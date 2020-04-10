Коронавирус: число умерших от Covid-19 в мире приближается к 100 тысячам

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По последним данным, в мире в общей сложности подтверждено более 1,6 миллиона случаев заражения коронавирусом, по меньшей мере 97 тысяч человек умерли. Эпидемия коснулась 185 стран.

Британия продолжает бить антирекорды, за последние сутки в Англии от Covid-19 умерли 866 человек, еще 48 в Шотландии, 29 в Уэльсе и 10 в Северной Ирландии. Общее число смертей в Англии составляет на данный момент 8114 случая (в эту статистику входят только умершие в больницах). Общую статистику по всем составным частям Соединенного Королевства правительство обнародует позже в течение дня.

Команда премьер-министра Бориса Джонсона в пятницу в ходе специальной пресс-конференции сообщила журналистам, что премьер медленно, но верно идет на попраку и не теряет бодрости духа.

Накануне его перевели из отделения интенсивной терапии в обычную палату.

В конце марта у Джонсона был диагностирован Covid-19, на протяжении 10 дней он находился в самоизоляции с легкими симптомами болезни и продолжал работать.

Однако в прошлое воскресенье он почувствовал себя хуже и по совету его лечащих врачей был доставлен в больницу.

На вопрос, когда премьер-министр сможет вернуться к своим обязанностям, ответа пока нет.

В пятницу транспортный самолет турецких ВВС А400М доставит в Великобританию груз со средствами индивидуальной защиты. Впервые самолет с гуманитарной помощью на борту будет использовать позывные НАТО для ускоренного прохождения воздушного пространства разных стран.

Медики Великобритании жалуются на острую нехватку масок и других средств спецзащиты в то время, как страна еще не прошла пик эпидемии.

США лидируют в мире по числу зараженных. По данным Университета Джонса Хопкинса, этот показатель приближается к полумиллиона человек, умерли более 17 тысяч.

В Испании меньше смертей

В Испании за прошедшие сутки зарегистрирован самый низкий суточный показатель смертности с 24 марта - 605 человек. Это внушает властям надежду на то, что пик пандемии в стране пройден.

Также на 3% снизился ежедневный показатель заражаемости. За последние сутки зафиксировано 4576 случаев инфицирования, общее число больных в стране составляет более 157 тысяч человек.

Испания занимает второе место в мире по числу зараженных и третье - по числу умерших после США и Италии. По данным на пятницу, от Covid-19 в Испании скончались 15843 человека.

Что еще происходит в Европе

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption В Каннах на юге Франции улицы обрабатывают специальным раствором

Поздно вечером в четверг министры финансов стран ЕС приняли пакет мер по поддержанию оставшихся без работы граждан, бизнесов и правительств более бедных стран Евросоюза в размере 500 миллиардов евро.

Число заболевших и умерших во Франции продолжает расти. Всего на данный момент в стране отмечены более 86 тысяч случаев заболевания и более 12 тысяч смертей.

Одно из самых больших цыганских поселений Греции с 3 тысячами жителей помещено в строгий карантин после того, как у 13 человек из общины был выявлен Covid-19.

Общее число заболевших на греческих островах приближается к 2 тысячам - 1995.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Католики во всем мире в эти выходные отмечают Пасху., но службы отменены практически во всех церквях по всему миру. На фото человек молится у закрытого собора в Маниле, Филиппины

В Бельгии зафиксирован самый высокий уровень смерности за сутки - 496 человек, общее число умерших от коронавируса в этой стране составило 3019.

Шведская газета Dagens Nyheter сообщает, что 70 человек из 100 гостей, принявших участие в масштабной вечеринке в начале марта, заболели. Не всем из них еще сделаны тесты, но у тех, кто прошел процедуру, диагностирован коронавирус.

Швеция - одна из немногих стран, которая не стала вводить жесткие ограничения на период эпидемии. Ее представители неоднократно говорили, что верят в пользу так называемого стадного иммунитета. На данный момент в стране заразились почти 10 тысяч человек.

Негативная динамика в России

В России отмечено самое большое число новых случаев за сутки с момента начала там эпидемии - 1786, умерли 18 человек. Общее количество смертей в России теперь составляет 94.

Больше всего новых случаев происходит в Москве, хотя статистика охватывает десятки российских регионов. По словам мэра столицы Сергея Собянина, город находится лишь у подножия горы по названием эпидемия, а не на ее пике.

По сообщению минздрава Беларуси, к 10 апреля в стране зафиксирован 1981 случай коронавируса, 169 человек выздоровели, 19 пациентов умерли. За последние 11 дней число зараженных выросло более чем в 10 раз.

В аптеках введены лимиты на покупку ряда лекарств и средств, в частности, на парацетамол, медицинские маски, дезинфицирующие гели и другие.

Минздрав страны и местные власти рекомендуют населению придерживаться мер самоизоляции и избегать массовых мероприятий. Однако официально карантин в стране не введен.

В Минске продолжаются репетиции парада ко Дню Победы, проходит местный футбольный чемпионат, открыты торговые центры.