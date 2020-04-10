В Москве ограничат въезд в город. ГИБДД начнет разворачивать машины из регионов

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Столичные власти решили частично ограничить въезд в Москву. В ночь на субботу, 11 апреля, на каждый выезд из города поставят по две машины ДПС, выяснила Би-би-си. Команды "прямо закрыть" город нет, но дорожные инспекторы начнут собирать данные въезжающих из регионов водителей. Они начнут разворачивать часть автомобилей на въезде в столицу, а задающим "много вопросов" водителям выпишут протоколы об административном нарушении.

Как ограничат въезд в Москву

О том, что транспорт из регионов на въезде в столицу начнут разворачивать, Русской службе Би-би-си рассказал источник, близкий к МВД. Эту информацию подтвердил собеседник Би-би-си, знакомый с деталями распоряжений дорожно-постовым службам столицы. По две машины ДПС встанут на всех выездах и въездах в город, отметил второй источник. Оба собеседника Би-би-си попросили об анонимности, поскольку не уполномочены открыто комментировать ситуацию в СМИ.

По словам источника, близкого к ГИБДД, посты дорожно-патрульной службы будут разворачивать машины из регионов на въезде в столицу. У водителей, которых остановят инспекторы, начнут уточнять причины нарушения самоизоляции. В ГИБДД велели своим сотрудникам ссылаться на указ мэра Москвы Сергея Собянина, в котором прописаны ограничительные меры в связи с эпидемией.

"Гайцы" запишут паспортные данные водителей, сделают фото и видео, составят протоколы и рапорты. Эти данные они отправят в районные ОВД и Роспотребнадзор.

"До экипажей доведена схема оформления граждан и инструкции. Тем, кто будет возмущаться и задавать много вопросов, рекомендовано вносить в протокол "неповиновение", - подтвердил Би-би-си источник в МВД со ссылкой на распоряжение усилить контроль на въездах.

В Центр организации дорожного движения правительства Москвы никаких указаний на этот счет не поступало, сказал Би-би-си глава ЦОДД Александр Евсин. Би-би-си направила запрос в пресс-службу ГУ МВД по городу Москве.

Распоряжение ГИБДД ограничить въезд в город поступило на фоне выступления в пятницу, 10 апреля, мэра Сергея Собянина. Он анонсировал введение в столице пропускного режима.

"Чтобы ГИБДД имело такую возможность [останавливать на въезде в город автомобили. - Би-би-си], в городе должен быть установлен режим карантина, то есть Собянин должен издать указ, что на такой-то территории, например, в пределах МКАД установлен карантин", - сказал Би-би-си координатор движения "Общество синих ведерок" Петр Шкуматов. По его мнению, то, что изложил мэр в указе по поводу самоизоляции и ограничения передвижения, "с точки зрения закона, является рекомендацией".

"К тому же, если полиция будет проверять весь поток на всех съездах с МКАДа, там будет мертвая пробка", - добавил он. Шкуматов предполагает, что "гаишники" будут стоять на выезде из города и выборочно тормозить автомобили.

Как будет работать пропускной режим

В Москве с понедельника в три этапа введут пропускной режим, заявил столичный градоначальник. На первом режим будет введен для поездок на работу, затем — для поездок в других целях, позже (если власти сочтут нужным) — для передвижения внутри района. О сроках введения каждого из этапов власти сообщат позже. После Собянина аналогичные меры анонсировал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Собянин не раскрыл технические детали пропускного режима, лишь отметив, что система будет носить заявительный характер. Хотя власти будут проверять предоставленные сведения. Воробьев пообещал "максимально удобный" режим пропусков. "И даже если ты не зарегистрирован, у тебя нет QR-кода - ничего страшного, если есть удостоверение личности и удостоверение с места работы", - указал губернатор Подмосковья.

Детали пропускного режима указаны в письме от администрации одного из крупных российских банков в адрес сотрудников. Би-би-си ознакомилась с копией документа, информацию о рассылке подтвердил один из работников банка на условиях анонимности. Администрация кредитной организации, предупреждая сотрудников о введении пропускного режима в столице, ссылалась на начальника управления координации деятельности департамента информационных технологий мэрии Ирину Понкратову.

