевые направлений такой активности, выделенные в докладе. Но есть и более изобретательные примеры - имейлы, якобы отправленные директором ВОЗ, и продажа градусников и масок.
В среду же стало известно, что Google запретила своим сотрудникам использовать программу видеосвязи Zoom с ссылкой на ее уязвимость. О недостатках этой программы с точки зрения безопасности и тайны разговоров сообщали и раньше.
Правительство Тайваня также запретило использовать Zoom для госслужащих. Это решение было принято после того, как канадские исследователи обнаружили, что Zoom передавал трафик через Китай - по ошибке, как утверждают представители Zoom. Китай не признает независимость Тайваня.