Можно ли обмануть систему пропусков в Москве? Власти не советуют
В Москве начали принимать заявки на цифровые пропуска, введенные из-за коронавируса. Сайт завис. Тем же, кому все же удается заполнить форму, в мэрии советуют не хитрить с вводом недостоверных данных. Как будут отслеживать нарушителей и что им грозит?
С понедельника, 13 апреля, в Москве можно оформить пропуск для передвижений по городу, с 15 апреля без них нельзя будет ездить - ни на личном автомобиле, ни в такси, ни на метро и наземном транспорте.
Для поездок на работу необходимо будет оформить многоразовый пропуск, который будет действовать до 30 апреля, а в остальных случаях пропуска будут действительны в течение дня. При этом для поездок в больницу или поликлинику пропуск можно будет оформить неограниченное количество раз, а для "иных целей" (например, в супермаркет) - не более двух раз в неделю.
Пропуск можно оформить на сайте мэра Москвы, а также по смс и телефону горячей линии. После предоставления необходимых данных система сгенерирует специальный код, состоящий из цифр и букв. Его надо записать, сфотографировать или сделать скриншот. На пропуске, оформленным на сайте, также будет размещен QR-код.
"Виснет сейчас все"
Официальный сайт мэрии Москвы не выдержал нагрузок в понедельник - первый день выдачи жителям цифровых пропусков, которые понадобятся для передвижения по городу. Страница, где жители могут подать заявки, начала работать с перебоями, а некоторые пользователи пожаловались, что сайт оказался полностью недоступным, констатирует агентство Рейтер.
С этой проблемой столкнулись и сотрудники Би-би-си, попытавшиеся оформить пропуска для поездок на работу, их попытки авторизоваться на портале мэрии оказались безуспешными. У других же сотрудников получилось это сделать быстро. Корреспондент Би-би-си также попробовал заказать пропуск через смс. Ответ системы пришел через два часа.
"К сожалению, виснет сейчас все", - признал руководитель департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко и посетовал на хакерские атаки, в том числе из-за рубежа. "Мы сегодня за последние три часа испытали атак - наверное думаю, что заказных - столько, сколько не испытывали за последние два квартала. То есть нас очень упорно пытаются сломать", - сказал он в эфире радио "Эхо Москвы".
"Атаки неизбежны, к сожалению, но это все пройдет. Мы все это отобьем, форма абсолютно защищенная, и можно спокойно все заполнять", - добавил чиновник. - Сейчас пройдет пик, и спокойно все дооформят".
Еще одна возможность оформить пропуск - позвонить на телефон "горячей линии" правительства Москвы. Корреспондент Би-би-си попробовал сделать это семь раз, каждый раз звонок либо сбрасывался, либо вообще не было гудков. На восьмой раз произошло соединение, но робот сообщил, что все операторы заняты, и посоветовал перезвонить позднее.
Как это будет работать?
Можно указать ненастоящее имя?
Почти сразу пользователи стали проверять, можно ли забить в систему ненастоящие данные, например, вымышленную фамилию.
Теоретически вы можете указать любое имя, но при оформлении пропуска вы также должны указать номер паспорта, а сам документ должен быть у вас с собой. Пропуск действует только при предъявлении паспорта.
"Человек должен быть с документом, который, собственно, он использовал при оформлении этого пропуска", - заявил Лысенко.
Таким образом, ФИО в паспорте и пропуске не должны отличаться.
Городской оперативный штаб в свою очередь предупредил об ответственности за предоставление недостоверных данных при оформлении пропусков. "Внесенные данные будут проверяться и в случае предоставления недостоверных данных пропуска будут аннулированы, - заявили в штабе. - Также напоминаем про ответственность за предоставление недостоверных данных".
Какая именно ответственность грозит нарушителям, в штабе не уточнили. Зато депутат Мосгордумы Кирилл Щитов написал в телеграм-канале, что Кодекс об административных правонарушениях предусматривает за представление заведомо ложных сведений для выдачи документа штраф до 3 тысяч рублей.
А ИНН?
ИНН работодателя требуется предоставлять при оформлении пропуска для поездок на работу. Справка с работы при этом не нужна.
Как рассказал Лысенко, пропуск выписывается сразу, но "через какое-то время все подвергается проверке". И если будут выявлены нарушения, то человек будет наказан. Его могут оштрафовать на сумму от одной до 40 тысяч рублей, а пропуск опять же аннулируют.
ИНН обязаны указывать и самозанятые. "У самозанятых есть ИНН - (значит, можно оформить) свой рабочий пропуск, без ИНН - невозможно", - пояснил Лысенко.
Надо ли будет показывать пропуск водителю такси?
По словам Лысенко, сервисы такси будут проверять наличие цифрового пропуска у пассажира еще на этапе заказа поездки, а значит показывать пропуск водителю не придется.
"Будет проверка при заказе, чтобы не при посадке в машину, а сервисы такси, которым разрешено будет, которые будут действовать для москвичей, у них будет соответствующий свой закрытый доступ. И человек, когда будет заказывать такси, они будут перепроверять", - сообщил Лысенко в эфире "Эха Москвы".
Мэрия ведет переговоры, в том числе с "Яндекс. Такси", Gett и Uber, и надеется, что к 15 апреля такая опция (запрос кода пропуска) появится в их приложениях, добавил чиновник.
Как будет работать ГИБДД?
В МВД в понедельник сообщили, что с 15 апреля сотрудники ГИБДД начнут проверять пропуска для передвижения по Москве, что может вызвать затруднения в движении.
"Любой пост ГИБДД может остановить и проверить пропуск, если пропуска не будет, будет выписан штраф в размере 5 тысяч рублей", - заявил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.
Причем на эту сумму инспекторы могут оштрафовать несколько раз. "Человека попросят вернуться к месту проживания, но если человек не услышит совет и поедет дальше, на следующем посту или у следующего постового он также будет подвергнут штрафу", - сказал Шапошников в эфире Первого канала.
ГИБДД просит водителей, которых остановили, не выходить из машины и строго выполнять все требования инспектора, "в том числе по поддержанию безопасной дистанции".
Куда можно поехать с пропуском?
Цифровые пропуска для работающих граждан не имеет ограничений ни на маршруты, ни на количество поездок, заявил Лысенко. В то же время он призвал москвичей "иметь внутреннюю ответственность".
А можно купить пропуск?
Лысенко утверждает, что московская мэрия уже зафиксировала попытки продажи пропусков, и с ними уже работают правоохранительные органы.
"Я думаю, что в ближайшее время там будут уголовные дела", - сказал он.
Сколько выдадут многоразовых пропусков?
По прогнозу главы департамента информационных технологий, число цифровых пропусков для поездок на работу составит от 1 до 1,5 млн штук. Около 780 тысяч москвичей уже получили электронные пропуска, сообщил он в тот момент, когда москвичи жаловались на невозможность зайти на сайт nedoma.mos.ru.
Именно эту прямую ссылку Лысенко просил использовать в первую очередь.