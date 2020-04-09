Британский премьер Борис Джонсон переведен из реанимации. Он остается в больнице с коронавирусом
- 9 апреля 2020
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, госпитализированный с коронавирусом, переведен из отделения реанимации и интенсивной терапии больницы Сент-Томас в общее отделение.
55-летний Джонсон в воскресенье был госпитализирован с "устойчивыми симптомами" Covid-19, а в понедельник, когда его состояние ухудшилось, его перевели в отделение реанимации.
Новость дополняется.