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Страны ОПЕК+ по итогам переговоров, длившихся более 10 часов, выпустили заявление, согласно которому добыча нефти будет снижена в мае-июне на 10 млн баррелей в сутки.

План предполагает, что Россия и Саудовская Аравия сократят добычу нефти равными квотами - на 2,5 млн баррелей в сутки, таким образом, добыча в мае-июне должна составить 8,5 млн баррелей в сутки для каждой страны.

Однако окончательное решение зависит от Мексики, которая по итогам переговоров в четверг отказалась от сокращения производства, а ее представительница покинула виртуальное заседание ОПЕК.

Сделка должна положить конец многомесячным разногласиям нефтедобывающих стран. В начале марта они не смогли согласовать сокращение добычи в рамках ОПЕК+, в результате чего цены на сырье резко упали.

Переговоры продолжатся в пятницу в рамках "большой двадцатки".

В ОПЕК+ рассчитывают, что на снижение пойдут и другие страны, главным образом США. На этой неделе президент США Дональд Трамп заявлял, что США могут сократить добычу нефти, если ОПЕК+ примет такое решение.

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Папа римский Франциск проведет пасхальный крестный ход в Ватикане. Из-за ситуации с коронавирусом он впервые пройдет не возле Колизея в Риме, а у собора Святого Петра в Ватикане.

Площадь перед собором, на которой ежегодно собираются десятки тысяч верующих, на сей раз будет пуста - понтифик обратится к верующим дистанционно.

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Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом согласовал график вывозных рейсов для российских туристов до 13 апреля.

В пятницу "Аэрофлот" выполнит два рейса - из Пхукета в Санкт-Петербург и Москву, а также с Кипра в Москву.

11 апреля - из Анталии и Бангкока в Москву, 12 апреля - два рейса, из Токио и Гоа в Москву. 13 апреля - из Подгорицы и Мадрида в Москву. Этими рейсами в Россию по плану должны вернуться более двух тысяч человек.

Фактическая загрузка рейсов будет известна после регистрации граждан на сайте "Госуслуги", говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, Росавиация представила еще один график - предварительный, до 16 апреля. Он еще не согласован и включает рейсы как в Москву, так и в регионы.

В плане - вывозные рейсы из Дели, Бангкока, Нью-Йорка, Рима, Стамбула и Амстердама.

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Британский премьер-министр Борис Джонсон в четверг был переведен из отделения реанимации и интенсивной терапии больницы Сент-Томас в Лондоне в обычную палату.

Коронавирус был диагностирован у Джонсона 27 марта; после этого премьер самоизолировался в своей резиденции, но симптомы болезни не проходили, и 10 дней спустя было принято решение о госпитализации.

Как отмечает газета Times, несмотря на улучшение состояния, премьер сможет вернуться к исполнению обязанностей не раньше, чем через месяц.

В последние несколько дней на Даунинг-стрит заявляли, что состояние премьер-министра стабилизируется.

Представители правительства подчеркивали, что Джонсон остается в сознании, и ему не требуется аппарат искусственной вентиляции легких.

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Британские власти пока не готовы сказать, когда появиться возможность снятия или облегчения карантинных мер, которые действуют в стране уже почти три недели.

Как заявил в четверг замещающий премьер-министра глава МИД Доминик Рааб, пока рано говорить о том, насколько эффективны ограничительные меры - информация об этом еще собирается.

В начале следующей недели на очередном заседании чрезвычайного комитета COBRA будут обсуждаться принятые меры, а дальшейших решений стоить ждать не ранее конца следующей недели.

Число умерших от коронавируса в Британии накануне достигло почти 8 тысяч человек, число зараженных превысило 65 тысяч.

По словам Рааба, число умерших может расти и дальше, но карантинные меры, введенные правительством 23 марта, положительно влияют на ситуацию.

Жителей Британии призывают добросовестно выполнять рекомендации правительства во время пасхальных каникул, которые начинаются в пятницу. В эти дни синоптики прогнозируют потепление до +25 градусов.

Полиция предупреждает, что будет в усиленном режиме следить за соблюдением карантинных норм на улицах и в парках.

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что пик заболеваемости коронавирусом в Москве еще не наступил. По его словам, Москве предстоят серьезные испытания в связи со вспышкой вируса, и к ним нужно готовиться.

"Когда говорят, что вот вроде бы пик наступил. Я вам точно говорю, никакого пика еще не наступило, мы находимся скорее у подножия этого пика, даже не в середине", - сказал Собянин в интервью агентству РИА Новости, которое будет опубликовано в пятницу.

Собянин также сообщил, что с пятницы власти начнут штрафовать нарушителей карантина, которые ездят по городу на личных автомобилях.

"Мы видим все машины тех, кто должен на карантине сидеть, которые передвигаются по городу, а с завтрашнего дня [с пятницы] будем уже жестко наказывать тех, кто нарушает этот карантин, разъезжая по городу", - сказал Собянин.

По его словам, мера касается только тех, кто находится на официальном карантине, - это зараженные коронавирусом, их близкие родственники, люди, контактировавшие с заболевшими, а также те, кто вернулся из заграничных поездок.

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Дайджест подготовил Олег Михайлов