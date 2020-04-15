Дайджест: пропуска в Москве стали обязательными, а Трамп перекрывает ВОЗ финансовый кран
С 15 апреля цифровые пропуска на передвижение по городу на личном и общественном транспорте в Москве и Московской области стали обязательными. Эта мера призвана ограничить передвижения людей и сократить социальные контакты для замедления распространения коронавируса в российской столице.
Как сообщил в интервью "Эху Москвы" глава департамента информационных технологий правительства Москвы Эдуард Лысенко, было выдано около 780 тыс. пропусков, и около 698 тыс. из них - рабочие. Такие пропуска не имеют ограничений ни на маршруты, ни на количество поездок.
Ходить пешком пока можно без пропусков, соблюдая дистанцию с окружающими.
Пропуска делятся на три категории - для поездок на работу, в медучреждения, и для поездок в других личных целях, например в магазин, на дачу или на вокзал.
Полиция сможет штрафовать нарушителей, причем поводом может быть несоответствие маршрута или цели поездки, заявленной в пропуске. В большинстве известных случаев сумма штрафа составляла 15 тыс. рублей, но это минимум. Максимум - 40 тыс. рублей.
Пропуска можно было начать оформлять с понедельника, но многие пользователи жаловались, что система на сайте московской мэрии mos.ru работала медленно, как и альтернативные способы получения пропуска.
Послабления в нескольких странах Европы
Со среды в Дании в рамках ослабления карантинных мер в школы и детские сады смогут вернуться дети до 11 лет.
Канцлер Германии Ангела Меркель проведет видеоконференцию с главами правительств земель для обсуждения возможных действий по выходу из карантина и по преодолению последствий грозящей экономике рецессии. Некоторые эксперты полагают, что чрезмерно раннее ослабление мер может обойтись экономике дороже, чем их продление.
В Австрии смогут открыться садоводческие магазины, строительные магазины и другие небольшие торговые точки, площадью менее 400 кв. м. При этом такие меры, как социальное дистанцирование и ограничения на передвижения, будут действовать по меньшей мере до конца апреля. Все остальные магазины, а также парикмахерские смогут открыться в мае, если ситуация будет для этого благоприятной.
Трамп лишил ВОЗ американских денег
США приостановливают выплату взносов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), потому что она не справилась с пандемией коронавируса, объявил президент США Дональд Трамп. В 2019 году доля Соединенных Штатов в финансировании ВОЗ составила чуть менее 15% бюджета организации.
Выступая в Белом доме, Трамп обвинил ВОЗ в том, что она позволила Китаю скрывать весь масштаб вспышки коронавируса и повторяла его дезинформацию.
Ранее президент США высоко оценивал роль Китая в борьбе с коронавирусом. Он написал об этом в "Твиттере" через несколько дней после того, как две страны подписали торговое соглашение.
Рецессия и безработица в Британии
Из-за кризиса с коронавирусом экономика Британии может сократиться на 35% во втором квартале 2020 года, а работу в результате могут потерять более 2 млн человек, полагает бюро бюджетной ответственности - независимая организация, занимающееся оценкой государственных финансов.
В отчете отмечается, что в целом за 2020 год ВВП страны может сократиться на 13%. Это ударит по жителям страны сильнее финансового кризиса 2008 года. К концу июня безработица может достигнуть 10%, а темп роста госдолга будет самым высоким со времен Второй мировой войны.
Ранее Международный валютный фонд (МВФ) предупредил, что ограничения, введенные в мире из-за пандемии коронавируса, могут вызвать самый глубокий экономический кризис со времен Великой депрессии. Организация также считает, что по размеру ущерба он превзойдет финансовый кризис десятилетней давности, и в лучшем случае мир оправится от него только в следующем году, недосчитавшись 9 трлн долларов.
Бордюры в обмен на больницу?
