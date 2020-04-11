Коронавирус в мире: более 2 тысяч смертей за сутки в США, больше 900 в Британии

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США стали первой страной в мире, где за сутки от коронавируса скончались более 2 тыс. человек. Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, за 24 часа там умерли 2108 человек.

С начала пандемии там скончались 18777 человек, более трети смертей приходится на штат Нью-Йорк. Накануне губернатор штата Эндрю Куомо сообщил, что за сутки там умерли 777 человек.

Соединенные Штаты вскоре могут обойти Италию по количеству смертей от Covid-19. Всего по стране инфекция была выявлена более чем у полумиллиона человек.

Однако эксперты из оперативной группы Белого дома считают, что показатели по стране начали выравниваться.

Координатор группы, доктор Дебора Биркс, заявила, что есть признаки стабилизации вспышки инфекции, но предупредила: "Это звучит обнадеживающе, но мы пока еще не миновали пик".

Борис Джонсон демонстрирует хороший прогресс

В Британии за сутки скончались 917 человек, а всего с начала пандемии 9875 человек, сообщили власти.

Отмечается при этом, что в Англии за сутки от Covid-19 скончались 823 человека. Возраст умерших - от 11 до 102 лет. У 33 из них не было каких-либо проблем со здоровьем. В Шотландии за 24 часа умерли 47 человек, а в Северной Ирландии 15 человек.

Между тем британские власти заявили, что состояние премьер-министра Бориса Джонсона, проходящего лечение от Covid-19 в больнице, быстро улучшается. Он был переведен из реанимации в четверг, а накануне, как сообщили на Даунинг-стрит, он вновь начал ходить без посторонней помощи.

Бразилия первой в Южном полушарии преодолела отметку в 1 тыс. смертей. Министерство здравоохранения сообщило, что с начала пандемии в стране выявлено 19638 случаев заражения и 1056 смертельных исходов.

Власти полагают, что настоящая картина может быть намного хуже, поскольку анализы на коронавирус принимают лишь у пациентов в больницах. Специалисты полагают, что пик вспышки будет пройден до конца месяца.

Большинство штатов ввели карантин, но президент страны Жаир Болсонару считает, что ограничения навредят экономике страны, и пытается их отменить. Он пригрозил выпустить государственный указ, который обяжет компании начать работу.