Константину Котову смягчили приговор по "дадинской статье" до полутора лет

Правообладатель иллюстрации Andrei Vasilyev/TASS

Мосгорсуд смягчил, но не отменил приговор активисту Константину Котову, получившему четыре года колонии по так называемой дадинской статье. Его снова признали виновным, несмотря на решение Конституционного суда России, и приговорили к полутора годам колонии.

"Признать Котова виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 212.1 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на один год шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в решении суда.

Заседание проходило в отсутствие слушателей и журналистов - из-за угрозы распространения коронавируса в судах ограничен доступ лиц, не участвующих в процессе.

Конституционный суд России 27 января опубликовал свое определение по жалобе Котова, потребовав пересмотреть судебные решения в отношении активиста. Второй кассационный суд общей юрисдикции в Москве 2 марта отправил дело Котова на повторное рассмотрение в Мосгорсуд.

В понедельник, 20 апреля, прокурор на заседании Мосгорсуда попросил суд изменить Котову наказание и снизить его с четырех лет до одного года и шести месяцев. Такой срок суд и назначил.

Защита требовала отменить приговор, дело Котова прекратить по реабилитирующим основаниям, а самого его немедленно освободить, сказала "Новой газете" адвокат Мария Эйсмонт.

Сам Котов в суде заявил: "Мой долг человека и гражданина - защищать невиновных. Я от него не отказываюсь. Это мое третье последнее слово. Я готов произносить его дальше и дальше. Столько, сколько будет нужно для моего оправдания".

После апелляционного приговора Мосгосруда в колонии Котову остается провести порядка восьми месяцев, подсчитал Интерфакс.

Дело Котова

5 сентября 2019 года Тверской суд Москвы признал Котова виновным в неоднократном нарушении правил проведения публичных мероприятий (статьи 212.1 УК РФ), а в октябре Мосгорсуд признал приговор законным. Котов вину не признал.

Дело Котова вызвало огромный резонанс. Его защищали много адвокатов, в его поддержку проводились пикеты.

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Второй кассационный суд 2 марта не стал отменять приговор Котову, поручив вместо этого Мосгорсуду еще раз проверить законность решения, вынесенного судом первой инстанции.

Отменить судебные решения по делу Котова - приговор, а также апелляционное постановление Мосгорсуда - просили как защита активиста, так и Генпрокуратура.

Генпрокуратура просила смягчить Котову наказание, назвав его "чрезмерно суровым", а защита указывала на отсутствие состава преступления в действиях активиста и настаивала на полном прекращении его уголовного дела, ссылаясь на определение Конституционного суда по "дадинской статье".

Ильдар Дадин был первым осужденным по статье 212.1 УК РФ. В 2015 году его приговорили к трем годам колонии, однако в 2017 году КС вынес по его жалобе постановление, в котором говорилось, что уголовная ответственность должна применяться, только если действия митингующего повлекли за собой вред гражданам, общественной безопасности или конституционно охраняемым ценностям. Вскоре после этого Верховный суд отменил приговор Дадину, и активист был освобожден.

На заседании 16 апреля в качестве одного из доказательств ущерба, который Котов якобы причинил своим участием на акциях, прокурор предоставил решения судов по искам против оппозиционных политиков, напоминает "ОВД-Инфо".

Как проверяли приговор Котову

24 января 2020 года Кремль опубликовал список поручений, отданных президентом Владимиром Путиным по итогам его декабрьской пресс-конференции. Среди них было и поручение генпрокурору Игорю Краснову проверить законность приговора Котову.

Через несколько дней после этого Конституционный суд опубликовал определение о необходимости пересмотреть приговор Котову, еще раз подтвердив (как и по делу Дадина), что уголовная ответственность по ст. 212.1 УК РФ должна наступать только в случае причинения кому-либо серьезного вреда.

Однако Верховный суд России отказался пересматривать приговор Котову, заявив, что не считает определение Конституционного суда новым обстоятельством по делу, и посоветовав защите активиста обратиться в кассационный суд.

В начале февраля в кассационный суд обратилась и Генпрокуратура. Ведомство заключило, что наказание Котову, впервые привлекаемому к уголовной ответственности, "нельзя назвать законным и справедливым ввиду чрезмерной суровости", и попросило суд снизить ему срок заключения.

В чем обвиняли Котова

Уголовное дело против Котова было возбуждено после его задержания 10 августа 2019 года. В этот день на проспекте Сахарова прошел согласованный митинг за честные выборы, а затем группа протестующих отправилась на прогулку в район Китай-города. Власти сочли это несанкционированной акцией и задержали около 250 человек, среди которых был и Котов.

Обвинение посчитало, что Котов, который ранее в течение полугода уже привлекался к административной ответственности, "продолжил нарушать законодательство, не сделав должных выводов, презирая конституционно охраняемые ценности, демонстрируя тем самым свое пренебрежительное отношение к органам государственной власти Российской Федерации и обществу".

Дело Котова было расследовано в рекордные сроки: 13 августа ему предъявили обвинение, а уже 15-го Следственный комитет России объявил об окончании следственных действий. Рассмотрение дела в суде заняло два дня.