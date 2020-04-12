Пасха и Вербное воскресенье почти без прихожан. Как проходят службы во время коронавируса

  • 12 апреля 2020

Христиане западных стран отмечают Пасху, праздник Воскресения Христова, а православные - Вербное воскресенье. Религиозные церемонии проходят, когда по всему миру введен карантин из-за пандемии коронавируса. В большинстве государств службы идут без прихожан, но в некоторых местах, в том числе в России и Беларуси, люди в храмы все же идут.

Папа Римский во время службы в Ватикане Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption В ночь на воскресенье в Соборе Святого Петра в Ватикане Папа Франциск возглавил Всенощное пасхальное бдение. В храме при этом присутствовали только несколько десятков человек.
Папа Римский во время службы в Ватикане Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption В своей проповеди Папа призвал не поддаваться страху во время пандемии. "Как прекрасно быть христианами, которые утешают, несут бремена других, ободряют: быть вестниками жизни во времена смерти", - сказал он.
Собор в Софии Правообладатель иллюстрации AFP
Image caption Православное духовенство в Болгарии решило храмы пока не закрывать, несмотря на рекомендации правительства. На этом снимке - служба в Храме-памятнике Святого Александра Невского в Софии
Служба в Омске Правообладатель иллюстрации Reuters
Image caption В субботу, накануне Вербного воскресенья, в Омске состоялось богослужение с участием нескольких десятков прихожан. Большинство из них было без масок. Патриарх Кирилл призывал верующих воздержаться от посещения храмов во время пандемии коронавируса.
Служба в белорусской деревне Дворец на западе страны Правообладатель иллюстрации Reuters
Image caption Власти Беларуси пока не вводят жестких ограничений в связи с распространением коронавируса. В этот католический собор в деревне Дворец на западе страны пришло немало людей.
Служба в Ларнаке Правообладатель иллюстрации Reuters
Image caption Кипрская православная церковь не разрешает верующим посещать храмы. Это - служба в церкви Святого Лазаря в Ларнаке на Кипре. Богослужение транслируется в интернете.
Накануне Вербного воскресенья на кладбище в одной из деревень около Бухареста Правообладатель иллюстрации AFP
Image caption В Румынии верующие по традиции приходят на кладбища накануне Вербного воскресенья
Служба в Маниле, Филиппины Правообладатель иллюстрации EPA
Image caption Католическая месса в одном из храмов столицы Филиппин Манилы транслируется при помощи мобильного телефона
Австралийские христиане смотрят Пасхальную службу по телевизору. Это - одна из семей в Брисбене Правообладатель иллюстрации EPA
Image caption Австралийские христиане смотрят Пасхальную службу по телевизору. Это - одна из семей в Брисбене
Во время богослужения в столице Южной Кореи Сеуле пастор был в защитной маске Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption Во время богослужения в столице Южной Кореи Сеуле пастор был в защитной маске
В немецком Оберхаузене в почти пустом храме разместили портреты людей, которые не смогли прийти на богослужение из-за карантина Правообладатель иллюстрации AFP
Image caption В немецком Оберхаузене в почти пустом храме разместили портреты людей, которые не смогли прийти на богослужение из-за карантина
В американском штате Массачусетс организовали "автомобильную Пасху": дети в карнавальных костюмах приветствуют верующих Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption В американском штате Массачусетс организовали "автомобильную Пасху": дети в карнавальных костюмах приветствуют верующих
В польском городе Закопане - центре горного туризма - священник передвигается на конной повозке Правообладатель иллюстрации Reuters
Image caption В польском городе Закопане - центре горного туризма - священник передвигается на конной повозке
В столице Чили Сантьяго священник тоже служит за пределами храма и ездит по городу на этом фургоне Правообладатель иллюстрации Reuters
Image caption В столице Чили Сантьяго священник тоже служит за пределами храма и ездит по городу на этом фургоне

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