Первое серьезное ограничение. Как на России отразится сокращение добычи нефти

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Страны ОПЕК+ договорились ограничить добычу нефти на 10 млн баррелей в сутки. Сделка зависела от решения Мексики, которая отказалась от предложенного ей сокращения на 400 тысяч баррелей в сутки. В итоге мексиканский президент согласился на снижение на 100 тысяч баррелей.

Также аналитики ждут конференции G20, на которой может быть принято решение о дополнительном сокращении со стороны США и Канады. По предварительным данным, США согласились на сокращение в 250 тысяч баррелей.

Представители стран ОПЕК во главе с Саудовской Аравией, Россией и еще нескольких нефтедобывающих стран в ночь с четверга на пятницу почти 10 часов обсуждали новую сделку по сокращению добычи нефти. Этому предшествовали срыв переговоров между странами ОПЕК+ в начале марта, ценовая война на нефтяном рынке и резкое падение цен на нефть.

Причем большую часть сокращения взяли на себя Россия и Саудовская Аравия - по 2,5 млн баррелей в сутки. Ограничения, согласно предварительным договоренностям, будут постепенно слабеть.

По итогам переговоров страны заключили предварительное соглашение о сокращении добычи, но окончательно они документ не подписали, поскольку ждали согласия Мексики, которой предложили сократить добычу на 400 тысяч баррелей. Мексика же согласилась снизить производство лишь на 100 тысяч.

Аналитики позитивно восприняли новости о готовящейся сделке, но ждут дополнительных сокращений, о которых может быть объявлено 10 апреля по итогам онлайн-конференции "Большой двадцатки", где будут обсуждаться вопросы энергетической стабильности в мире.

Такие переговоры пройдут впервые, что свидетельствует о высокой обеспокоенности государств по поводу ситуации на рынке нефти, отмечает Financial Times.

Если страны G20 присоединятся к соглашению ОПЕК+, то глобальная добыча нефти будет сокращена еще больше и рынки воспримут это позитивно, пишет аналитик "Ренессанс Капитала" Александр Бурганский.

Как отмечает Рейтер, ОПЕК+ попросит страны G20 - в первую очередь США и Канаду - снизить добычу на 5 млн баррелей в сутки.

Ранее министр энергетики Александр Новак отмечал, что сейчас спад спроса на нефть оценивается в 10-15 млн баррелей в сутки, а в ближайшие недели этот показатель может увеличиться до 15-20 млн баррелей.

Первое серьезное сокращение

Россия в рамках предварительных договоренностей с ОПЕК согласилась сократить добычу на 2,5 млн баррелей в сутки. Россия, как и Саудовская Аравия, сократят добычу с уровня в 11 млн баррелей в сутки. Сокращение для России составит более 22%.

"Это первое серьезное сокращение добычи, на которое Россия пойдёт добровольно, участие России в предыдущем соглашении ОПЕК+ было скорее номинальным, а основное бремя по сокращению брала на себя Саудовская Аравия. Сейчас обе страны, которые добывают примерно одинаковые объемы, будут участвовать в сделке на паритетных началах", - комментирует старший директор группы по природным ресурсам Fitch Дмитрий Маринченко.

2,5 млн баррелей в сутки - это большой объем, сказал главный экономист BP по России и СНГ Владимир Дребенцов во время телеконференции "Ведомостей". По его словам, технически сократить добычу на 2,5 млн баррелей возможно, хоть и трудно.

На эти сокращения Россия пошла после того, как в начале марта она не смогла договориться с Саудовской Аравией, что фактически обвалило цены на нефть. Саудовская Аравия тогда настаивала на более глубоком сокращении добычи на фоне пандемии коронавируса и падения спроса на нефть. Однако Россия в марте, по сообщениям СМИ, отказалась от более глубокого сокращения добычи.

Аналитики связывали это с позицией "Роснефти", которая заявляла, что соглашения о сокращении добычи невыгодны компании. Одной из причин в СМИ называли желание главы компании Игоря Сечина ограничить добычу сланцевой нефти.

После развала сделки цены на нефть обвалились с уровня в 50 долларов в начале марта до 25 долларов в начале апреля.

Как новое сокращение повлияет на российскую нефтяную отрасль?

Проще всего сокращать добычу будет большим компаниям с разнообразным набором добывающих активов, говорит Маринченко. Такие компании смогут выбирать, за счет каких месторождений снижать производство.

"Компаниям со старыми, выработанными месторождениями будет сложнее потом восстанавливать добычу - это потребует дополнительных инвестиций. На полное восстановление добычи может уйти несколько месяцев, а добыча на самых малоэффективных месторождениях и скважинах может никогда не восстановиться", - продолжает эксперт Fitch.

Но добровольное снижение лучше, чем неуправляемое падение цен, при котором снижать добычу пришлось бы в любом случае, считает Маринченко.

"Можно ли будет эту нефть потом вернуть? Большую часть - можно, технически это решаемо. А вот экономическая целесообразность, как это быстро потом можно вернуть и каких дополнительных затрат это потребует, это под вопросом. Но в принципе Россия может выполнить свои обязательства", - отметил Дребенцов.

Для России это будет также означать сокращение экспорта. По оценкам Райффазенбанка, суммарный экспорт нефти и нефтепродуктов может сократиться на 6,4% в физическом выражении. Это в целом приведет к сокращению российского экспорта и замедлит темпы экономики, предупреждают в банке.