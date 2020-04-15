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С 15 апреля цифровые пропуска на передвижение по городу на личном и общественном транспорте в Москве и Московской области стали обязательными. Эта мера призвана ограничить передвижения людей и сократить социальные контакты для замедления распространения коронавируса в российской столице.

Как сообщил в интервью "Эху Москвы" глава департамента информационных технологий правительства Москвы Эдуард Лысенко, было выдано около 780 тыс. пропусков, и около 698 тыс. из них - рабочие. Такие пропуска не имеют ограничений ни на маршруты, ни на количество поездок.

Ходить пешком пока можно без пропусков, соблюдая дистанцию с окружающими.

Пропуска делятся на три категории - для поездок на работу, в медучреждения, и для поездок в других личных целях, например в магазин, на дачу или на вокзал.

Полиция сможет штрафовать нарушителей, причем поводом может быть несоответствие маршрута или цели поездки, заявленной в пропуске. В большинстве известных случаев сумма штрафа составляла 15 тыс. рублей, но это минимум. Максимум - 40 тыс. рублей.

Пропуска можно было начать оформлять с понедельника, но многие пользователи жаловались, что система на сайте московской мэрии mos.ru работала медленно, как и альтернативные способы получения пропуска.

Послабления в нескольких странах Европы

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Датские младшеклассники смогут вернуться в школу

Со среды в Дании в рамках ослабления карантинных мер в школы и детские сады смогут вернуться дети до 11 лет.

Канцлер Германии Ангела Меркель проведет видеоконференцию с главами правительств земель для обсуждения возможных действий по выходу из карантина и по преодолению последствий грозящей экономике рецессии. Некоторые эксперты полагают, что чрезмерно раннее ослабление мер может обойтись экономике дороже, чем их продление.

В Австрии смогут открыться садоводческие магазины, строительные магазины и другие небольшие торговые точки, площадью менее 400 кв. м. При этом такие меры, как социальное дистанцирование и ограничения на передвижения, будут действовать по меньшей мере до конца апреля. Все остальные магазины, а также парикмахерские смогут открыться в мае, если ситуация будет для этого благоприятной.

Трамп лишил ВОЗ американских денег

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США приостановливают выплату взносов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), потому что она не справилась с пандемией коронавируса, объявил президент США Дональд Трамп. В 2019 году доля Соединенных Штатов в финансировании ВОЗ составила чуть менее 15% бюджета организации.

Выступая в Белом доме, Трамп обвинил ВОЗ в том, что она позволила Китаю скрывать весь масштаб вспышки коронавируса и повторяла его дезинформацию.

Ранее президент США высоко оценивал роль Китая в борьбе с коронавирусом. Он написал об этом в "Твиттере" через несколько дней после того, как две страны подписали торговое соглашение.

Рецессия и безработица в Британии

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Из-за кризиса с коронавирусом экономика Британии может сократиться на 35% во втором квартале 2020 года, а работу в результате могут потерять более 2 млн человек, полагает бюро бюджетной ответственности - независимая организация, занимающееся оценкой государственных финансов.

В отчете отмечается, что в целом за 2020 год ВВП страны может сократиться на 13%. Это ударит по жителям страны сильнее финансового кризиса 2008 года. К концу июня безработица может достигнуть 10%, а темп роста госдолга будет самым высоким со времен Второй мировой войны.

Ранее Международный валютный фонд (МВФ) предупредил, что ограничения, введенные в мире из-за пандемии коронавируса, могут вызвать самый глубокий экономический кризис со времен Великой депрессии. Организация также считает, что по размеру ущерба он превзойдет финансовый кризис десятилетней давности, и в лучшем случае мир оправится от него только в следующем году, недосчитавшись 9 трлн долларов.

Бордюры в обмен на больницу?

Компания "Крост", поставщик бордюров, за которые московская мэрия заплатит 3,2 млрд рублей, строит инфекционную больницу в Новой Москве. "Строительство идет "в ноль" или даже "в минус"", - рассказал Би-би-си собеседник в компании, попросивший об анонимности. Зато заказ на бордюры весьма выгоден. Все подробности - в нашем материале.

