"Чьи уши торчат": теории заговора о Covid-19 в российских ведомственных СМИ

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Журнал МИД России связал появление коронавируса с британскими властями, но удалил текст после запроса Би-би-си. "Американская" версия появления вируса выдвигалась в журнале "Звезда" министерства обороны. Би-би-си изучила теории происхождения вируса, выдвигавшиеся российскими ведомственными СМИ.

"Какая сволочь эту гадость людям Земли запустила?"

Журнал "Международная жизнь", учрежденный МИД России, опубликовал 6 апреля материал под заголовком "Чьи уши торчат из-за коронавируса? Версия". Обозреватель издания Сергей Филатов предположил "британское" происхождение коронавируса.

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"Рано или поздно, когда весь этот тарарам будет преодолен - а он будет преодолен - на повестку дня хоть ООН, хоть Гааги, хоть нового Нюрнберга - вынесут вопрос: "Какая сволочь эту гадость людям Земли запустила?" - говорилось в статье.

Автор приходил к выводу, что ни властям Китая, ни властям США негативный эффект от эпидемии не был выгоден. "Шквальные ветры на вершине мировой власти раскачали целый мир. И, в условиях общей неразберихи, лондонским стратегам, возможно, удастся выстроить такую политическую линию, что без них ни Запад, ни Восток в Будущее не пройдут", - писал автор.

Русская служба Би-би-си на следующий день после публикации, 7 апреля, обратилась к главному редактору "Международной жизни" Армену Оганесяну с вопросом, можно ли считать гипотезу, высказанную Филатовым, официальной позицией журнала и МИД России.

Сразу после запроса статью сняли с сайта. Копия текста сохранилась в "Яндекс Дзене".

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"Я этот материал не видел. Ничего не могу сказать", - заявил Оганесян. От дальнейших комментариев главный редактор журнала отказался, сославшись на сильную занятость, и повесил трубку.

Автор текста сообщил Би-би-си, что решение о снятии статьи было принято руководством издания 7 апреля. "Мне сегодня руководство позвонило и сообщило: мы материал отложим. Вот такая вот история", - сказал Филатов.

Он убежден в правоте своей версии. "Это мое глубокое убеждение. Но вот в редакции решили, что слишком оно глубоко для меня и не совсем для редакции, - посетовал он. - Вы изучите историю Великобритании, вы все-таки на Би-би-си работаете, и поймете, какая боль у британского руководства - 400 лет командовать миром, а сейчас оказаться на обочине".

Учредитель ФГБУ "Редакция журнала "Международная жизнь" - МИД России. Издание включено в перечень рецензируемых научных изданий Высшей аттестационной комиссии. Оганесян, согласно данным на сайте Российского совета по международным делам, числится внештатным советником министра иностранных дел Сергея Лаврова.

"Это журнал связан [с МИД России], но мы имеем определенную свободу рук, чтобы публиковать свои материалы, - рассказал Филатов. - Редакционная политика такова, что мы достаточно свободное издание для того, чтобы публиковать в том числе подобные версии. Это не является официальной позицией МИДа, это моя версия, которую я изложил как журналист".

В ответ на вопрос Би-би-си, отражает ли статья позицию российского внешнеполитического ведомства, в министерстве заявили: "Позиция МИД излагается уполномоченными на то представителями министерства".

"Думаете, деньги Пентагона тратятся на мирные исследования?"

Версия о том, что вспышка коронавируса в Китае была спровоцирована американскими военными, получила огласку после того, как 12 марта об этом писал китайский дипломат Чжао Лицзянь в "Твиттере". Его заявление цитировали многие российские СМИ.

США же обвиняли Китай в сокрытии реальных данных о заболевших и масштабах эпидемии. За время пандемии обе страны не раз обменивались взаимными обвинениями.

Некоторые российские эксперты поддержали китайскую версию.

