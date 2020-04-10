Коронавирус: Собянин сказал, что до пика эпидемии далеко. Что говорят цифры?

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Пик эпидемии нового коронавируса еще на наступил, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Так ли это для столицы - и для России в целом?

"Я вам точно говорю: никакого пика еще не наступило. Мы находимся скорее у подножия этого пика, даже не в середине", - заявил Собянин в интервью РИА Новости, опубликованном 10 апреля.

Если сравнить статистику по России и странам, которым удалось остановить распространение коронавируса (Китай, Южная Корея), то чего-то похожего на "пик" или "плато" случаев в стране действительно не наблюдается. В то же время по сравнению с США и европейскими странами российская кривая пока едва заметна.

Чтобы лучше понять, на каком этапе эпидемии находится Россия, можно нанести те же данные на график с вертикальной логарифмической шкалой. На нем, в частности, лучше видны переломы, наступившие в Китае и Южной Корее.

Россия, где число случаев на днях превысило южнокорейский уровень, идет примерно в том же тренде, что и Британия - страна, где о достижении какого-либо пика тоже говорить не приходится.

За последние пять дней число заболевших в России удвоилось и приблизилось к 12 тысячам человек. Аналогичная динамика наблюдается в Москве, на которую приходится две трети всех зарегистрированных в стране случаев заболевания Covid-19.

Точно предсказать дальнейшее развитие эпидемии в России и мире сложно из-за большого количества и непредсказуемости различных факторов: от качества и массовости тестирования на Covid-19 до различных мер, которые вводят власти, и реакции на них населения.

В случае Москвы риски распространения остаются повышенными. Судя по индикаторам, измеряющим мобильность в городе, по сравнению с первой неделей апреля москвичи стали чаще выходить на улицу, несмотря на введенный режим самоизоляции.

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