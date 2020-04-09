Москвичи "немножко расслабились": их массово штрафуют - они все чаще выходят из дома

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Полиция выписала сотни протоколов москвичам, которые нарушили условия указа мэра Сергея Собянина и вышли из дома. Статистика "Яндекса" показывает, что в Москве ощутимо снизился "индекс самоизоляции". Собеседник Би-би-си в мэрии надеется, что жители исправятся и уйдут с улиц.

"Мы видим, что народу стало больше"

В Москве полицейские составили более 400 протоколов об административных правонарушениях в период действия режима самоизоляции, сообщил в четверг представитель столичного управления МВД Владимир Васенин.

"На территории столицы увеличено количество нарядов, которые в круглосуточном режиме патрулируют улицы. Им поставлена задача выявлять граждан, не соблюдающих предписания Роспотребнадзора или нарушающих режим самоизоляции", - сказал Васенин Интерфаксу.

Часть протоколов уже рассмотрены районными судами Москвы. Днем в четверг представитель Мосгорсуда Ульяна Солопова заявила, что уже по меньшей мере девять человек оштрафованы на 15 тысяч рублей.

Оба заявления - Мосгорсуда и полиции - прозвучали в тот момент, когда стало ясно, что на улицах Москвы становится все больше людей.

29 марта власти Москвы объявили, что в городе в рамках борьбы с коронавирусом вводится режим обязательной самоизоляции. Согласно указу мэра Собянина, покидать дом можно только в случаях обращения за экстренной медицинской помощью, поездок на работу, если гражданин обязан на нее ходить, и покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке. Также можно выносить мусор и выгуливать собак, но не дальше чем 100 метров от дома.

Накануне, 8 апреля, Собянин заявил, что по Москве в период всеобщей самоизоляции передвигается лишь четверть населения. "На сегодня это более или менее оптимальный баланс", - сказал он на совещании президента с губернаторами.

Однако компания "Яндекс", которая рассчитывает специальный индекс для оценки уровня самоизоляции жителей городов по шкале от 0 до 5, с каждым днем отмечала рост числа тех, кто покинул свои дома в Москве.

Днем в четверг "индекс самоизоляции" снизился до 2,7. Накануне он составлял 2,9. "На улице много людей", - следует из статистики.

"Москвичи офонарели. Мы видим, что народу стало больше и в метро, и на улицах", - сказал Би-би-си собеседник, близкий к городскому оперативному штабу по борьбе с коронавирусом (он говорил на условиях анонимности, поскольку не уполномочен давать комментарии).

В Московской области число машин увеличилось почти на 40% по сравнению с прошлой неделей, на ряде направлений появились пробки, сообщили в четверг в министерстве транспорта Подмосковья.

"Надеемся, что не штрафы, а здравый смысл и самоорганизованность заставят людей посидеть сейчас дома", - сказал Би-би-си еще один собеседник в мэрии Москвы, близкий к оперативному штабу (также не уполномоченный давать комментарии). Он добавил, что в городе увеличили число нарядов полиции, "им поставлена задача выявлять граждан, нарушающих режим самоизоляции".

Москвичам внушают мысль, что нужно сидеть дома, считает правозащитник Павел Чиков.

"В последние дни люди явно немножко расслабились и стали активно покидать жилища. Это не только в Москве наблюдается, а по всей стране, - сказал Чиков Би-би-си. - Видимо, московские власти решили, глядя на увеличение количества людей на улицах, ужесточить политику".

За что штрафуют

Еще до выхода статистики "Яндекса" появилось заявление о первых штрафах, наложенных на граждан, которые находились на дистанции больше 100 метров от дома без оснований, предусмотренных указом Собянина.

Суды принимали решения на основании новой редакции статьи Кодекса об административных правонарушениях, которую президент Владимир Путин подписал 1 апреля. Это статья о нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Она предусматривает штрафы от 15 тысяч до 40 тысяч рублей.

"С точки зрения здравого смысла мы понимаем, что карантин должен быть в каком-то виде, нужны ограничения, потому что без них сложно побороть проблему. Но размеры штрафа поражают - ввели на пустом месте большие суммы, существенные для большинства людей", - сказал Би-би-си адвокат Александр Глушенков.

Первые штрафы в Москве были выписаны по нижней планке - 15 тысяч рублей.

В частности, одну женщину Преображенский суд Москвы оштрафовал за то, что он ушла на спортивную площадку, расположенную дальше 100 метров от ее дома, "сорвав при этом оградительную ленту". Другие граждане также находились "на дистанции больше 100 метров от адреса фактического проживания в отсутствие оснований, предусмотренных в том числе указом мэра", сообщила Солопова.

Грозит ли москвичам пропускной режим

В четверг информационный телеканал "Россия 24" на протяжении всего дня показывает кадры рейдов, во время которых полицейские в медицинских масках выписывают новые протоколы людям, остановленным на улицах Москвы.

Ранее Собянин предупреждал, что ужесточение карантинного режима в Москве зависит от поведения москвичей. Мэр при этом признавал, что московские власти прорабатывали вопрос о введении пропускного режима в городе.

"К этому вопросу мы вернемся либо при неблагоприятном развитии эпидемиологической ситуации, либо в случае роста количества нарушений домашнего режима", - предупреждал Собянин.

О готовности властей ввести QR-коды для передвижения по Москве говорил глава департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Хорошая погода

Москва и Московская область первыми объявили режим всеобщей самоизоляции, позже их опыт переняли большинство российских регионов. Это произошло после того, как Путин объявил первую нерабочую неделю для замедления роста числа заражений коронавирусом.

Источник Би-би-си рассказывал, что решение было принято из-за поведения москвичей, воспользовавшихся хорошей погодой и отправившихся на прогулки. "В мэрии были взбешены, когда увидели по "России 24" ролики с гуляющими на шашлыках москвичами", - рассказывал собеседник Би-би-си.

В четверг, 9 апреля, в Москве была солнечная погода, воздух прогрелся до 16 градусов. Однако в выходные ожидается похолодание (в субботу днем - не выше 5 градусов, в воскресенье - не выше 8).

Режим самоизоляции действует в Москве до 1 мая. В городе насчитывается наибольшее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в России. За последние сутки в Москве выявили 857 новых случаев.

Всего в Москве было зафиксировано 6 698 заболевших, 38 человек умерли.