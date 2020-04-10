В Иркутской колонии произошел бунт и начался сильный пожар

Правообладатель иллюстрации Pavel Glushenko

В исправительной колонии в Ангарске произошел бунт заключенных. На ее территории начался сильный пожар. Власти утверждают, что заключенные не подчинились требованиям сотрудников колонии. По версии правозащитников, бунту предшествовало избиение заключенного.

Версия властей

В исправительной колонии №15 в Иркутской области произошел бунт, возбуждено уголовное дело о дезорганизации деятельности исправительного учреждения (ч. 3 ст. 321 УК РФ), сообщает региональное управление Следственного комитета России.

По версии следствия, один из осужденных во время отбоя не подчинился требованиям сотрудников, а несколько других осужденных в это время нанесли себе телесные повреждения. Кроме того, в ходе инцидента пострадал один из сотрудников колонии.

По данным регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний, в колонию прибыла группа сотрудников, которые провели беседы с осужденными, и в настоящий момент "обстановка в учреждении контролируемая".

Версия правозащитников

По данным организации "За права человека", причиной бунта стали избиения заключенного сотрудниками колонии. В знак протеста 17 заключенных, согласно этим данным, нанесли себе телесные повреждения.

Как рассказал Би-би-си глава правозащитного фонда "Общественный вердикт" Святослав Хроменков, 9 апреля поступила информация о том, что осужденного в колонии №15 избил помощник начальника колонии.

"После этого несколько заключенных вскрыли себе вены, 13-17 человек, в том числе и тот, кого избили. После чего его повторно избили, что спровоцировало бунт в колонии, - сказал Хроменков. - Там сейчас стоит оцепление, ОМОН, колония горит - подожгли дежурную часть и что-то горит на промзоне".

На территории колонии, которая находится в Ангарске, горят три производственных цеха, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона. Рядом с горящими цехами находятся подсобные строения, автозаправочная станция и пожарная часть колонии, уточнил собеседник агентства.

"Наши волонтеры связываются с другими колониями, с осужденными, несколько колоний в регионе так же готовы к бунту", - добавил Хроменков. По его словам, сообщения о бунте также приходят еще из двух колоний.

"Такой крупный бунт на моей памяти первый раз, и все началось с избиения одного человека. У нас были бунты, периодически происходят бунты в ангарской воспитательной колонии, но такой бунт во взрослой колонии. ИК-15 - это строгий режим, там сидельцы, которые уже не первый срок сидят по тяжким статьям", - пояснил Хроменков.

Правозащитники заявляют, что бунт на территории колонии подавляет спецназ. "Идут полномасштабные боевые действия. Осужденных избивают и заливают водой", - написал в "Фейсбуке" правозащитник Павел Глущенко.