Руководство банка объяснило, что с понедельника, 13 апреля, возможно введение пропускного режима на перемещение по Москве. В документе говорится, что на все перемещения пешком и на личном транспорте необходимо будет получать электронные пропуска на сайте мэрии mos.ru. После регистрации в личном кабинете по адресу nedoma.mos.ru можно будет получить пропуска на все перемещения (на работу, в магазин и т.п.) с указанием адреса. На каждый выход из дома необходимо будет получать отдельный электронный пропуск.

"Предполагается, что все перемещения, на которые не будет получен пропуск, будут штрафоваться", - отмечалось в письме администрации банка.

Почему ужесточили режим самоизоляции

В четверг 9 апреля в Москве потеплело до +14° и москвичи после недели самоизоляции вышли гулять на улицы. Если 5 апреля, в воскресенье, индекс самоизоляции по "Яндексу" составлял 4 балла ("на улицах почти никого"), то все последующие дни он был в среднем до 3 баллов ("на улицах много людей"). В четверг же индекс упал до 2,9 - низшего значения с 28 марта.

В четверг МВД рапортовало о 400 штрафах за нарушение режима самоизоляции. Источник Би-би-си в мэрии в четверг предупредил, что из-за нарушения режима самоизоляции власти усилят патрули на улицах и штрафные санкции.

Близкий к мэрии источник Би-би-си в пятницу, 10 апреля, назвал ужесточение карантинных мер вынужденным шагом ради "повышения дисциплины москвичей, чтобы не ходили бесцельно по городу". "Пропускная система действует во многих странах, которые столкнулись с пандемией, это западный опыт и реалии сегодняшнего дня, - говорил он. - Мэрия сразу не ввела пропускную систему из-за общественного резонанса, но теперь москвичи вышли на улицы, в городе даже появились пробки".

По его словам, введение пропускной системы заставит людей задуматься "о целесообразности выхода на улицы".

"Конечно правильные меры - подкручивать надо гайки, это не шутки, и не время игр в свободы личности, - оценил принятые мэрией меры вирусолог, доктор медицинских наук Виктор Зуев. - А у нас чуть солнышко - и все на шашлыки потянулись". По его словам, с учетом роста числа случаев Covid-19 в Москве, нужны конкретные, жесткие меры: "Я бы вообще закрыл город за какими-то редкими исключениями".

О чем еще рассказал Собянин

Кроме того, мэр анонсировал приостановку в столице работы большинства предприятий. Работать смогут только организации непрерывного цикла и жизненно важные для функционирования города. Под исключения попадут органы власти, предприятия связи и транспорта, банки. Хотя мэр и призвал сотрудников этих предприятий перейти на "удаленку".

С 13 по 19 апреля в Москве будет прекращена работа компаний каршеринга, говорится в указе мэра. Собянин на неделю приостановил заключение госконтрактов за счет бюджета города, кроме неотложных закупок.

В то же время в Москве продолжат работу продовольственные магазины и другая розница, которая открыта сейчас.

Также столичный градоначальник рассказал о перепрофилировании 25 больниц для борьбы с коронавирусом - в ближайшее время будут перепрофилированы еще столько же. В Москве появятся амбулаторные центры для лечения Covid-19 на базе 40 поликлиник с возможностью пройти компьютерную томографию.

Все эти меры Собянин объяснил ухудшением эпидемиологической обстановки. Если в начале недели в больницы ежедневно поступало около 500 пациентов с пневмонией, то сейчас число превысило тысячу. Большая часть пациентов поступает до установления диагноза коронавирус, и "ничего хорошего такая динамика роста заболеваемости нам не сулит", посетовал мэр.

На начальном этапе борьбы с коронавирусом задачей властей было "сохранить экономику", поэтому дополнительные ограничения не вводились, объяснил Собянин, но теперь ситуация изменилась. Закончил он обращение к москвичам предупреждением, что "нас ожидают тяжелые испытания" и нужно "максимально ответственно относиться к соблюдению установленных правил и ограничений", чтобы справиться со вспышкой коронавируса и "сохранить жизни близких".