Пасха и Вербное воскресенье почти без прихожан. Как проходят службы во время коронавируса
- 12 апреля 2020
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Христиане западных стран отмечают Пасху, праздник Воскресения Христова, а православные - Вербное воскресенье. Религиозные церемонии проходят, когда по всему миру введен карантин из-за пандемии коронавируса. В большинстве государств службы идут без прихожан, но в некоторых местах, в том числе в России и Беларуси, люди в храмы все же идут.
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