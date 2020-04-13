Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Эксперты предрекают Британии самую высокую смертность от Covid-19 в Европе

Британия может стать страной с самой высокой смертностью от коронавируса в Европе. Таков прогноз старшего советника британского правительства Джереми Фаррара.

Британия отстает от многих европейских стран в массовом тестировании. Власти не могут вовремя выявить и изолировать людей с Covid-19, что не позволяет предотвратить распространение вируса.

Британские власти надеются к концу апреля наладить тестирование до 100 тыс человек ежедневно, однако многие медики не уверены, что это осуществимо.

Сейчас Великобритания занимает четвертое место в Европе по смертности. В воскресенье общее число умерших от Covid-19 в британских больницах превысило 10 тыс. человек.

Между тем Дания одной из первых начинает смягчать условия карантина. Послабления также ожидаются в Австрии.

В понедельник в Дании откроются некоторые бизнесы, не имеющие отношения к жизнеобеспечению. В среду дети младше 11 лет вернуться к занятиям в школах.

Дания одной из первых европейских стран ввела у себя жесткий карантин месяц назад, и власти считают, что им удалось взять под контроль распространение коронавируса. Границы страны пока останутся закрытыми.

Москва и Эр-Рияд договорились

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Россия и Саудовская Аравия заключили сделку в рамках ОПЕК+ по общему сокращению добычи нефти почти на 10 млн баррелей в сутки.

США согласились снизить ежедневные объемы добычи на 250 тыс. баррелей. Однако основные сокращения ложатся на Москву и Эр-Рияд - по 2,5 млн баррелей в сутки в течение двух месяцев.

Ограничения вступают в силу 1 мая. Они должны положить конец ценовой войне, развернувшейся на фоне низкого спроса в условиях эпидемии. Ожидается, что биржевые торги после пасхальных каникул откроются ростом цен нефть.

Подробнее здесь: ОПЕК+ вновь на рынке: Москва и Эр-Рияд договорились сократить добычу нефти

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Карантинные меры в Великобритании были введены 23 марта

В понедельник правительство Великобритании пересмотрит карантинные меры, введенные в стране 23 марта. О послаблениях речи пока не идет, так как уровень смертности в стране от Covid-19 остается высоким. Ряд министров предлагают, напротив, ужесточить карантин, так как британцы, по их мнению, слишком вольно трактуют разрешение выходить из дома на прогулку или для зарядки.

Президент Франции Эммануэль Макрон выступит с обращением к нации, в котором сообщит о дальнейших мерах по сдерживанию Covid-19. Ожидается, что строгий карантин в стране, объявленный до 15 апреля, будет снова продлен. Ежедневное число умерших во Франции снова начало расти после нескольких дней спада.

Правообладатель иллюстрации NASA / Andy Saunders Image caption Командир экипажа Джим Ловелл выбирает кассету для портативного магнитофона. Музыка поддерживала астронавтов в эти нелегкие часы

Исполняется 50 лет с того дня, как на корабле "Аполлон-13", летевшем к Луне, произошла авария. Именно тогда в ходе радиосвязи с Центром управления полетом экипаж произнес ставшую крылатой фразу "Хьюстон, у нас тут проблема".

Благополучное возвращение экипажа на Землю до сих считается одной из самых крупных побед в работе НАСА.

Британская галерея Тейт в условиях карантина запускает виртуальный тур по своей выставке работ Обри Бердсли - одного из самых ярких представителей английского модерна 1890-х годов. Присоединиться к туру можно на сайте галереи и на ее канале в YouTube.

Times: 48 часов Борис Джонсон был между жизнью и смертью

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Британская Times пишет, что сейчас, когда Борис Джонсон благополучно выписан из больницы, его советники рассказали о том, что прогноз на его выздоровление был 50 на 50.

Сам премьер-министр признался, что на протяжении 48 часов ситуация могла повернуть в любую сторону, подтверждает Daily Telegraph.

Медики двое суток неотлучно дежурили у его постели. "Они спасли мне жизнь, без вопросов", - сказал Борис Джонсон.

К работе премьер-министр пока не вернется. После выписки он вместе со своей невестой уехал в загородную резиденцию, где пройдет курс восстановительной терапии.

"Новая газета": в Чечне заболевших Covid-19 приравняли к террористам

Правообладатель иллюстрации TASS Image caption Рамзан Кадыров советует есть чеснок и не бояться коронавируса

"Новая газета" рассказывает о том, как живут в Чечне люди с Сovid-19.

Газета утвержждает, что Рамзан Кадыров практически приравнял в Чечне зараженных коронавирусом к террористам и призвал бороться с ними соответствующими методами.

Собеседники "Новой" рассказали, что боятся сообщать властям о температуре, кашле и других симптомах болезни. Они говорят, что из двух зол предпочитают смерть от коронавируса.

Животный мир без людей

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В условиях эпидемии, когда улицы городов опустели, перед учеными открылась возможность беспрецедентного масштабного эксперимента - понаблюдать за тем, как дикие животные выходят из своих убежищ, пишет Telegraph.

Пумы бродят по улицам Сантьяго, олени - по опустевшим городам Японии, утки переходят улицы в Париже - это уникальные условия для изучения зоологами поведения животных в опустевшей городской среде.

Особенно ученых интересует, какие именно факторы заставили животных выйти в люди - отсутствие машин, снижение уровня шума, или же дело, главным образом, в исчезновении самих людей.

Осталось решить ребус, пишет Telegraph: как исследовать побочные эффекты крантина, если сами исследователи сидят в карантине.

Тайные дети Джулиана Ассанжа

Правообладатель иллюстрации PA Media Image caption Стелла Моррис говорит, что трехлетний Габриэль и годовалый Макс общаются с отцом по видеосвязи

Бывший адвокат Джулиана Ассанжа Стелла Моррис призналась, что родила от него двоих детей в период, когда Ассанж скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне.

Подробности - в материале Джулиан Ассанж тайно стал отцом двоих детей, пока сидел в посольстве в Лондоне.

Вакцина от Covid-19: надо спешить

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Билл Гейтс вкладывает средства в разработку вакцины от коронавируса

В интервью Би-би-си американский миллиардер Билл Гейтс сказал, что вакцина против Covid-19 может быть готова через полтора года, но для того, чтобы она скорее дошла до пациентов, проверку на безопасность придется провести в ускоренном режиме.

Подробности здесь: Вакцина от коронавируса: ее можно сделать за полтора года, говорит Билл Гейтс

"Телефон Мило разрядился около 7:30 утра, и в течение следующего часа до него пытались дозвониться из четырех разных органов власти. Не дозвонившись, к студенту отправили наряд полиции, который предупредил, что за нарушение карантина ему грозит арест"...

О том, как коронавирус погружает нас в атмосферу Оруэлла: Коронаслежка: "Большой брат" как выход из карантина

Виртуальные свидания с незнакомцами, друзья без штанов и занятия спортом по зуму... Как сохранить социальную жизнь, если очень давно не видел людей.

Media playback is unsupported on your device Жизнь по видеосвязи: как ходить на свидания, вечеринки и тренировки во время эпидемии

Дайджест подготовили Анастасия Успенская и Александр Баранов