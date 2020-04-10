Собянин объявил о введении пропускного режима в Москве

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Мэр Москвы Сергей Собянин выступил с обращением к москвичам и объявил о том, что ситуация с распространением коронавируса требует новых мер, в том числе постепенного введения пропускного режима.

До сих пор в Москве действовал режим всеобщей самоизоляции. Пропускной же режим будет вводиться на следующей неделе, на первом этапе - для поездок на работу, а затем, "если понадобится", для передвижения внутри района, объявил мэр, пообещав сообщить дополнительно о сроках введения каждого из этапов.

В Москве с понедельника вводятся цифровые пропуска, сообщает телеканал "Россия 24" со ссылкой на Собянина.

"Идет быстрый рост тяжелых больных"

Свое обращение (полный текст) Собянин начал со слов о том, что на начальном этапе борьбы с коронавирусом задачей властей было "сохранить экономику", поэтому дополнительные ограничения не вводились. "До последнего времени нам удавалось это делать", - сказал он.

Количество случаев заражения, по словам Собянина, поначалу "росло, но не драматическими темпами". В последние дни, "начиная с понедельника", ситуация начала ухудшаться.

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"Идет быстрый рост тяжелых больных с пневмонией. Если раньше в больницы ежедневно поступало около 500 человек, то сегодня уже 1300. Большая часть пациентов поступает еще до того, как установлен лабораторный диагноз "коронавирус". Но по клинической картине и лучевой диагностике врачи видят, что с высокой долей вероятности это именно коронавирус. Ничего хорошего такая динамика роста заболеваемости нам не сулит", - сказал Собянин.

Исходя из этого, мэр Москвы, по его словам, принял решения, в том числе о постепенном введении пропускного режима в городе.

"На следующей неделе будем постепенно вводить пропускной режим. На первом этапе введем его для поездок на работу, на втором этапе - для поездок в других целях, и на третьем этапе, если понадобится, для передвижения внутри района", - пояснил мэр Москвы.

"О сроках введения каждого из этапов скажем дополнительно", - добавил он.

Пропускная система, по словам Собянина, будет носить заявительный характер. "Но городские власти оставляют за собой право проверять достоверность сообщаемых сведений", - предупредил мэр.

Закончил обращение к москвичам Собянин словами о том, что "нас ожидают тяжелые испытания" и нужно "максимально ответственно относиться к соблюдению установленных правил и ограничений", чтобы справиться со вспышкой коронавируса и "сохранить жизни близких нам людей". "Как только угроза заражения отступит, Москва сразу начнет возвращение к нормальному ритму жизни", - пообещал он.

Чего ждали

Близкий к мэрии источник говорил в пятницу Би-би-си, что это вынужденная мера ради "повышения дисциплины москвичей, чтобы не ходили бесцельно по городу".

"Пропускная система действует во многих странах, которые столкнулись с пандемией, это западный опыт и реалии сегодняшнего дня, - объяснил он. - Мэрия сразу не ввела пропускную систему из-за общественного резонанса, но теперь москвичи вышли на улицу, в городе даже появились пробки. В мэрии опасаются, что на выходные люди снова пойдут в парки и количество зараженных резко вырастет. Введение пропускной системы заставит людей задуматься о целесообразности выхода на улицы".

Ранее в четверг о готовности властей ввести специальные пропуска для выхода из дома во время изоляции сообщили СМИ - официального подтверждения этой информации не было.

Источник Би-би-си, близкий к департаменту информационных технологий Москвы, говорил, что данные для получения цифровых пропусков уже собрали у сотрудников мэрии, систему предполагается тестировать на них. Пропуска работникам мэрии при этом пока не выдали, уточнил собеседник Би-би-си.

В четверг, 9 апреля, стало известно, что полиция выписала сотни протоколов москвичам, которые нарушили условия указа мэра Сергея Собянина и вышли из дома. Статистика "Яндекса" показывала, что в Москве ощутимо снизился "индекс самоизоляции".

"Москвичи офонарели. Мы видим, что народу стало больше и в метро, и на улицах", - комментировал это в разговоре с Би-би-си собеседник, близкий к городскому оперативному штабу по борьбе с коронавирусом (он говорил на условиях анонимности, поскольку не уполномочен давать комментарии).

29 марта власти Москвы объявили, что в городе в рамках борьбы с коронавирусом вводится режим обязательной самоизоляции. Согласно указу мэра Собянина, покидать дом можно только в случаях обращения за экстренной медицинской помощью, поездок на работу, если гражданин обязан на нее ходить, и покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке. Также можно выносить мусор и выгуливать собак, но не дальше чем 100 метров от дома.

Собянин впоследствии предупреждал, что ужесточение карантинного режима в Москве зависит от поведения москвичей. Мэр при этом признавал, что московские власти прорабатывали вопрос о введении пропускного режима в городе.

"К этому вопросу мы вернемся либо при неблагоприятном развитии эпидемиологической ситуации, либо в случае роста количества нарушений домашнего режима", - предупреждал Собянин.

За последние сутки в Москве было зарегистрировано 1 124 случая коронавируса, 12 человек умерли. Всего в Москве выявлено 7 822 случая, умерли 50 человек.