Почему популярен губернатор Эндрю Куомо?

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Спокойный и прагматичный губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо, кажется, стал региональным лидером, чья популярность вышла за пределы штата. Куомо, объявивший о намерениях семи восточных штатов объединить усилия и скоординировано выходить из кризиса, судя по всему, довольно сильно раздражает президента Трампа. В причинах популярности нью-йоркского губернатора разбирался наш корреспондент в США Кирилл Белянинов.

Жалобы или доносы?

Все чаще в России поступают жалобы на знакомых и соседей, которые нарушают карантин. Согласно статистике МВД России, на 1 апреля было составлено 1250 протоколов об административных правонарушениях в отношении нарушителей режима самоизоляции. Часть штрафов были назначены по сигналу граждан. Корреспондент Би-би-си Анастасия Голубева выяснила, в каких случаях россияне проявляют бдительность, а в каких прибегают к ложным доносам.

Роды в искусственной коме из-за коронавируса

В США 27-летняя девушка по имени Анжела Примаченко попала в больницу с Covid-19, будучи беременной, и родила ребенка, находясь в искусственной коме, сообщает CNN.

Она обратилась за медицинской помощью 26 марта, а три дня спустя ей потребовалась искусственная вентиляция легких. "Когда так сильно болеешь, просто борешься за свою жизнь. Я не фокусировалась на страхе, я просто хотела, чтобы это все осталось в прошлом", - сказала Примаченко.

Пока она находилась в коме, врачи решили вызвать искусственные роды у девушки, находившейся на 35-й неделе беременности. Это было необходимо, чтобы дать ее легким больше места и чтобы плод перестал получать питательные вещества, столь нужные для борьбы с болезнью. Муж девушки дал согласие на операцию, и 1 апреля она родила здоровую девочку, которую назвали Авой.

"Надеемся, что адекватность снова появится"

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Главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов, комментируя слова главы Чечни Рамзана Кадырова о публикации журналистки Елены Милашиной, сказал в интервью изданию "Медуза", что юристы НГ пока не решили, есть повод для обращения в правоохранительные органы или нет.

13 февраля Кадыров во время прямого эфира в "Инстраграме" призвал ФСБ и власти России остановить журналистов "Новой". Его недовольство вызвала статья, в которой Милашина рассказала о мерах, которые предпринимаются в Чечне в связи с распространением Covid-19.

Муратов, среди прочего, рассказывает о контактах издания с руководством Чечни. "Видите ли, адекватность - такая штука, она то исчезает, то появляется. Надеемся, что эта адекватность снова появится, мы получим от них ответ и сможем по другим вопросам поддерживать нормальные рабочие отношения", - сказал он "Медузе".

"Убивая Еву": у критиков есть сомнение

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Главные героини Killing Eve продолжат разбираться, любят они друг друга или ненавидят

На этой неделе, раньше запланированного, поскольку большинство телезрителей вынужденно сидят дома, на различных платформах (в России - на сервисе "Амедиатека") вышел первый эпизод третьего сезона сериала Би-би-си "Убивая Еву". В этом сезоне опять сменилась сценаристка. У сериала по-прежнему отличные рейтинги и хорошая пресса. У критиков есть одно общее сомнение. Неважно, как закончится третий сезон, возможно, две главные героини - Ева и Виланель, окончательно запутавшиеся во взаимных любви и ненависти, вообще поженятся. Такой намек в новом сезоне тоже есть, пишет Андрей Козенко, посмотревший первую серию.

За нарушение режима самоизоляции в России предусмотрены штрафы. В разных регионах действуют разные правила. Кроме того, ограничительные меры могут стремительно меняться.

Русская служба Би-би-си поговорила с одним из оштрафованных и адвокатами о том, как фиксируют нарушения самоизоляции и что делать, если вас остановила полиция.

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Дайджест готовили Павел Феденко и Геннадий Алашеев