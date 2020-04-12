ОПЕК+ вновь на рынке: Москва и Эр-Рияд договорились сократить добычу нефти

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Страны ОПЕК+ согласовали сокращение добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки. Переговоры об этом шли почти 10 часов в четверг и продолжились в пятницу. К исторической сделке впервые присоединились США, которые благодаря сланцевой революции стали одним из крупнейших производителей нефти в мире.

"Объявляем о заключении исторической сделки по снижению добычи нефти членами ОПЕК+ примерно на десять миллионов баррелей в сутки начиная с 1 мая 2020 года", - написал министр нефти Кувейта Халед аль-Фадыль у себя в "Твиттере".

На переговорах в четверг о сокращении добычи договорились Саудовская Аравия и Россия.

Каждая из этих стран сократит добычу на 2,5 млн баррелей в сутки в мае и июне 2020 года. Затем ограничения должны постепенно ослабляться. Это должно положить конец ценовой войне, которую страны начали несколько недель назад. В начале марта Россия не пошла на новые ограничения по добыче нефти, после чего Саудовская Аравия начала предлагать своим клиентам нефть со скидками.

Однако в четверг сделка не была заключена из-за позиции Мексики, которой предлагали сократить добычу на 400 тысяч баррелей в сутки, когда она была готова сократить добычу только на 100 тысяч баррелей. В переговоры вмешался президент США Дональд Трамп, который согласился сократить добычу на 250 тысяч баррелей в сутки в США. Это должно компенсировать позицию Мексики.

За счет новых сокращений нефтедобывающие страны рассчитывают добиться резкого повышения цен на нефть. Переговоры велись дистанционно в режиме телеконференции на фоне пандемии коронавируса.

Эта сделка должна положить конец многомесячным разногласиям нефтедобывающих стран. В начале марта они не смогли согласовать сокращение добычи в рамках ОПЕК+, в результате чего цены на сырье резко упали.

Министр энергетики Александр Новак ранее заявлял, что сейчас сокращение спроса на нефть в мире достигло 10-15 млн баррелей в сутки, а в ближайшие недели сокращение спроса может достигнуть 15-20 млн баррелей в сутки, что составляет 20% глобальной добычи.

В четверг мировая цена на нефть после недолгого скачка на 10% вновь понизилась. Инвесторы начали сомневаться, что любые сокращения, на которые готовы производители нефти, способны хотя бы частично компенсировать обвал спроса на топливо. В пятницу рынки во многих странах закрыты из-за пасхальных праздников.

Как Россия и Саудовская Аравия спорили друг с другом

В конце 2016 года страны-члены Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и еще несколько нефтедобывающих стран, включая Россию, договорились сократить добычу нефти, чтобы удержать цены на высоком уровне.

Участники альянса, получившего название ОПЕК+, регулярно встречались и обсуждали необходимость дополнительного сокращения добычи.

На очередной такой встрече в марте 2020 года ОПЕК во главе с Саудовской Аравией предложила сократить добычу дополнительно на 1,5 млн баррелей, чтобы убрать с рынка излишек нефти, который образовался в результате падения спроса из-за экономических последствий пандемии коронавируса.

Россия отказалась пойти на дальнейшее снижение производства. В ответ ОПЕК отказалась продлевать предыдущие договоренности, что означало снятие всех ограничений с 1 апреля.

После срыва сделки Саудовская Аравия - фактический лидер ОПЕК - предложила своим клиентам крупные скидки. СМИ начали говорить о начале "ценовой войны" на рынке нефти.

Эксперты и СМИ предполагали, что причиной отказа России от дальнейших сокращений добычи стала позиция главы "Роснефти" Игоря Сечина. Он выступал против сделки, потому что выгоду от нее получали и американские сланцевые компании. Представитель "Роснефти" Михаил Леонтьев официально подтверждал, что компания считает сделку невыгодной для России.

В результате срыва сделки цены на нефть сорта Brent обвалились c 51 доллара 4 марта до 32 долларов за баррель 9 марта.

В течение марта пандемия коронавируса усилилась: крупные очаги заражения начали появляться в странах Европы и в США, резко сократилось авиасообщение, а во многих странах был объявлен карантин. В результате в конце марта фьючерсы на Brent опускались ниже 25 долларов.

В апреле Саудовская Аравия и другие нефтедобывающие страны Ближнего Востока нарастили добычу. Объемы добычи этих государств могут оказаться на 11% выше по сравнению с мартом, сообщает аналитическое агентство Argus.

