Собянин объявит о введении цифровых пропусков в Москве

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Мэр Москвы в ближайшее время объявит о введении цифровых пропусков на время самоизоляции, сообщает РБК со ссылкой на свои источники. О том, что мэрия готовится ввести в действие режим, по которому жителям столицы потребуется оформлять пропуска для выхода из дома, также рассказал Би-би-си человек, близкий к столичным властям.

РБК ссылается на источник, близкий к мэрии, и еще два источника, знакомые с принятием решения.

"Мэр Москвы Собянин в ближайшие часы подпишет указ о введении цифровых пропусков", - сказал собеседник Би-би-си.

"Не с сегодняшнего дня. Через час официально все объявим", - ответил Би-би-си другой собеседник в мэрии Москвы на вопрос о сроках введения пропускного режима (оба собеседника говорили на условиях анонимности, поскольку не уполномочены давать комментарии).

Собеседник Би-би-си, близкий к минпромторгу России, предположил, что пропускной режим в Москве начнут вводить с понедельника.

Источник Би-би-си, близкий к департаменту информационных технологий Москвы, сказал, что данные для получения цифровых пропусков уже собрали у сотрудников мэрии, систему предполагается тестировать на них. Пропуска работникам мэрии при этом пока не выдали, уточнил собеседник Би-би-си.

Би-би-си обратилась к пресс-секретарю Сергея Собянина Гульнаре Пеньковой с просьбой о комментарии и ожидает ответа. На момент публикации материала мэрия не ответила вопросы.

Нерешительность мэрии объясняется тем, что власти, с одной стороны, боятся введения жестких мер, поскольку опасаются, что они могут ударить по рейтингу как столичной, так и федеральной власти, рассказал в пятницу другой близкий к мэрии собеседник Би-би-си.

С другой стороны, по его словам, власти опасаются выходных, горожане могут выйти из домов, что негативно повлияет на ситуацию с вирусом, пояснил источник.

Источник газеты "Ведомости" при этом заявил, что электронные пропуска, скорее всего, будут не в виде QR-кодов, как ожидалось, а перечень оснований для получения пропуска будет широким, и некоторым категориям граждан они вовсе не потребуются.

Собеседник Би-би-си в департаменте информационных технологий сказал, что пропуска будут в виде смс-сообщений с номерами, а не в виде QR-кодов.

В ожидании QR-кодов

Сейчас в Москве и в других регионах действует режим всеобщей самоизоляции. О том, что московские власти рассматривают возможность ужесточения режима и введения пропускной системы для передвижения по городу и уже проработали условия выдачи спецпропусков ("кодов" для тех, кому нужно покидать жилище для работы или службы, и тех, кто будет выходить в магазин или аптеку), Би-би-си сообщала еще 2 апреля.

Москвичам, возможно, придется получать пропуск каждый раз, когда им будет нужно отойти от дома на расстояние дальше 100 метров.

Кроме того, как стало известно Би-би-си, в Москве уже начали выдавать QR-коды для перемещения по городу в режиме самоизоляции: СМИ, крупные компании и штабы волонтеров начали раздавать сотрудникам пропуска.

Еще 30 марта СМИ сообщали, что власти Москвы собираются ввести спецпропуска, по которым можно будет покидать дома. Эта идея может быть реализована в виде QR-кодов, подтверждали власти.

1 апреля глава департамента информационных технологий Эдуард Лысенко в эфире радио "Эхо Москвы" говорил, что мэрия готова применять QR-коды для контроля над соблюдением карантина, и на этот счет в ближайшее время должно выйти постановление мэра.

Собянин же говорил, что в городе начнет работать "умная система контроля установленных правил перемещения граждан".

Собянин предупреждал

На прошлой неделе мэр Москвы говорил, что пока преждевременно вводить в городе пропускной режим. В тоже время он предупреждал, что ужесточение карантинного режима зависит от поведения москвичей. "К этому вопросу мы вернемся либо при неблагоприятном развитии эпидемиологической ситуации, либо в случае роста количества нарушений домашнего режима", - говорил Собянин.

Накануне власти начали массово штрафовать тех, кто нарушил условия указа мэра Сергея Собянина о самоизоляции и был остановлен полицией дальше чем за 100 метров от дома. Представитель Мосгорсуда сообщила, что первые девять человек были оштрафованы на 15 тысяч рублей.

Статистика "Яндекса" показывает, что в Москве за последние дни снизился "индекс самоизоляции". В Московской области число машин увеличилось почти на 40% по сравнению с прошлой неделей, на ряде направлений появились пробки, сообщало министерство транспорта Подмосковья.

"Москвичи офонарели. Мы видим, что народу стало больше и в метро, и на улицах", - сказал в четверг Би-би-си собеседник, близкий к городскому оперативному штабу по борьбе с коронавирусом (он говорил на условиях анонимности).

Как это будет работать

Источник в одном из российских банков рассказал Би-би-си (на условиях анонимности), что его руководство предупредило сотрудников о введении системы пропусков в столице. Об этом им сообщили письмом, в котором ссылались на начальника управления координации деятельности департамента информационных технологий мэрии Ирину Понкратову.

В письме говорится, что с понедельника, 13 апреля, возможно введение пропускного режима на перемещение по Москве.

"На все перемещения как пешком, так и на личном транспорте, необходимо будет получать электронные пропуска на сайте мэрии - mos.ru, - говорится в документе. - На mos.ru будет открыт доступ в личный кабинет - nedoma.mos.ru, в котором нужно будет пройти регистрацию и получать пропуска на все перемещения (на работу, в магазин и т.п.) с указанием адреса. На каждый выход из дома необходимо будет получать отдельный электронный пропуск".

В письме также объясняется, что конкретный порядок получения пропуска пока не известен и будет описан на сайте мэрии при введении пропускного режима: "Предполагается, что все перемещения, на которые не будет получен пропуск, будут штрафоваться".

Близкий к мэрии источник Би-би-си пояснил, что это мера вынужденная ради "повышения дисциплины москвичей, чтобы не ходили бесцельно по городу".

"Пропускная система действует во многих странах, которые столкнулись с пандемией, это западный опыт и реалии сегодняшнего дня, - сказал он. - Мэрия сразу не ввела пропускную систему из-за общественного резонанса, но теперь москвичи вышли на улицы, в городе даже появились пробки. В мэрии опасаются, что на выходные люди снова пойдут в парки и количество зараженных резко вырастет. Введение пропускной системы заставит людей задуматься о целесообразности выхода на улицы".