Пропуска на поездки по Москве станут обязательными с 15 апреля. Пешком пока можно без пропуска

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Мэр Москвы Сергей Собянин издал указ о введении цифровых пропусков на передвижение по городу и Московской области на личном и общественном транспорте в период карантина.

Собянин говорил о возможности введения пропусков для ограничения передвижений по Москве с 30 марта, когда он установил "режим самоизоляции" в городе, но как конкретно будет работать система, не было ясно до последнего дня. Ограничения, призванные выровнять нагрузку на систему здравоохранения в условиях эпидемии коронавируса, пока действуют до 30 апреля.

В субботу 11 апреля Собянин подписал указ, в котором разъясняется, кому требуются пропуска различных категорий.

Пропуска понадобятся для поездок на личном и общественном транспорте по Москве. С 15 апреля их наличие для поездок станет обязательным. Оформлять их можно будет с 13 апреля через портал Mos.ru.

"Ходить пешком пока можно без пропусков, но при этом строго соблюдая установленные правила и ограничения", - отметил Собянин в своем блоге (о том же гласит пункт 11.2 его указа).

Также заметным исключением стало то, что пропуска не требуются "лицам, не достигшим возраста 14 лет".

Как поясняют в мэрии, пропуска будут делиться на три категории - для поездок на работу, в медучреждения, и для поездок в других личных целях, например в магазин, на дачу или на вокзал.

Как получить пропуск и кому предъявлять

Пропуск будет представлять собой последовательность цифр и букв и QR-код. Первые 4 знака означают дату окончания действия пропуска. Остальные 12 знаков - информация о цели поездки и владельце. "QR-код на пропуске обеспечивает быструю проверку сведений сотрудниками контролирующих органов", - уточняют в мэрии.

Сгенерировать пропуск можно будет на портале Mos.ru. Последовательность цифр нужно будет сфотографировать, записать, или сделать ее скриншот. Также получить пропуск можно через СМС или позвонив по телефону.

Цифровой пропуск нужно будет предъявлять вместе с паспортом, "по требованию должностных лиц, осуществляющих контроль передвижения по городу". QR-код, который должны будут проверять "в присутствии гражданина", можно предъявить в распечатанном виде или на экране смартфона. При поездках на такси пропуск будут проверять у пассажира.

Для получения всех категорий пропусков потребуется указать номер паспорта, фамилию, имя и отчество и телефон. Персональные данные будут храниться в соответствии с российским законодательством, и их удалят после того, как закончится карантин, заверяют в московской мэрии.