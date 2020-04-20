Константину Котову смягчили приговор по "дадинской статье" до полутора лет
Мосгорсуд смягчил, но не отменил приговор активисту Константину Котову, получившему четыре года колонии по так называемой дадинской статье. Его снова признали виновным, несмотря на решение Конституционного суда России, и приговорили к полутора годам колонии.
"Признать Котова виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 212.1 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на один год шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в решении суда.
Заседание проходило в отсутствие слушателей и журналистов - из-за угрозы распространения коронавируса в судах ограничен доступ лиц, не участвующих в процессе.
Конституционный суд России 27 января опубликовал свое определение по жалобе Котова, потребовав пересмотреть судебные решения в отношении активиста. Второй кассационный суд общей юрисдикции в Москве 2 марта отправил дело Котова на повторное рассмотрение в Мосгорсуд.
В понедельник, 20 апреля, прокурор на заседании Мосгорсуда попросил суд изменить Котову наказание и снизить его с четырех лет до одного года и шести месяцев. Такой срок суд и назначил.
Защита требовала отменить приговор, дело Котова прекратить по реабилитирующим основаниям, а самого его немедленно освободить, сказала "Новой газете" адвокат Мария Эйсмонт.
Сам Котов в суде заявил: "Мой долг человека и гражданина - защищать невиновных. Я от него не отказываюсь. Это мое третье последнее слово. Я готов произносить его дальше и дальше. Столько, сколько будет нужно для моего оправдания".
После апелляционного приговора Мосгосруда в колонии Котову остается провести порядка восьми месяцев, подсчитал Интерфакс.
Дело Котова
5 сентября 2019 года Тверской суд Москвы признал Котова виновным в неоднократном нарушении правил проведения публичных мероприятий (статьи 212.1 УК РФ), а в октябре Мосгорсуд признал приговор законным. Котов вину не признал.
Дело Котова вызвало огромный резонанс. Его защищали много адвокатов, в его поддержку проводились пикеты.
Второй кассационный суд 2 марта не стал отменять приговор Котову, поручив вместо этого Мосгорсуду еще раз проверить законность решения, вынесенного судом первой инстанции.
Отменить судебные решения по делу Котова - приговор, а также апелляционное постановление Мосгорсуда - просили как защита активиста, так и Генпрокуратура.
Генпрокуратура просила смягчить Котову наказание, назвав его "чрезмерно суровым", а защита указывала на отсутствие состава преступления в действиях активиста и настаивала на полном прекращении его уголовного дела, ссылаясь на определение Конституционного суда по "дадинской статье".
Ильдар Дадин был первым осужденным по статье 212.1 УК РФ. В 2015 году его приговорили к трем годам колонии, однако в 2017 году КС вынес по его жалобе постановление, в котором говорилось, что уголовная ответственность должна применяться, только если действия митингующего повлекли за собой вред гражданам, общественной безопасности или конституционно охраняемым ценностям. Вскоре после этого Верховный суд отменил приговор Дадину, и активист был освобожден.
На заседании 16 апреля в качестве одного из доказательств ущерба, который Котов якобы причинил своим участием на акциях, прокурор предоставил решения судов по искам против оппозиционных политиков, напоминает "ОВД-Инфо".
Как проверяли приговор Котову
24 января 2020 года Кремль опубликовал список поручений, отданных президентом Владимиром Путиным по итогам его декабрьской пресс-конференции. Среди них было и поручение генпрокурору Игорю Краснову проверить законность приговора Котову.
Через несколько дней после этого Конституционный суд опубликовал определение о необходимости пересмотреть приговор Котову, еще раз подтвердив (как и по делу Дадина), что уголовная ответственность по ст. 212.1 УК РФ должна наступать только в случае причинения кому-либо серьезного вреда.
Однако Верховный суд России отказался пересматривать приговор Котову, заявив, что не считает определение Конституционного суда новым обстоятельством по делу, и посоветовав защите активиста обратиться в кассационный суд.
В начале февраля в кассационный суд обратилась и Генпрокуратура. Ведомство заключило, что наказание Котову, впервые привлекаемому к уголовной ответственности, "нельзя назвать законным и справедливым ввиду чрезмерной суровости", и попросило суд снизить ему срок заключения.
В чем обвиняли Котова
Уголовное дело против Котова было возбуждено после его задержания 10 августа 2019 года. В этот день на проспекте Сахарова прошел согласованный митинг за честные выборы, а затем группа протестующих отправилась на прогулку в район Китай-города. Власти сочли это несанкционированной акцией и задержали около 250 человек, среди которых был и Котов.
Обвинение посчитало, что Котов, который ранее в течение полугода уже привлекался к административной ответственности, "продолжил нарушать законодательство, не сделав должных выводов, презирая конституционно охраняемые ценности, демонстрируя тем самым свое пренебрежительное отношение к органам государственной власти Российской Федерации и обществу".
Дело Котова было расследовано в рекордные сроки: 13 августа ему предъявили обвинение, а уже 15-го Следственный комитет России объявил об окончании следственных действий. Рассмотрение дела в суде заняло два дня.