Правообладатель иллюстрации СБУ Image caption СБУ обнародовало фотографию задержания Шайтанова

Украинские спецслужбы сообщают, что разоблачили генерал-майора СБУ как российского агента, который, по их утверждению, готовил террористические акты на Украине.

Контрразведка Службы безопасности Украины заявила, что провела спецоперацию, в результате которой был задержан генерал-майор СБУ Валерий Шайтанов. Его обвиняют в государственной измене и совершении террористических актов: в частности, он, якобы, готовил убийство на Украине Адама Осмаева, которого в России подозревают в подготовке покушения на Владимира Путина.

В 2017 году на Адама Осмаева было совершено покушение, в результате которого он был тяжело ранен, а затем, уже во время второго покушения, погибла его жена Амина Окуева.

"СБУ собрала достаточно доказательств, которые убедительно свидетельствуют, что генерал-майор СБУ Валерий Шайтанов является агентом Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Это подтверждают материалы дела, среди которых - аудио- и видеозаписи", - заявили в СБУ.

Валерия Шайтанова уже задержали.

Псевдоним "Бобыль"

В ведомстве говорят, что это "важнейшее разоблачение" за всю историю независимой Украины.

Правообладатель иллюстрации УНІАН Image caption Адам Осмаев на акции у посольства России в Киеве, 2016 г.

Как следует из материалов уголовного дела, Валерий Шайтанов, который является одним из бывших руководителей Центра специальных операций "А" СБ Украины, якобы поддерживал агентурную связь с "полковником ФСБ Игорем Егоровым" и использовал для этого псевдоним "Бобыль".

Как утверждает СБУ, в распоряжении следствия есть доказательства, что по заданию российских спецслужб генерал-майор планировал террористические акты на Украине.

За это представитель ФСБ якобы гарантировал ему вознаграждение в 200 тыс долларов США и паспорт гражданина России.

По версии следствия, Шайтанов собирал и передавал российской стороне данные о тайных операциях в зоне силовой операции украинских сил в Донецкой и Луганской областях и предоставил много другой секретной информации.

СБУ также обнародовала аудиозаписи разговоров, которые, по ее заявлению, доказывают преступную деятельность генерал-майора.

Представители российских силовых ведомств не давали комментариев в связи с задержанием Шайтанова.

Русская служба Би-би-си направила запрос в ФСБ с просьбой прокомментировать данные украинских спецслужб, ответ пока не получен.