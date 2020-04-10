Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Смертность от коронавируса в Нью-Йорке бьет печальные рекорды третий день подряд. Фото с похорон в Бруклине

Число случаев заражения коронавирусом в одном только штате Нью-Йорк превысило статистику любой другой страны мира. За последние сутки там выявлено еще 10 тысяч заболевших, и общее число составляет теперь 159 937.

В Испании, которая до недавних пор была лидером в этом печальном рейтинге, Covid-19 диагностирован у 153 тысяч человек, в Италии - у 143 тысяч.

При этом смертей в штате Нью-Йорк меньше, чем в этих странах - 7 тысяч против 15 500 в Испании и 18 000 в Италии.

Китай, ставший эпицентром вспышки и распространения эпидемии, заявляет о 82 тысячах подтвержденных случаев на своей территории, умерло 3 300 человек.

Всего на территории США зарегистрировано 462 тыс. случаев и 16 500 летальных исходов.

Общемировая статистика по миру - более полутора миллионов заболевших, 95 тысяч умерших.

Братские могилы в Нью-Йорке

В интернете появились снимки, сделанные с дрона в Нью-Йорке, на которых люди в защитной одежде опускают гробы в братскую могилу. Видно, как они спускаются по лестнице на дно огромной ямы.

Эта часть Нью-Йорка - остров Харт - более 150 лет используется властями города для массовых захоронений тех, у кого нет родных или чьи семьи не могут оплатить похороны.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption В четверг в этой братской могиле было захоронено около 40 гробов с телами умерших

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Власти Нью-Йорка используют остров Харт для массовых захоронений уже более 150 лет

По данным мэрии Нью-Йорка, похороны на острове Харт раньше проводились не чаще раза в неделю, теперь работа там останавливается только в выходные.

Обычно для этого привлекали заключенных тюрьмы на острове Райкерс, также расположенного в акватории Нью-Йорка. Но в разгар эпидемии похоронами занимаются компании-подрядчики.

"Похоже на 9/11"

В Нью-Йорке третий день подряд умирает рекордное количество пациентов с коронавирусом. В минувшую среду там скончалось 799 человек и с тех пор ежедневное число жертв растет.

При этом губернатор штата Эндрю Куомо сообщил, что количество пациентов с Covid-19, доставляемых в больницы, снижается второй день подряд. По его мнению, это происходит благодаря введенным карантинным мерам и социальному дистанцированию.

"Эта эпидемия - бесшумный взрыв, который накрыл общество и выбирает своих случайных жертв с особой жестокостью, все это похоже на то, что мы уже видели 11 сентября", - сравнил губернатор нынешнюю ситуацию с терактами в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года.

В четверг власти США понизили общенациональный прогноз смертности от коронавируса.

В интервью телеканалу Эн-би-си глава экстренной комисии по борьбе с коронавирусом при Белом доме Энтони Фаучи сказал, что по всей стране от Covid-19 погибнет около 60 тысяч человек. В конце марта Фаучи полагал, что число жертв составит 100-200 тыс. человек.

По составленным ранее прогнозам правительства США, примерно столько же - до 60 тысяч человек - могут умереть от простого гриппа в период с октября 2019 по март 2020 года.

Однако вице-президент США Майк Пенс напомнил в четверг, что Covid-19 примерно в три раза заразнее, чем грипп.

Стрельба в Чикаго

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В Чикаго участились случаи нападений с огнестрельным оружием

Из-за введенных карантинных мер бизнес в неключевых отраслях остановился в 42 штатах страны, что привело к самому большому кризису в экномике США за много десятилетий.

По последним данным, за пособием по безработице обратились шесть миллионов американцев. Общее число америкамнцев, оставшихся без работы за последние три недели, составляет 16,8 млн человек.

В Чикаго введен запрет на продажу алкоголя после 21:00 в целях предотвратить нарушение запрета на досуг большими компаниями.

"Мы вводим этот запрет, потому что слишком многие отдельные лица и целые бизнесы нарушают распоряжение оставаться дома", - заявила в среду мэр Чикаго Лори Лайтфут.

Кроме того, в городе происходят нападения с использованием огнестрельного оружия. В минувший вторник было убито семь человек и ранено 14.

"Каждая койка в реанимации, которую занимает человек с огнестрельным ранением, могла быть отдана чьей-то бабушке, людям, которым угрожает смерть от пандемии", - сказал шеф полиции Чикаго Чарли Бек.

Штат Иллинойс, столицей которого является Чикаго, входит в число штатов с высоким показателем распространения коронавируса наряду со штатами Нью-Йорк, Вашингтон, Луизиана, Миссисипи, Мичиган и Висконсин.

Аборты в разгар пандемии: суд Техаса вступился за женщин

Суд Техаса тем временем частично отменил временный запрет на аборты, введенный властями штата в связи со вспышкой эпидемии коронавируса.

Это было сделано для того, чтобы не занимать медицинский персонал и оборудование на процедуры, которые власти назвали несущественными с медицинской точки зрения.

Однако главный судья округа Ли Якель, назначенный на этот пост еще Джорджем Бушем, посчитал, что это неоправданное нарушение прав женщин на прерывание беременности, и наложил ограничения на решение властей.

В штатах Алабама, Айова, Огайо и Оклахома введены такие же временные запреты на аборты.

Эксперты отмечают, что в разгар эпидемии коронавируса в американском обществе с новой силой проступили разногласия по вопросам, которые страна не может решить уже много десятилетий.

Например, должны ли закрыться магазины оружия на период эпидемии, или должны ли церкви следовать запрету на массовые собрания, учитывая, что религия в США отделена от государства.