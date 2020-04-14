Доктор Мясников исключал заражение россиян коронавирусом. Теперь он станет представителем штаба по коронавирусу

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Врач и телеведущий Александр Мясников возглавит информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом. Об этом Русской службе Би-би-си рассказал источник, близкий к оперативному штабу Москвы по борьбе с коронавирусом и подтвердил собеседник, знакомый с переговорами о назначении Мясникова.

Кто такой доктор Мясников?

Мясников - кардиолог по образованию, является заслуженным врачом Москвы.

В 2009-2010 годах возглавлял Центральную клиническую больницу управления делами президента (ЦКБ). Параллельно работал теле- и радиоведущим.

Мясников известен как ведущий медицинской рубрики в программе Владимира Соловьева "Полный контакт" на радио "Вести FM" и пятничного выпуска программы "О самом главном" на телеканале "Россия-1". Он является частым гостем передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым".

Мясников работает главврачом больницы имени М. Е. Жадкевича. В 2018 году был доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах.

Близкий к московскому штабу источник Русской-службы Би-би-си назвал Мясникова человеком, близким к руководству мэрии Москвы. Доктор был доверенным лицом Сергея Собянина на выборах столичного градоначальника. Также он возглавляет комиссию по здравоохранению, вопросам демографии и социальной политике в общественной палате Москвы.

Мясников о коронавирусе

Доктор известен оптимистичной позицией по поводу готовности российской системы здравоохранения к эпидемии нового коронавируса.

12 апреля Мясников заявил о "русском чуде" - небольшой смертности от коронавируса в России. "Все говорят о "германском чуде" и молчат про русское: а ведь в Германии 2,800 умерших на 82 млн населения при том, что в России - меньше 100 [человек] на 145 млн", - написал он в своем телеграм-канале.

В начале февраля Мясников утверждал, что коронавирус может быть полезным для россиян, поскольку люди стали чаще мыть руки и носить защитные маски. Тогда он говорил, что вероятность заразиться новым вирусом для россиян составляет "ноль целых и ноль в периоде".

20 марта он прогнозировал, что эпидемия COVID-19 должна сойти на нет уже к середине апреля, и называл коронавирус "сезонным явлением". Через две недели Мясников признал ошибку в прогнозах и предложил дождаться вырабатывания "коллективного иммунитета".