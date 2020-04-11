ГИБДД развернула посты на въездах в столицу. Не пускают машины не из Москвы и Подмосковья

Image caption Пост ГИБДД на Кутузовском проспекте

С утра субботы столичная полиция развернула посты на въездах в Москву. В столицу не пускают машины с регистрацией вне московской агломерации. В этом убедились корреспонденты Би-би-си, проехав по МКАД с юга на север.

Корреспонденты Би-би-си не заметили, чтобы одновременно тормозились и машины с регистрацией в Москве и Московской области.

Посты работают при съезде с МКАД в сторону Москвы. При этом охвачены как крупные въезды в город, вроде Киевского или Можайского шоссе, так и незначительные. Так, корреспонденты Би-би-си зафиксировали посты на улице Горбунова, Молодогвардейской и Таллинской улицах, а также в Мякининском проезде.

В среднем на каждом посту стоят по два-три экипажа ГИБДД. Все сотрудники автоинспекции - в медицинских масках.

В беседах с корреспондентами Би-би-си они рассказали, что им дано указание останавливать и разворачивать автомобили с регистрацией не в Москве и Московской области. Журналисты Би-би-си наблюдали на посту на Молодогвардейской улице, как сотрудники ГИБДД не пропустили в город легковой автомобиль с регистрационными знаками республики Таджикистан, одновременно на посту была остановлена машина с регистрационными знаками Ярославской области.

"Пока останавливаем только иногородних", - сказал корреспондентам Би-би-си один из сотрудников ГИБДД.

"А что, Москву и Подмосковье пускает?" - спросил корреспондент Би-би-си на другом посту. "Ну, вы же проехали", - заметил в ответ полицейский. На другом заметили, что в понедельник инструкции могут измениться.

Image caption Пост на улице Горбунова

"В настоящее время в круглосуточном режиме сотрудниками полиции проводится патрулирование всех районов столицы. Кроме того, на всех въездах в город работают наряды Госавтоинспекции, которые контролируют передвижение транспорта, уточняют у граждан причину въезда в столицу", - сообщил ТАСС начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Владимир Васенин.

Би-би-си отправила запрос в пресс-службу ГУ МВД по Москве.

Накануне Русская служба Би-би-си написала, что столичные власти с субботы намерены начать проверять автомобили, въезжающие в столицу из других регионов, чтобы частично ограничить въезд в город.

В пятницу, 10 апреля, мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, который вводит новые ограничения в столицу с 13 апреля. Так, планирует ввести пропускной режим для поездок на работу, временно нельзя будет воспользоваться услугами каршеринга.