"Это все финансируется из бюджета Пентагона. Поэтому говорить, что там проводятся мирные гуманитарные исследования, не приходится. Думаете, деньги Пентагона тратятся на мирные исследования?" - заявил в конце января в интервью "Московскому комсомольцу" бывший советник генерального секретаря ООН Игорь Никулин.

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О том, что коронавирус мог появиться из американских лабораторий, говорил в марте и другой российский дипломат - профессор кафедры госуправления и нацбезопасности Дипломатической академии МИД России Иван Сурма.

"Можно посмотреть на карту военных лабораторий, которые фактически по периметру окружили Китай и Россию. Еще при Билле Клинтоне был запущен проект по развитию биотехнологий военного назначения и, в частности, связанных с анализом генов и так далее", - говорил Сурма.

"Чем хуже будет Пекину, тем лучше Вашингтону"

Авторы еженедельника министерства обороны "Звезда" еще в январе назвали коронавирус "биологической войной США против Китая и России".

Вашингтону выгодно, чтобы новая атипичная пневмония выбила из колеи главных конкурентов, ведь "чем хуже будет Пекину, тем лучше Вашингтону", писали они. И оговаривались, что от эпидемии несут убытки и американские компании, такие как Apple и Starbucks.

В марте "Звезда" вышла с еще одной статьей, развивающей американскую версию происхождения вируса. "Обрушение фондовых рынков, нефтяной кризис на фоне объявленной ВОЗ пандемии все больше напоминают спланированную масштабную операцию по канонам гибридной войны", - говорилось в ней.

Доказательств применения "вирусного оружия" нет, но "неординарные случаи вспышек пандемий наводят на множество подозрений", считает автор. Он напомнил про эпидемию Эболы на территории Африки: "Недалеко от бушевавшей пандемии оказалась биолаборатория американской компании Metabiota, которую обвиняли в сомнительных экспериментах над здоровыми пациентами в Сьерра-Леоне".

Главный редактор еженедельника "Звезда" Юрий Строев заявил Би-би-си, что взгляды, изложенные в этих двух статьях, отражают его позицию как главного редактора издания, а "[позицию] минобороны не отражают".

Сенатор и глава комиссии по защите государственного суверенитета Андрей Климов писал в "Парламентской газете" (официальный орган российского парламента), что не хочет спекулировать на тему происхождения Covid-19, но тоже выдвигал подозрения в адрес американцев.

"Сами США давно признали, что занимались разработкой подобных вирусов с 1961 года. Из рассекреченных ими в 1989 году данных мы знаем, что Вашингтон всерьез рассматривал вопросы искусственного уменьшения населения в странах третьего мира в интересах США", - указывал сенатор.

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"Это естественный вирус"

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко 6 апреля заявил, что нет причин сомневаться в естественном происхождении Covid-19.

"На сегодняшний день все-таки большинство говорит, что это естественный вирус, который адаптировался к условиям взаимодействия с человеком. Не вижу повода в этом усомниться. Все-таки это естественный вирус, не нужно инсинуаций", - говорил Мурашко.

Нельзя говорить, что такие теории в официальных СМИ можно считать государственной позицией по вопросу коронавируса, считает специалист по конспирологии и преподаватель британского Университета Лидса Илья Яблоков.

"Если бы это была бы государственная линия, она была бы уже во всех СМИ. А так это появляется маргинально сначала в одном СМИ, потом в каком-нибудь ток-шоу - тут нет единства", - сказал он Би-би-си.

С 1 апреля в России введена уголовная ответственность за распространение ложной информации о коронавирусе. За фейки будут наказывать штрафом до 700 тысяч рублей.

В начале апреля было заведено несколько уголовных дел о распространении фейковой информации о вирусе. Дело завели на автора сатирического ролика под никнеймом AlexanderThorn. В "Твиттере" он связал сентябрьский взрыв в "Векторе" с дымом от лесных пожаров, которые якобы должны были разнести произведенный в лаборатории вирус по России и Китаю. В ролике говорилось о "заговоре мирового теневого правительства", которое "скрывает правду" о чипировании населения. Сам автор назвал это юмореской.