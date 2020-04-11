Банкир Бородин пожертвовал миллион фунтов больнице в Британии. В России он осужден на 14 лет

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Татьяна и Андрей Бородины (фото 2014 года)

Экс-глава Банка Москвы Андрей Бородин, приговоренный в России к 14 годам тюремного заключения по делу о растрате в крупном размере, пожертвовал миллион фунтов британской государственной больнице на борьбу с Covid-19.

Андрей Бородин и его жена Татьяна Корсакова пожертвовали миллион фунтов благотворительной организации Royal Berks Charity, которая оказывает помощь Королевской Беркширской больнице в Рединге западнее Лондона.

Как говорится в заявлении траста больницы, пожертвование пойдет на поддержку сотрудников больницы в борьбе с коронавирусом.

"Мы оказываем своим сотрудникам дополнительную поддержку во время вспышки коронавируса и очень рады, что благодаря этому пожертвованию сможем продолжить это делать", - цитируют СМИ заявление главы траста Стива Макмануса.

"Это невероятное пожертвование в очень сложное время, мы крайне благодарны Андрею и Татьяне за их щедрость и заботу", - добавил глава фонда.

Бородин и Корсакова в свою очередь в заявлении поблагодарили врачей и медперсонал за их работу, назвав ее отважной и самоотверженной.

В 2011 году Бородин заплатил 140 млн фунтов за историческую усадьбу Парк Плейс в городке Хенли недалеко от Рединга. Существует поверье, что в замке обитает привидение юной особы, по ошибке отравившей отца мышьяком в 1751 году (впрочем, сам главный дом относится к XIX веку).

Правообладатель иллюстрации PA Media Image caption Пожертвование Бородина пойдет на улучшение условий работы персонала Королевской Беркширской больницы в Рединге

Обвинения в России

Андрей Бородин покинул Россию в 2011 году, когда в его отношении велось следствие. Он объявлен в розыск вместе с несколькими фигурантами дела о хищениях в Банке Москвы.

Суд признал Бородина, возглавлявшего банк в 1995-2011 годах, и еще четверых топ-менеджеров, виновными в хищении более 14 миллиардов рублей. По версии обвинения, Банк Москвы с их ведома незаконно выдал заведомо невозвратный кредит на сумму более 12,5 млрд руб.

В августе 2011 года, когда Бородин еще находился в статусе подозреваемого по делу, на сайте Банка Москвы появилось сообщение, что он покинул страну, "находится на лечении за границей и планирует вернуться в Россию в ближайшее время".

В 2013 году Бородин, так и не вернувшийся в Россию, получил политическое убежище в Британии. Россия к тому времени объявила его в международный розыск и добилась блокировки средств на его счетах в нескольких европейских странах. Однако британские власти согласились с тем, что преследование Бородина политически мотивировано.

Решение предоставить убежище Бородину раскритиковали в России.

Приговор Бородину был вынесен только в марте 2020 года, в его отсутствие. Бородин с ним не согласен.

Он заявлял, что следствие "не было независимым, объективным, непредвзятым или справедливым" и что он знал, что справедливого рассмотрения в суде его дело не получит.

"Я продолжу энергично защищаться от всех претензий ко мне в судах, в которых у меня есть уверенность в справедливом и беспристрастном слушании", - добавил Бородин.