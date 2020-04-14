Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Показатели смертности от коронавируса в Испании продолжают снижаться

Испания и Италия начинают смягчать карантин

Две самые пострадавшие от коронавируса европейские страны - Италия и Испания - приступили к смягчению режима карантина. В Италии начинают открываться магазины, а в Испании к работе приступают целые заводы.

ВОЗ просит власти этих стран не спешить, ЕС недоволен решением Мадрида.

В Австрии во вторник открываются тысячи магазинов. Ситуация во Франции и Британии остается без изменений, пик заболеваемости в этих странах еще не пройден. Германия обсуждает возможность смягчить некоторые меры.

Москвичам нужно оформлять пропуска для передвижений по городу: с 15 апреля ездить без них будет нельзя ни на одном виде транспорта. Подробности здесь: Можно ли обмануть систему пропусков в Москве? Власти не советуют.

Трамп решил поуправлять штатами

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Дональд Трамп пообещал в скором времени начать отменять карантин в американских штатах, заявив, что может это делать, поскольку "власть президента США абсолютна".

В США, согласно законам, подобные решения принимают губернаторы. Эксперты предрекают конфликт Белого дома с властями штатов.

10 штатов, впрочем, уже сами объявили о постепенном отказе от жестких мер карантина. Среди них Нью-Йорк, Калифорния, Орегон и Вашингтон.

Лавра закрыта на карантин

Киевские власти закрыли на карантин Киево-Печорскую лавру после вспышки там Covid-19. В монастыре заразились коронавирусом более 90 человек, это пятая всех инфицированных в Киеве.

В марте наместник лавры митрополит Павел заявил, что коронавирус вызван грехами, и чтобы с ним справиться, нужно обниматься, молиться, поститься и причащаться. Тогда он призвал верующих приходить в храм.

Позже митрополит признал, что недооценил проблему. 11 апреля владыку госпитализировали и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

ВОЗ: маски могут стать нормой жизни

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption На севере Италии почти в каждой семье теперь есть маски

Глава спецкомиссии ВОЗ по борьбе с коронавирусом Дэвид Набарро признал, что людям, возможно, придется выработать привычку носить защитные маски, чтобы положить конец распространению Covid-19. По его мнению, это может стать нормой.

"Вирус никуда не исчезнет, и мы не знаем, вырабатывается ли иммунитет у тех, кто переболел, и не могут ли они заболеть снова. Мы также не знаем, когда появится вакцина", - сказал Набарро в интервью Би-би-си.

Страны Азии обеспокоены второй волной

Лидеры стран-членов АСЕАН проведут экстренное совещание по видеосвязи с участием глав Японии, Китая и Южной Кореи в связи с вновь ухудшившейся статистикой по Covid-19 в ряде стран региона.

В частности, в Китае вновь возросло число новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщалось, большинство зараженных - китайцы, вернувшиеся домой из-за границы. Из них более половины - жители северных районов Китая на границе с Россией.

NYT: Путин воюет с американской наукой

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Десятилетие российской политики дезинформации в области здравоохранения нанесло ущерб крупным медицинским учреждениям и способствовало распространению смертельных заболеваний, утверждает New York Times в статье "Долгая война Путина против американской науки".

По данным газеты, уже 3 февраля, после того как ВОЗ признала вспышку Covid-19 чрезвычайной ситуацией, с ряда российских аккаунтов в соцсетях стала распространятся информация о том, что новый вирус - ни что иное, как бактериологическое оружие.

NYT провела собственное расследование и утверждает, что распространение ложной информации о работе американских ученых, о вакцинах и о природе различных эпидемий, - это кампания, санкционированная Путиным и направленная на дискредитацию Запада.

Guardian: пожары добрались до Чернобыля

Британская газета Guardian сообщает, что лесные пожары на севере Украины подобрались вплотную к закрытой Чернобыльской АЭС и к месту захоронения радиоактивных отходов.

На тушение огня брошены более 300 пожарных и авиация. В понедельник представители украинских экстренных служб подтвердили, что пожар возле Чернобыля относится к категории сложных, но замеры радиации в округе, а также в Киеве проводятся регулярно и что повода для паники нет.

Daily Telegraph: летать после карантина станет дороже

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После отмены карантина авиабилеты на любые международные рейсы могут подорожать в два раза, пишет Telegraph.

Газета ссылается на источник в индустрии авиаперевозок, сообщивший, что авиакомпаниям предпишут соблюдать правила дистанцирования и продавать лишь часть мест, чтобы пассажиры могли сидеть на безопасном расстоянии друг от друга.

Сколько времени это продлится, не ясно, но для многих семей отпуск за границей в обозримом будущем может оказаться не по карману, пишет издание.

Covid-19 и дети: в чем угроза и как защититься

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Даже если вирус и не вызовет таких же серьезных симптомов, как у взрослых, ребенок все равно будет носителем Covid-19

Пандемия показала, что дети менее подвержены угрозам, которые несет в себе Covid-19. Но в последнее время все чаще появляются сообщения о маленьких пациентах с тяжелой формой заболевания.

О том, что нужно знать каждому родителю: Covid-19 и дети: 12 вопросов о том, что грозит вашему ребенку.

В Москве меняют подход к больным пневмонией

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Система тестирования на коронавирус в Москве превратилась в тормоз лечения и профилактики болезни.

О том, почему это происходит, здесь: "Задыхающиеся" лаборатории и подозрительные пневмонии. Как в России меняется подход к диагностике коронавируса.

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"Савелий - кот образованный, с прекрасно поставленной литературной речью, знанием истории, иностранных языков и способный к точному и проницательному наблюдению".

О том, как духовно обогатиться, не выходя из дома: Что почитать на карантине: наша подборка современных русских книг

Московские пенсионеры, вынужденные соблюдать самоизоляцию, теперь могут заниматься йогой онлайн.

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Дайджест подготовили Анастасия Успенская и Александр Баранов