Банкир Бородин пожертвовал миллион фунтов больнице в Британии. В России он осужден на 14 лет
Экс-глава Банка Москвы Андрей Бородин, приговоренный в России к 14 годам тюремного заключения по делу о растрате в крупном размере, пожертвовал миллион фунтов британской государственной больнице на борьбу с Covid-19.
Андрей Бородин и его жена Татьяна Корсакова пожертвовали миллион фунтов благотворительной организации Royal Berks Charity, которая оказывает помощь Королевской Беркширской больнице в Рединге западнее Лондона.
Как говорится в заявлении траста больницы, пожертвование пойдет на поддержку сотрудников больницы в борьбе с коронавирусом.
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"Мы оказываем своим сотрудникам дополнительную поддержку во время вспышки коронавируса и очень рады, что благодаря этому пожертвованию сможем продолжить это делать", - цитируют СМИ заявление главы траста Стива Макмануса.
"Это невероятное пожертвование в очень сложное время, мы крайне благодарны Андрею и Татьяне за их щедрость и заботу", - добавил глава фонда.
Бородин и Корсакова в свою очередь в заявлении поблагодарили врачей и медперсонал за их работу, назвав ее отважной и самоотверженной.
В 2011 году Бородин заплатил 140 млн фунтов за историческую усадьбу Парк Плейс в городке Хенли недалеко от Рединга. Существует поверье, что в замке обитает привидение юной особы, по ошибке отравившей отца мышьяком в 1751 году (впрочем, сам главный дом относится к XIX веку).
Обвинения в России
Андрей Бородин покинул Россию в 2011 году, когда в его отношении велось следствие. Он объявлен в розыск вместе с несколькими фигурантами дела о хищениях в Банке Москвы.
Суд признал Бородина, возглавлявшего банк в 1995-2011 годах, и еще четверых топ-менеджеров, виновными в хищении более 14 миллиардов рублей. По версии обвинения, Банк Москвы с их ведома незаконно выдал заведомо невозвратный кредит на сумму более 12,5 млрд руб.
В августе 2011 года, когда Бородин еще находился в статусе подозреваемого по делу, на сайте Банка Москвы появилось сообщение, что он покинул страну, "находится на лечении за границей и планирует вернуться в Россию в ближайшее время".
В 2013 году Бородин, так и не вернувшийся в Россию, получил политическое убежище в Британии. Россия к тому времени объявила его в международный розыск и добилась блокировки средств на его счетах в нескольких европейских странах. Однако британские власти согласились с тем, что преследование Бородина политически мотивировано.
Решение предоставить убежище Бородину раскритиковали в России.
Приговор Бородину был вынесен только в марте 2020 года, в его отсутствие. Бородин с ним не согласен.
Он заявлял, что следствие "не было независимым, объективным, непредвзятым или справедливым" и что он знал, что справедливого рассмотрения в суде его дело не получит.
"Я продолжу энергично защищаться от всех претензий ко мне в судах, в которых у меня есть уверенность в справедливом и беспристрастном слушании", - добавил Бородин.