Добыча в России осталась почти на том же уровне. Новак в начале апреля объяснял, что увеличивать ее нет смысла на фоне слабого спроса.

Нефтехранилища по всему миру в последние недели стремительно заполнялись в результате спада спроса и превышения предложения. Нефтяная индустрия испытывает такой шок, какого еще не было в её истории, написало в своем отчете Международное энергетическое агентство (МЭА) 1 апреля.

Основной причиной сложившейся ситуации стало распространение коронавируса, отмечает МЭА. Чтобы справиться с пандемией, страны ограничивают передвижение людей, в результате чего страдают сразу несколько секторов экономики, транспорт в том числе. Срыв сделки ОПЕК+ стал усугубляющим фактором, говорится в докладе агентства.

Цены на нефть начали расти в первую неделю апреля. Тогда котировки вернулись на уровень в 32-33 доллара на фоне надежд трейдеров, что сырьевым производителям удастся заключить новую сделку.

При этом, по данным Argus, в начале апреля стоимость российской нефти Urals на рынке физических поставок в северо-западной Европе приближалась к 10 долларам за баррель (цена с учетом доставки в порт Роттердама).

Как Трамп пытался помирить Россию и Саудовскую Аравию

2 апреля цена на нефть взлетели на 20% в течение часа. Это случилось после того, как президент США Дональд Трамп опубликовал сообщение о готовности Саудовской Аравии и России сократить добычу сырья.

"Только что поговорил со своим другом, [наследным принцем Саудовской Аравии] Мохаммедом бин Салманом, который в свою очередь поговорил с президентом России Путиным. Я рассчитываю и надеюсь, что они сократят добычу примерно на 10 млн баррелей [в сутки] или, возможно, больше. Если это случится, то это будет прекрасно для нефтегазовой отрасли", - написал Трамп. В следующем твите он уточнил, что сокращение может составить даже больше - 15 млн баррелей.

Кремль отрицал факт разговора Путина с саудовским принцем. Тем не менее на следующий день, 3 апреля, российский президент на совещании по энергетическим вопросам заявил, что Россия поддерживает сокращение добычи на 10 млн баррелей в сутки, но только "по-партнерски".

"И мы готовы к договоренностям с партнерами и в рамках этого механизма - ОПЕК+, и готовы к взаимодействию с Соединенными Штатами Америки по этому вопросу. Считаю, что необходимо объединить усилия, чтобы сбалансировать рынок и сократить в результате этих скоординированных усилий, скоординированных действий добычу", - сказал президент.

При этом Путин заявил, что инициатором срыва сделки была не Россия, а Саудовская Аравия. "Всё это понятно, поскольку это, видимо, связано с попытками наших партнёров из Саудовской Аравии избавиться от конкурентов, которые добывают так называемую сланцевую нефть", - сказал Путин.

МИД Саудовской Аравии назвал его слова не соответствующими действительности.

США плюс ОПЕК+

Участие США в сделке с самого начала было под большим вопросом. Ранее американские нефтяники никогда не участвовали в подобного рода договоренностях.

6 апреля министр энергетики США Дэн Бруйет заявил, что в Америке уже сокращается добыча из-за обвала цен. В Америке свободный рынок, и индустрия сама себя отрегулирует, добавил министр. Минэнерго США в апреле понизило прогноз добычи нефти в стране на 11% до 11,76 млн баррелей в сутки.

Даже если установятся цены в 35 долларов за баррель (сейчас американский сорт WTI торгуется по 26 долларов), добыча нефти в США сократится с 13 млн до 10 млн баррелей в день, пишет Financial Times со ссылкой на оценку Скотта Шеффилда - гендиректора Pioneer Natural Resources, одного из крупнейших производителей в США.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил впоследствии, что естественное падение добычи Россию не удовлетворит: "Это разные сокращения. Общее сокращение спроса вы сравниваете с сокращениями для стабилизации мировых рынков. Это, знаете, длину и ширину сравнивать".

Участие США в сделке - принципиальный вопрос для Путина, пишет Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Для Кремля важно, чтобы США официально подтвердили свое участие в сделке и обязались сократить добычу, отмечает агентство.

По данным собеседников Блумберг, привлечение США к сокращению добычи позволит подать возвращение России к сделке как победу, а не как поражение, и в результате Путин может сохранить лицо. Кроме того, Москва надеется получить другие уступки от Америки - в том числе по санкциям.