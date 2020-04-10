Дайджест: сделка по нефти под угрозой из-за Мексики; Собянин предрекает пик коронавируса в Москве
Страны ОПЕК+ по итогам переговоров, длившихся более 10 часов, выпустили заявление, согласно которому добыча нефти будет снижена в мае-июне на 10 млн баррелей в сутки.
План предполагает, что Россия и Саудовская Аравия сократят добычу нефти равными квотами - на 2,5 млн баррелей в сутки, таким образом, добыча в мае-июне должна составить 8,5 млн баррелей в сутки для каждой страны.
Однако окончательное решение зависит от Мексики, которая по итогам переговоров в четверг отказалась от сокращения производства, а ее представительница покинула виртуальное заседание ОПЕК.
Сделка должна положить конец многомесячным разногласиям нефтедобывающих стран. В начале марта они не смогли согласовать сокращение добычи в рамках ОПЕК+, в результате чего цены на сырье резко упали.
Переговоры продолжатся в пятницу в рамках "большой двадцатки".
В ОПЕК+ рассчитывают, что на снижение пойдут и другие страны, главным образом США. На этой неделе президент США Дональд Трамп заявлял, что США могут сократить добычу нефти, если ОПЕК+ примет такое решение.
Папа римский Франциск проведет пасхальный крестный ход в Ватикане. Из-за ситуации с коронавирусом он впервые пройдет не возле Колизея в Риме, а у собора Святого Петра в Ватикане.
Площадь перед собором, на которой ежегодно собираются десятки тысяч верующих, на сей раз будет пуста - понтифик обратится к верующим дистанционно.
Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом согласовал график вывозных рейсов для российских туристов до 13 апреля.
В пятницу "Аэрофлот" выполнит два рейса - из Пхукета в Санкт-Петербург и Москву, а также с Кипра в Москву.
11 апреля - из Анталии и Бангкока в Москву, 12 апреля - два рейса, из Токио и Гоа в Москву. 13 апреля - из Подгорицы и Мадрида в Москву. Этими рейсами в Россию по плану должны вернуться более двух тысяч человек.
Фактическая загрузка рейсов будет известна после регистрации граждан на сайте "Госуслуги", говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, Росавиация представила еще один график - предварительный, до 16 апреля. Он еще не согласован и включает рейсы как в Москву, так и в регионы.
В плане - вывозные рейсы из Дели, Бангкока, Нью-Йорка, Рима, Стамбула и Амстердама.
Британский премьер-министр Борис Джонсон в четверг был переведен из отделения реанимации и интенсивной терапии больницы Сент-Томас в Лондоне в обычную палату.
Коронавирус был диагностирован у Джонсона 27 марта; после этого премьер самоизолировался в своей резиденции, но симптомы болезни не проходили, и 10 дней спустя было принято решение о госпитализации.
Как отмечает газета Times, несмотря на улучшение состояния, премьер сможет вернуться к исполнению обязанностей не раньше, чем через месяц.
В последние несколько дней на Даунинг-стрит заявляли, что состояние премьер-министра стабилизируется.
Представители правительства подчеркивали, что Джонсон остается в сознании, и ему не требуется аппарат искусственной вентиляции легких.
Британские власти пока не готовы сказать, когда появиться возможность снятия или облегчения карантинных мер, которые действуют в стране уже почти три недели.
Как заявил в четверг замещающий премьер-министра глава МИД Доминик Рааб, пока рано говорить о том, насколько эффективны ограничительные меры - информация об этом еще собирается.
В начале следующей недели на очередном заседании чрезвычайного комитета COBRA будут обсуждаться принятые меры, а дальшейших решений стоить ждать не ранее конца следующей недели.
Число умерших от коронавируса в Британии накануне достигло почти 8 тысяч человек, число зараженных превысило 65 тысяч.
По словам Рааба, число умерших может расти и дальше, но карантинные меры, введенные правительством 23 марта, положительно влияют на ситуацию.
Жителей Британии призывают добросовестно выполнять рекомендации правительства во время пасхальных каникул, которые начинаются в пятницу. В эти дни синоптики прогнозируют потепление до +25 градусов.
Полиция предупреждает, что будет в усиленном режиме следить за соблюдением карантинных норм на улицах и в парках.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что пик заболеваемости коронавирусом в Москве еще не наступил. По его словам, Москве предстоят серьезные испытания в связи со вспышкой вируса, и к ним нужно готовиться.
"Когда говорят, что вот вроде бы пик наступил. Я вам точно говорю, никакого пика еще не наступило, мы находимся скорее у подножия этого пика, даже не в середине", - сказал Собянин в интервью агентству РИА Новости, которое будет опубликовано в пятницу.
Собянин также сообщил, что с пятницы власти начнут штрафовать нарушителей карантина, которые ездят по городу на личных автомобилях.
"Мы видим все машины тех, кто должен на карантине сидеть, которые передвигаются по городу, а с завтрашнего дня [с пятницы] будем уже жестко наказывать тех, кто нарушает этот карантин, разъезжая по городу", - сказал Собянин.
По его словам, мера касается только тех, кто находится на официальном карантине, - это зараженные коронавирусом, их близкие родственники, люди, контактировавшие с заболевшими, а также те, кто вернулся из заграничных поездок.
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Дайджест подготовил Олег Михайлов