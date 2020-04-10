Первое серьезное ограничение. Как на России отразится сокращение добычи нефти
Страны ОПЕК+ договорились ограничить добычу нефти на 10 млн баррелей в сутки. Сделка зависела от решения Мексики, которая отказалась от предложенного ей сокращения на 400 тысяч баррелей в сутки. В итоге мексиканский президент согласился на снижение на 100 тысяч баррелей.
Также аналитики ждут конференции G20, на которой может быть принято решение о дополнительном сокращении со стороны США и Канады. По предварительным данным, США согласились на сокращение в 250 тысяч баррелей.
Представители стран ОПЕК во главе с Саудовской Аравией, Россией и еще нескольких нефтедобывающих стран в ночь с четверга на пятницу почти 10 часов обсуждали новую сделку по сокращению добычи нефти. Этому предшествовали срыв переговоров между странами ОПЕК+ в начале марта, ценовая война на нефтяном рынке и резкое падение цен на нефть.
Причем большую часть сокращения взяли на себя Россия и Саудовская Аравия - по 2,5 млн баррелей в сутки. Ограничения, согласно предварительным договоренностям, будут постепенно слабеть.
По итогам переговоров страны заключили предварительное соглашение о сокращении добычи, но окончательно они документ не подписали, поскольку ждали согласия Мексики, которой предложили сократить добычу на 400 тысяч баррелей. Мексика же согласилась снизить производство лишь на 100 тысяч.
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Аналитики позитивно восприняли новости о готовящейся сделке, но ждут дополнительных сокращений, о которых может быть объявлено 10 апреля по итогам онлайн-конференции "Большой двадцатки", где будут обсуждаться вопросы энергетической стабильности в мире.
Такие переговоры пройдут впервые, что свидетельствует о высокой обеспокоенности государств по поводу ситуации на рынке нефти, отмечает Financial Times.
Если страны G20 присоединятся к соглашению ОПЕК+, то глобальная добыча нефти будет сокращена еще больше и рынки воспримут это позитивно, пишет аналитик "Ренессанс Капитала" Александр Бурганский.
Как отмечает Рейтер, ОПЕК+ попросит страны G20 - в первую очередь США и Канаду - снизить добычу на 5 млн баррелей в сутки.
Ранее министр энергетики Александр Новак отмечал, что сейчас спад спроса на нефть оценивается в 10-15 млн баррелей в сутки, а в ближайшие недели этот показатель может увеличиться до 15-20 млн баррелей.
Первое серьезное сокращение
Россия в рамках предварительных договоренностей с ОПЕК согласилась сократить добычу на 2,5 млн баррелей в сутки. Россия, как и Саудовская Аравия, сократят добычу с уровня в 11 млн баррелей в сутки. Сокращение для России составит более 22%.
"Это первое серьезное сокращение добычи, на которое Россия пойдёт добровольно, участие России в предыдущем соглашении ОПЕК+ было скорее номинальным, а основное бремя по сокращению брала на себя Саудовская Аравия. Сейчас обе страны, которые добывают примерно одинаковые объемы, будут участвовать в сделке на паритетных началах", - комментирует старший директор группы по природным ресурсам Fitch Дмитрий Маринченко.
2,5 млн баррелей в сутки - это большой объем, сказал главный экономист BP по России и СНГ Владимир Дребенцов во время телеконференции "Ведомостей". По его словам, технически сократить добычу на 2,5 млн баррелей возможно, хоть и трудно.
На эти сокращения Россия пошла после того, как в начале марта она не смогла договориться с Саудовской Аравией, что фактически обвалило цены на нефть. Саудовская Аравия тогда настаивала на более глубоком сокращении добычи на фоне пандемии коронавируса и падения спроса на нефть. Однако Россия в марте, по сообщениям СМИ, отказалась от более глубокого сокращения добычи.
Аналитики связывали это с позицией "Роснефти", которая заявляла, что соглашения о сокращении добычи невыгодны компании. Одной из причин в СМИ называли желание главы компании Игоря Сечина ограничить добычу сланцевой нефти.
После развала сделки цены на нефть обвалились с уровня в 50 долларов в начале марта до 25 долларов в начале апреля.
Как новое сокращение повлияет на российскую нефтяную отрасль?
Проще всего сокращать добычу будет большим компаниям с разнообразным набором добывающих активов, говорит Маринченко. Такие компании смогут выбирать, за счет каких месторождений снижать производство.
"Компаниям со старыми, выработанными месторождениями будет сложнее потом восстанавливать добычу - это потребует дополнительных инвестиций. На полное восстановление добычи может уйти несколько месяцев, а добыча на самых малоэффективных месторождениях и скважинах может никогда не восстановиться", - продолжает эксперт Fitch.
Но добровольное снижение лучше, чем неуправляемое падение цен, при котором снижать добычу пришлось бы в любом случае, считает Маринченко.
"Можно ли будет эту нефть потом вернуть? Большую часть - можно, технически это решаемо. А вот экономическая целесообразность, как это быстро потом можно вернуть и каких дополнительных затрат это потребует, это под вопросом. Но в принципе Россия может выполнить свои обязательства", - отметил Дребенцов.
Для России это будет также означать сокращение экспорта. По оценкам Райффазенбанка, суммарный экспорт нефти и нефтепродуктов может сократиться на 6,4% в физическом выражении. Это в целом приведет к сокращению российского экспорта и замедлит темпы экономики, предупреждают в банке.