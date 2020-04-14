Дайджест: Испания и Италия ослабляют карантин, Трамп хочет сделать то же в штатах
Испания и Италия начинают смягчать карантин
Две самые пострадавшие от коронавируса европейские страны - Италия и Испания - приступили к смягчению режима карантина. В Италии начинают открываться магазины, а в Испании к работе приступают целые заводы.
ВОЗ просит власти этих стран не спешить, ЕС недоволен решением Мадрида.
В Австрии во вторник открываются тысячи магазинов. Ситуация во Франции и Британии остается без изменений, пик заболеваемости в этих странах еще не пройден. Германия обсуждает возможность смягчить некоторые меры.
Москвичам нужно оформлять пропуска для передвижений по городу: с 15 апреля ездить без них будет нельзя ни на одном виде транспорта. Подробности здесь: Можно ли обмануть систему пропусков в Москве? Власти не советуют.
Трамп решил поуправлять штатами
Дональд Трамп пообещал в скором времени начать отменять карантин в американских штатах, заявив, что может это делать, поскольку "власть президента США абсолютна".
В США, согласно законам, подобные решения принимают губернаторы. Эксперты предрекают конфликт Белого дома с властями штатов.
10 штатов, впрочем, уже сами объявили о постепенном отказе от жестких мер карантина. Среди них Нью-Йорк, Калифорния, Орегон и Вашингтон.
Лавра закрыта на карантин
Киевские власти закрыли на карантин Киево-Печорскую лавру после вспышки там Covid-19. В монастыре заразились коронавирусом более 90 человек, это пятая всех инфицированных в Киеве.
В марте наместник лавры митрополит Павел заявил, что коронавирус вызван грехами, и чтобы с ним справиться, нужно обниматься, молиться, поститься и причащаться. Тогда он призвал верующих приходить в храм.
Позже митрополит признал, что недооценил проблему. 11 апреля владыку госпитализировали и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
ВОЗ: маски могут стать нормой жизни
Глава спецкомиссии ВОЗ по борьбе с коронавирусом Дэвид Набарро признал, что людям, возможно, придется выработать привычку носить защитные маски, чтобы положить конец распространению Covid-19. По его мнению, это может стать нормой.
"Вирус никуда не исчезнет, и мы не знаем, вырабатывается ли иммунитет у тех, кто переболел, и не могут ли они заболеть снова. Мы также не знаем, когда появится вакцина", - сказал Набарро в интервью Би-би-си.
Страны Азии обеспокоены второй волной
Лидеры стран-членов АСЕАН проведут экстренное совещание по видеосвязи с участием глав Японии, Китая и Южной Кореи в связи с вновь ухудшившейся статистикой по Covid-19 в ряде стран региона.
В частности, в Китае вновь возросло число новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщалось, большинство зараженных - китайцы, вернувшиеся домой из-за границы. Из них более половины - жители северных районов Китая на границе с Россией.
NYT: Путин воюет с американской наукой
Десятилетие российской политики дезинформации в области здравоохранения нанесло ущерб крупным медицинским учреждениям и способствовало распространению смертельных заболеваний, утверждает New York Times в статье "Долгая война Путина против американской науки".
По данным газеты, уже 3 февраля, после того как ВОЗ признала вспышку Covid-19 чрезвычайной ситуацией, с ряда российских аккаунтов в соцсетях стала распространятся информация о том, что новый вирус - ни что иное, как бактериологическое оружие.
NYT провела собственное расследование и утверждает, что распространение ложной информации о работе американских ученых, о вакцинах и о природе различных эпидемий, - это кампания, санкционированная Путиным и направленная на дискредитацию Запада.
Guardian: пожары добрались до Чернобыля
Британская газета Guardian сообщает, что лесные пожары на севере Украины подобрались вплотную к закрытой Чернобыльской АЭС и к месту захоронения радиоактивных отходов.
На тушение огня брошены более 300 пожарных и авиация. В понедельник представители украинских экстренных служб подтвердили, что пожар возле Чернобыля относится к категории сложных, но замеры радиации в округе, а также в Киеве проводятся регулярно и что повода для паники нет.
Daily Telegraph: летать после карантина станет дороже
После отмены карантина авиабилеты на любые международные рейсы могут подорожать в два раза, пишет Telegraph.
Газета ссылается на источник в индустрии авиаперевозок, сообщивший, что авиакомпаниям предпишут соблюдать правила дистанцирования и продавать лишь часть мест, чтобы пассажиры могли сидеть на безопасном расстоянии друг от друга.
Сколько времени это продлится, не ясно, но для многих семей отпуск за границей в обозримом будущем может оказаться не по карману, пишет издание.
Covid-19 и дети: в чем угроза и как защититься
Пандемия показала, что дети менее подвержены угрозам, которые несет в себе Covid-19. Но в последнее время все чаще появляются сообщения о маленьких пациентах с тяжелой формой заболевания.
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Дайджест подготовили Анастасия Успенская и Александр Баранов