Салюты во время карантина. Кто за них заплатил?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Салют в честь освобождения Братиславы

В этот понедельник, 13 апреля, в Москве должен был прогреметь салют в честь взятия Вены советскими войсками - его отменили в последний момент. В прошлую субботу на Поклонной горе салютом отметили освобождение Братиславы, хотя в городе почти все было закрыто из-за пандемии коронавируса и карантинных мер. Что это за салюты и кто за них платил?

Салют в честь взятия Вены в итоге отменили из-за ограничений, связанных с коронавирусом. Вместе с уже состоявшимся салютом в часть взятия Братиславы он должен был стать частью большой серии подобных мероприятий, которые проводятся в честь годовщины взятия или освобождения крупных городов во время Второй мировой войны 75 лет назад.

В этом году салюты также проводились в честь освобождения Будапешта и Варшавы, а после Вены планировалось отмечать взятие Берлина и освобождение Праги, сообщал официальный телеканал министерства обороны России. Салют также традиционно проводился 23 февраля в День российской армии.

В 2019 году салюты проводили в честь 75-летия освобождения Одессы, Севастополя, Бухареста, Минска, Вильнюса, Бреста, Каунаса, Кишинева, Таллина, Риги и Белграда.

Российские государственные СМИ называют 13 апреля дату "днем освобождения Вены", хотя в советское время этот день традиционно называли "днем взятия Вены". Так же называли и окончание боев в Берлине и Будапеште. Это было также зафиксировано в названии медалей: участников боев в столице Австрии награждали медалью "за взятие Вены", а тем, кто во время войны дошел до Праги, давали медаль "за освобождение" этого города.

Точных критериев, по которым город в советской историографии определялся "взятым" или "освобожденным", нет. Однако освобожденными в советское время считались города не на территории Третьего рейха и его ближайших союзников. В таких городах не было ожесточенных боев, а "освобожденные" города затем, как правило, входили в Социалистический лагерь.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В социальных сетях критиковали мэрию Москвы за проведение салюта в честь освобождения Братиславы, но она тут была не при чем

Салют в честь годовщины освобождения Братиславы состоялся вечером 4 апреля, когда в Москве уже вовсю действовал строгий режим изоляции.

Министерство обороны потребовало, чтобы все телевизионные группы, аккредитованные для съемок салюта, были оснащены масками и не подходили друг к другу ближе чем на метр.

Большинство москвичей увидело этот салют в лучшем случае с балкона или через окно, а в худшем - по телевизору. Многие пользователи социальных сетей отнеслись к салюту негативно - на фоне экономических и финансовых проблем, с которыми столкнулись жители России из-за пандемии коронавируса, такой салют показался им бессмысленной тратой денег.

Кто заплатил за салют?

Салют в Москве устраивает специальная часть министерства обороны - отдельный гвардейский салютный дивизион Западного военного округа им. маршала артиллерии Владимира Михалкина.

Судя по информации минобороны и военного информационного агентства Интерфакс-АВН, салюты в честь освобождения или взятия городов в нынешнем цикле 75-летия победы проводится по более-менее одинаковому сценарию.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Военные на салюте в честь освобождения Братиславы

В честь взятия Вены, например, должны были использоваться 72 пусковых установки калибра от 105 до 310 мм, которые выпустить в небо три тысячи фейерверков 50-ти видов. Среди них - "Светлана", "Слава", "Рубин", "Ассоль", "Вега" и "Фиалка".

При этом отдельно ради звука выстрелов планировали использовать батарею пушек ЗИС-3 времен Великой отечественной войны, которая сделала бы 24 залпа.

Точно такая же схема, по данным Интерфакса, использовалась для салюта в честь годовщины освобождения Братиславы.

Но вот салют в честь освобождения Риги, например, был скромнее - всего две тысячи выстрелов, передает сайт минобороны. Освобождение Минска также отмечали всего двумя тысячами выстрелов.

Сколько салют мог стоить?

Стоимость салютов, которые проводятся в Москве в честь освобождения или взятия городов во время Второй мировой войны, традиционно не разглашается.

Между тем пять лет назад, когда в России отмечался предыдущий юбилей Победы - ее 70-летие, как писала газета "Коммерсант", Москва потратила на салют 30 миллионов рублей.

В тот год, как сообщалось на специальном сайте министерства обороны, посвященном юбилею, в Москве салют состоял из 10 тысяч выстрелов. То есть он был примерно в 3,3 раза масштабнее, чем салют в честь освобождения Братиславы или планировавшийся салют в честь взятия Вены.

Основным поставщиком пиротехники для нужд министерства обороны является НИИ прикладной химии (НИИПХ), которое в настоящее время входит в состав госкорпорации Ростех.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Для минобороны салюты - это возможность напомнить о победах в Второй мировой войне, полагают эксперты

По крайней мере 19 декабря 2018 года это предприятие, расположенное в Сергиевом Посаде Московской области, отчиталось о поставке 50 тысяч зарядов для министерства обороны. В новогоднюю ночь 2019 года в Москве планировалось потратить их пятую часть.

Другой поставщик минобороны - частная компания частная компания "Пиро-Росс".

Русская служба Би-би-си обратилась в обе компании с запросом и ожидает ответа. Запрос об объемах закупок пиротехники для салютов и точной стоимости одного направлен в министерство обороны.

Правда, как считает военный эксперт, замглавного редактора интернет-издания "Ежедневный журнал" Александр Гольц, цена салюта в несколько миллионов рублей вряд ли играет большую роль для минобороны.

И хотя для кого-то кажется неприличным "устраивать салюты во время чумы", отмечает эксперт, "в Кремле и министерстве обороны полагают, что не лишне даже в этой ситуации напомнить, что мы освободили Европу и победили в Великой Отечественной войне".

К тому же, по мнению Гольца, "[власти] полагают, что надо хоть что-то праздничное устроить для народа в эти тяжелые дни".