Христиане западных стран отмечают Пасху, праздник Воскресения Христова, а православные - Вербное воскресенье. Религиозные церемонии проходят, когда по всему миру введен карантин из-за пандемии коронавируса. В большинстве государств службы идут без прихожан, но в некоторых местах, в том числе в России и Беларуси, люди в храмы все же идут.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В ночь на воскресенье в Соборе Святого Петра в Ватикане Папа Франциск возглавил Всенощное пасхальное бдение. В храме при этом присутствовали только несколько десятков человек.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В своей проповеди Папа призвал не поддаваться страху во время пандемии. "Как прекрасно быть христианами, которые утешают, несут бремена других, ободряют: быть вестниками жизни во времена смерти", - сказал он.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Православное духовенство в Болгарии решило храмы пока не закрывать, несмотря на рекомендации правительства. На этом снимке - служба в Храме-памятнике Святого Александра Невского в Софии

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption В субботу, накануне Вербного воскресенья, в Омске состоялось богослужение с участием нескольких десятков прихожан. Большинство из них было без масок. Патриарх Кирилл призывал верующих воздержаться от посещения храмов во время пандемии коронавируса.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Власти Беларуси пока не вводят жестких ограничений в связи с распространением коронавируса. В этот католический собор в деревне Дворец на западе страны пришло немало людей.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Кипрская православная церковь не разрешает верующим посещать храмы. Это - служба в церкви Святого Лазаря в Ларнаке на Кипре. Богослужение транслируется в интернете.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption В Румынии верующие по традиции приходят на кладбища накануне Вербного воскресенья

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Католическая месса в одном из храмов столицы Филиппин Манилы транслируется при помощи мобильного телефона

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Австралийские христиане смотрят Пасхальную службу по телевизору. Это - одна из семей в Брисбене

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Во время богослужения в столице Южной Кореи Сеуле пастор был в защитной маске

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption В немецком Оберхаузене в почти пустом храме разместили портреты людей, которые не смогли прийти на богослужение из-за карантина

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В американском штате Массачусетс организовали "автомобильную Пасху": дети в карнавальных костюмах приветствуют верующих

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption В польском городе Закопане - центре горного туризма - священник передвигается на конной повозке

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption В столице Чили Сантьяго священник тоже служит за пределами храма и ездит по городу на этом фургоне

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