Компания "Крост", поставщик бордюров, за которые московская мэрия заплатит 3,2 млрд рублей, строит инфекционную больницу в Новой Москве. "Строительство идет "в ноль" или даже "в минус"", - рассказал Би-би-си собеседник в компании, попросивший об анонимности. Зато заказ на бордюры весьма выгоден. Все подробности - в нашем материале.
Почему популярен губернатор Эндрю Куомо?
Спокойный и прагматичный губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо, кажется, стал региональным лидером, чья популярность вышла за пределы штата. Куомо, объявивший о намерениях семи восточных штатов объединить усилия и скоординировано выходить из кризиса, судя по всему, довольно сильно раздражает президента Трампа. В причинах популярности нью-йоркского губернатора разбирался наш корреспондент в США Кирилл Белянинов.
Жалобы или доносы?
Все чаще в России поступают жалобы на знакомых и соседей, которые нарушают карантин. Согласно статистике МВД России, на 1 апреля было составлено 1250 протоколов об административных правонарушениях в отношении нарушителей режима самоизоляции. Часть штрафов были назначены по сигналу граждан. Корреспондент Би-би-си Анастасия Голубева выяснила, в каких случаях россияне проявляют бдительность, а в каких прибегают к ложным доносам.
Роды в искусственной коме из-за коронавируса
В США 27-летняя девушка по имени Анжела Примаченко попала в больницу с Covid-19, будучи беременной, и родила ребенка, находясь в искусственной коме, сообщает CNN.
Она обратилась за медицинской помощью 26 марта, а три дня спустя ей потребовалась искусственная вентиляция легких. "Когда так сильно болеешь, просто борешься за свою жизнь. Я не фокусировалась на страхе, я просто хотела, чтобы это все осталось в прошлом", - сказала Примаченко.
Пока она находилась в коме, врачи решили вызвать искусственные роды у девушки, находившейся на 35-й неделе беременности. Это было необходимо, чтобы дать ее легким больше места и чтобы плод перестал получать питательные вещества, столь нужные для борьбы с болезнью. Муж девушки дал согласие на операцию, и 1 апреля она родила здоровую девочку, которую назвали Авой.
"Надеемся, что адекватность снова появится"
Главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов, комментируя слова главы Чечни Рамзана Кадырова о публикации журналистки Елены Милашиной, сказал в интервью изданию "Медуза", что юристы НГ пока не решили, есть повод для обращения в правоохранительные органы или нет.
13 февраля Кадыров во время прямого эфира в "Инстраграме" призвал ФСБ и власти России остановить журналистов "Новой". Его недовольство вызвала статья, в которой Милашина рассказала о мерах, которые предпринимаются в Чечне в связи с распространением Covid-19.
Муратов, среди прочего, рассказывает о контактах издания с руководством Чечни. "Видите ли, адекватность - такая штука, она то исчезает, то появляется. Надеемся, что эта адекватность снова появится, мы получим от них ответ и сможем по другим вопросам поддерживать нормальные рабочие отношения", - сказал он "Медузе".
"Убивая Еву": у критиков есть сомнение
На этой неделе, раньше запланированного, поскольку большинство телезрителей вынужденно сидят дома, на различных платформах (в России - на сервисе "Амедиатека") вышел первый эпизод третьего сезона сериала Би-би-си "Убивая Еву". В этом сезоне опять сменилась сценаристка. У сериала по-прежнему отличные рейтинги и хорошая пресса. У критиков есть одно общее сомнение. Неважно, как закончится третий сезон, возможно, две главные героини - Ева и Виланель, окончательно запутавшиеся во взаимных любви и ненависти, вообще поженятся. Такой намек в новом сезоне тоже есть, пишет Андрей Козенко, посмотревший первую серию.
За нарушение режима самоизоляции в России предусмотрены штрафы. В разных регионах действуют разные правила. Кроме того, ограничительные меры могут стремительно меняться.
Русская служба Би-би-си поговорила с одним из оштрафованных и адвокатами о том, как фиксируют нарушения самоизоляции и что делать, если вас остановила полиция.
Дайджест готовили Павел Феденко и Геннадий Алашеев